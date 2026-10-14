Σε κάθειρξη τουλάχιστον 40 ετών καταδικάστηκε ο άνδρας που διέταξε τη δολοφονία του ράπερ Τούπακ Σακούρ το 1996

Ο Ντουέιν «Κίφι Ντι» Ντέιβις, πρώην μέλος της συμμορίας Σάουθ Σάιντ Κόμπτον Κριπς του Λος Άντζελες, κρίθηκε ένοχος στα τέλη Αυγούστου έπειτα από δίκη που περιλάμβανε τις ενοχοποιητικές αποκαλύψεις του για τη νύχτα της δολοφονίας, τις οποίες περιέλαβε στα απομνημονεύματά του.

«Δεν έχετε το δικαίωμα να ξεριζώνετε έναν άνθρωπο από την οικογένεια του. Δεν έχετε το δικαίωμα να του στερείτε τη ζωή, να του κλέβετε το μέλλον και μετά να επωφελείστε από αυτό. Κυρίως όταν ο άνθρωπος αυτός ονομάζεται Τούπακ Σακούρ», είπε η δικαστής Κάρλι Κίρνι, ανακοινώνοντας την ποινή των ισοβίων, με ελάχιστο διάστημα τα 40 χρόνια.

«Χρειαστήκαμε 30 χρόνια, αλλά σήμερα θα δώσετε λόγο για τις πράξεις σας», είπε ακόμη η δικαστής.

Πριν ακόμη ανακοινωθεί η ποινή, ο δικηγόρος του Ντέιβις ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση.

Στη δίκη, που κράτησε τρεις εβδομάδες, παρουσιάστηκε η εκδίκηση που πήρε η συμμορία από τον Τούπακ Σακούρ της νύχτα της 7ης Σεπτεμβρίου 1996.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Ντουέιν Ντέιβις οργάνωσε τη δολοφονία του ράπερ για να εκδικηθεί τον βίαιο ξυλοδαρμό του ανιψιού του, του Ορλάντο Άντερσον, στον οποίο συμμετείχε ο ράπερ λίγες ώρες νωρίτερα, αφού προηγουμένως παρακολούθησε έναν αγώνα του πυγμάχου Μάικ Τάισον στο Λας Βέγκας.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα