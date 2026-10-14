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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σοκαριστική μαρτυρία για ηλικιωμένους στην Κύπρο - «Δεν έχω ρόλο πια στη ζωή για να ζω»

 14.10.2026 - 09:02
Σοκαριστική μαρτυρία για ηλικιωμένους στην Κύπρο - «Δεν έχω ρόλο πια στη ζωή για να ζω»

Φιλοξενούμενος στην εκπομπή του Sigma «Πρωτοσέλιδο» ήταν ο Πρόεδρος Παρατηρητηρίου τρίτης ηλικίας Κύπρου, Δήμος Αντωνίου.

Ο Δήμος Αντωνίου αναφέρθηκε στα αιτήματα των ηλικιωμένων, την ακρίβεια και την Κινητή Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας.

«Ήταν ένα πάγιο, πάγιο αίτημα του παρατηρητηρίου εδώ και χρόνια, το οποίο συνδέεται και απόλυτα με την μακροχρόνια φροντίδα. Αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Άρα, είναι ένα πολύ θετικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Χαίρομαι ιδιαίτερα που επιτέλους γίνεται πραγματικότητα γιατί θα μπορούν οι ηλικιωμένοι μας να μπορούν να γερνούν στο σπίτι με αξιοπρέπεια, με ασφάλεια, με υγεία και να μην καταλαμβάνουν κλίνες αν δεν είναι απαραίτητα στα νοσοκομεία μας.

Ήταν και μια δήλωση του ΠτΔ προχθές στην Λεμεσό δημόσια που έχει βάλει στην ατζέντα της κυβέρνησης ως προτεραιότητα τη μακροχρόνια φροντίδα.

Όσο αφορά την ακρίβεια, είχαμε περιπτώσεις που μας έπαιρναν και τηλέφωνο και μας έλεγαν δεν έχω ρόλο πια στη ζωή γιατί να ζω. Δηλαδή είχαμε και αυτές τις περιπτώσεις. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει άλλο η Κυβέρνηση. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούν να κάνουν.

Δείτε βίντεο 

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