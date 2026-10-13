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ΔΙΕΘΝΗ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επέμβαση στον πνεύμονα του Πάπα Λέοντα

 13.10.2026 - 21:55
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επέμβαση στον πνεύμονα του Πάπα Λέοντα

Η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε σήμερα ο Πάπας Λέοντας ΙΔ' σε νοσοκομείο της Ρώμης για την αφαίρεση όζου από τον πνεύμονά του «ολοκληρώθηκε με επιτυχία», ανακοίνωσε το Βατικανό.

«Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, εντός του αναμενόμενου χρόνου και σύμφωνα με το προγραμματισμένο σχέδιο, και ο Άγιος Πατέρας επέστρεψε στο δωμάτιό του», ανέφερε το γραφείο Τύπου του Βατικανού μέσω του Telegram.

Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας εισήχθη σήμερα στην καθολική πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης. Επικεφαλής της ιατρικής ομάδας που ανέλαβε την επέμβαση είναι ο γνωστός Ιταλός καθηγητής και χειρουργός θώρακος Στέφανο Μαργκαριτόρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ποντίφικας αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Το Βατικανό ανακοίνωσε ότι ακυρώθηκαν οι συναντήσεις που είχε προγραμματίσει ο Πάπας μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Όπως είπε ο ίδιος απευθυνόμενος στους πιστούς που βρίσκονταν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου την περασμένη Κυριακή, το συγκεκριμένο οζίδιο διαγνώστηκε σε αρχικό στάδιο και τα όριά του είναι ιδιαίτερα σαφή.

Τα πνευμονικά οζίδια είναι μικρές αλλοιώσεις που εντοπίζονται στον σπογγώδη ιστό των πνευμόνων. Έχουν διάμετρο έως 3 εκατοστά και μπορεί να έχουν στρογγυλό ή ακανόνιστο σχήμα. Όταν μια αλλοίωση ξεπερνά τα 3 εκατοστά χαρακτηρίζεται ως μάζα.

Συνήθως εντοπίζονται σε απεικονιστικό έλεγχο του θώρακα, με ακτινογραφία ή αξονική τομογραφία. Αν και ορισμένοι άνθρωποι υποβάλλονται σε ειδικό προσυμπτωματικό έλεγχο λόγω αυξημένου κινδύνου για καρκίνο του πνεύμονα, πολλά οζίδια αποτελούν τυχαίο εύρημα σε εξετάσεις που πραγματοποιούνται για διαφορετικό λόγο.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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