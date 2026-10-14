Δεν έχει τέλος το δράμα: Και άλλοι νεκροί και τραυματίες από ρωσική επίθεση στο Κίεβο - Στόχος ενεργειακή υποδομή

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι κύριος στόχος της ρωσικής επίθεσης ήταν ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής CHPP-4, τον οποίο χαρακτήρισε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις της ουκρανικής πρωτεύουσας.

A Russian ballistic missile attack on Kyiv. Once again, no early warning from our partners. The main target was energy infrastructure, specifically CHPP-4. Unfortunately, it was hit. A residential building was also damaged, and rescuers are currently putting out a fire there. Our systems detected these missiles only when they were already virtually on approach to Kyiv. CHPP-4 is one of Kyiv’s key energy facilities. According to our intelligence, the Russians are preparing further ballistic missile launches. The facts show that the Russians do not consider themselves bound by what the President of the United States said. Ukraine supported an energy ceasefire. Russia is targeting yet another power plant and the lives of our people. And this is absolutely unjust: when they are destroying our energy infrastructure, and Ukraine is not even receiving early warnings about ballistic missile launches. It is important that the world does not stay silent about this. And it is important that the United States really see what is happening and who is responsible for this war continuing. Please stay safe tonight and tomorrow. We are working to replenish our air defenses with anti-ballistic missiles. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 13, 2026

«Ρωσική επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο εναντίον του Κιέβου. Για άλλη μια φορά, καμία προειδοποίηση από τους εταίρους μας. Ο κύριος στόχος ήταν μια ενεργειακή υποδομή, συγκεκριμένα ο σταθμός CHPP-4. Δυστυχώς, επλήγη», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Όπως εξήγησε, τα ουκρανικά συστήματα εντόπισαν τους ρωσικούς πυραύλους μόλις αυτοί είχαν πλησιάσει την πρωτεύουσα. «Όχι μόνο καταστρέφουν τις ενεργειακές μας υποδομές, αλλά η Ουκρανία δεν λαμβάνει καν προειδοποιήσεις σχετικά με τις εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων», υπογράμμισε.



Ανησυχία στο Κίεβο για τη συνεργασία με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών



Η Ουκρανία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις πληροφορίες που λαμβάνει από τους δυτικούς συμμάχους της, κυρίως από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, τόσο για την έγκαιρη προειδοποίηση σχετικά με επικείμενες ρωσικές επιθέσεις όσο και για τον σχεδιασμό των δικών της πληγμάτων εναντίον στόχων στη Ρωσία.

Η πρόσφατη αναζωπύρωση της έντασης στις σχέσεις του Ζελένσκι με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει την ανησυχία στο Κίεβο για το ενδεχόμενο περιορισμού αυτής της κρίσιμης υποστήριξης.

Δύο νεκροί και 21 τραυματίες – Στις φλόγες πολυκατοικία



Πέρα από τον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, ο Ζελένσκι γνωστοποίησε ότι κατά τη ρωσική πυραυλική επίθεση χτυπήθηκε και πολυκατοικία, στην οποία εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ο απολογισμός ανέρχεται σε δύο νεκρούς και 21 τραυματίες, με τέσσερις από αυτούς να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Πηγή: protothema.gr