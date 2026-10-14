Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΜπαράζ συλλήψεων στις Βρετανικές Βάσεις: Υποθέσεις ναρκωτικών, εμπρησμού και τροχαίων αδικημάτων
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μπαράζ συλλήψεων στις Βρετανικές Βάσεις: Υποθέσεις ναρκωτικών, εμπρησμού και τροχαίων αδικημάτων

 14.10.2026 - 09:26
Μπαράζ συλλήψεων στις Βρετανικές Βάσεις: Υποθέσεις ναρκωτικών, εμπρησμού και τροχαίων αδικημάτων

Σε 28 συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων (ΒΒ) κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες επτά ημέρες, τόσο στην ανατολική όσο και στη δυτική πλευρά του νησιού.

Από αυτές, οι 22 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στις δυτικές περιοχές των ΒΒ, εκ των οποίων πέντε αφορούσαν αδικήματα σχετικά με ναρκωτικές ουσίες και μία υπόθεση διερεύνησης εμπρησμού, που σημειώθηκε στις 11 Οκτωβρίου στο Τραχώνι.

Αξιωματούχοι της Αστυνομίας επιβεβαίωσαν ότι για το συγκεκριμένο περιστατικό συνελήφθη άνδρας, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση μέχρι τις 22 Οκτωβρίου, ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Δικαστηρίου.

Οι πέντε συλλήψεις για υποθέσεις ναρκωτικών προέκυψαν έπειτα από αστυνομικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 9 Οκτωβρίου, στο Τραχώνι και τον Ύψωνα αντίστοιχα.

Στο Τραχώνι, συνελήφθησαν δύο πρόσωπα, μετά τον εντοπισμό 35 γραμμαρίων ουσιών που πιστεύεται ότι είναι κάνναβη και κοκαΐνη, καθώς και άλλων αντικειμένων που παραλήφθηκαν ως τεκμήρια για περαιτέρω εξετάσεις.

Τα δύο πρόσωπα αφέθηκαν ελεύθερα υπό όρους εγγύησης και αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του Δικαστηρίου σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Την επόμενη ημέρα, πραγματοποιήθηκε δεύτερη επιχείρηση στον Ύψωνα, κατόπιν αξιολόγησης πληροφοριών, με στόχο την καταπολέμηση της ύποπτης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν τρία πρόσωπα, ενώ εντοπίστηκαν ποσότητες ουσιών που πιστεύεται ότι είναι κάνναβη, βάρους 20 γραμμαρίων και κοκαΐνη, βάρους έξι γραμμαρίων. Εντοπίστηκαν επίσης δύο επιπλέον μικρότερες ποσότητες ουσίας που πιστεύεται ότι είναι κοκαΐνη.

Τα τρία πρόσωπα αφέθηκαν ελεύθερα υπό όρους εγγύησης και αναμένεται να παρουσιαστούν εκ νέου ενώπιον του Δικαστηρίου το προσεχές διάστημα.

Οι υπόλοιπες 15 συλλήψεις αφορούσαν τροχαία αδικήματα, μεταξύ των οποίων η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, καθώς και η οδήγηση από πρόσωπα που είχαν στερηθεί το δικαίωμα κατοχής άδειας οδήγησης.

Η Αστυνόμος Μελίνα Παπαγρηγορίου, δήλωσε:

«Ήταν μια ιδιαίτερα απαιτητική και απρόβλεπτη εβδομάδα για τα μέλη της Αστυνομίας μας. Οι συλλήψεις αυτές καταδεικνύουν τη δέσμευση μας για την καταπολέμηση της παράνομης δραστηριότητας που σχετίζεται με τα ναρκωτικά, τη διερεύνηση σοβαρών εγκλημάτων και την αποφασιστική αντιμετώπιση όσων παραβιάζουν τη νομοθεσία περί οδικής κυκλοφορίας».

Στις ανατολικές περιοχές των ΒΒ, μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη έξι προσώπων για διάφορα αδικήματα. Συγκεκριμένα, ένα πρόσωπο συνελήφθη για αδικήματα παρενοχλητικής παρακολούθησης και παρενόχλησης, δύο για κατοχή μικρών ποσοτήτων ελεγχόμενων ναρκωτικών ουσιών και τρία για τροχαία αδικήματα.

Παράλληλα, η ειδική ομάδα της Αστυνομίας για την καταπολέμηση της παράνομης παγίδευσης πτηνών προχώρησε στη διερεύνηση δύο υποθέσεων, μετά τον εντοπισμό και την κατάσχεση συνολικά τεσσάρων δικτύων παγίδευσης πτηνών, οκτώ μεταλλικών πασσάλων, μίας συσκευής μίμησης ήχων πτηνών και ενός μεγαφώνου, τα οποία χρησιμοποιούνταν για την προσέλκυση μεταναστευτικών πτηνών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ξυλοδαρμός 16χρονου: Και ανήλικοι ανάμεσα στους συλληφθέντες – Η κατάσταση της υγείας του θύματος
Χαμός το βράδυ: Μοίρασε αβέρτα πρόστιμα η Αστυνομία – Πόσοι κατέληξαν με χειροπέδες
Καύσιμα: Στα ύψη οι τιμές στην Κύπρο - Πόσο κοστίζει πλέον το γέμισμα του αυτοκινήτου - Τα φθηνότερα πρατήρια
Σχέδιο «ΚτίΖΩ»: Οι δικαιούχοι κρατούν πίσω τα έργα; - Πού οφείλονται οι καθυστερήσεις
Χαλασμός Κυρίου προ των πυλών: Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία – Πότε τίθεται σε ισχύ Πορτοκαλί Προειδοποίηση
Οδηγοί προσοχή: Δείτε πού γίνονται έργα και αποφύγετε την ταλαιπωρία – Ποιοι δρόμοι κλείνουν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Απίστευτη εικόνα σε δρόμο της Κύπρου - Το φορτίο σε φορτηγό που προκάλεσε αντιδράσεις

 14.10.2026 - 09:28
Επόμενο άρθρο

Πέτρος Λαγούτης: Τι αποκάλυψε για τον χωρισμό του από τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ

 14.10.2026 - 09:31
Κυπριακό: Στο τραπέζι η διευρυμένη πριν από τον Δεκέμβριο - «Ο χρόνος μάς πιέζει» - Τι αναμένεται από την Ολγκίν

Κυπριακό: Στο τραπέζι η διευρυμένη πριν από τον Δεκέμβριο - «Ο χρόνος μάς πιέζει» - Τι αναμένεται από την Ολγκίν

Μικρά αλλά σημαντικά βήματα προς την εντατικοποίηση των επαφών για το Κυπριακό διαπιστώνει η κυβέρνηση, με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, να τονίζει ότι ο χρόνος πιέζει και πως ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών εξακολουθεί να έχει ως στόχο τη σύγκληση διευρυμένης συνάντησης πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Στο τραπέζι η διευρυμένη πριν από τον Δεκέμβριο - «Ο χρόνος μάς πιέζει» - Τι αναμένεται από την Ολγκίν

Κυπριακό: Στο τραπέζι η διευρυμένη πριν από τον Δεκέμβριο - «Ο χρόνος μάς πιέζει» - Τι αναμένεται από την Ολγκίν

  •  14.10.2026 - 08:35
Προεδρικές 2028: Ο ΔΗΣΥ αναζητεί πρωταγωνιστικό ρόλο, το ΑΚΕΛ χαράζει στρατηγική και οι συμμαχίες μπαίνουν στο τραπέζι

Προεδρικές 2028: Ο ΔΗΣΥ αναζητεί πρωταγωνιστικό ρόλο, το ΑΚΕΛ χαράζει στρατηγική και οι συμμαχίες μπαίνουν στο τραπέζι

  •  14.10.2026 - 06:00
«Κόλαφος» η έκθεση της Ελεγκτικής για τα λεωφορεία: Το 63% δεν θα τα ξαναχρησιμοποιούσε – Λανθασμένα δρομολόγια και στάσεις χωρίς στέγαστρα

«Κόλαφος» η έκθεση της Ελεγκτικής για τα λεωφορεία: Το 63% δεν θα τα ξαναχρησιμοποιούσε – Λανθασμένα δρομολόγια και στάσεις χωρίς στέγαστρα

  •  14.10.2026 - 08:58
Λήξη συναγερμού: Βρήκαν τη σορό που είχε χαθεί στο νεκροτομείο - Πού εντοπίστηκε τελικά

Λήξη συναγερμού: Βρήκαν τη σορό που είχε χαθεί στο νεκροτομείο - Πού εντοπίστηκε τελικά

  •  14.10.2026 - 09:18
Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες: Έρχεται νωρίτερα η κακοκαιρία με έντονες βροχές και πιθανό χαλάζι - Πότε τίθεται σε ισχύ

Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες: Έρχεται νωρίτερα η κακοκαιρία με έντονες βροχές και πιθανό χαλάζι - Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  14.10.2026 - 09:55
Δύσκολες στιγμές για οικογένεια με παιδί ΑμεΑ στην Κύπρο - «Πληρώνω το ενοίκιο και δεν μου μένουν λεφτά»

Δύσκολες στιγμές για οικογένεια με παιδί ΑμεΑ στην Κύπρο - «Πληρώνω το ενοίκιο και δεν μου μένουν λεφτά»

  •  14.10.2026 - 08:48
Σοκαριστική μαρτυρία για ηλικιωμένους στην Κύπρο - «Δεν έχω ρόλο πια στη ζωή για να ζω»

Σοκαριστική μαρτυρία για ηλικιωμένους στην Κύπρο - «Δεν έχω ρόλο πια στη ζωή για να ζω»

  •  14.10.2026 - 09:02
Σχέδιο «ΚτίΖΩ»: Οι δικαιούχοι κρατούν πίσω τα έργα; - Πού οφείλονται οι καθυστερήσεις

Σχέδιο «ΚτίΖΩ»: Οι δικαιούχοι κρατούν πίσω τα έργα; - Πού οφείλονται οι καθυστερήσεις

  •  14.10.2026 - 06:03

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα