Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά στο Cap St Georges Hotel & Resort - Κλείστε τώρα τη γιορτινή σας διαμονή & ανακαλύψτε τα ξεχωριστά πακέτα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς!

Στο Cap St Georges Hotel & Resort, οι γιορτές αποκτούν τη δική τους λάμψη, με εκλεπτυσμένες γαστρονομικές απολαύσεις, μοναδικές εμπειρίες, λαμπερές βραδιές και την απαράμιλλη φιλοξενία ενός πολυτελούς πεντάστερου resort.

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Επιλέξτε το χριστουγεννιάτικο ή το πρωτοχρονιάτικο πακέτο διαμονής και απολαύστε:

* Δύο διανυκτερεύσεις πολυτελούς φιλοξενίας , στον τύπο δωματίου της επιλογής σας, για μια αξέχαστη γιορτινή απόδραση.

*Ζήστε τη ζεστασιά και τη μαγεία των γιορτών στην ξεχωριστή ατμόσφαιρα του resort, με ένα εορταστικό κοκτέιλ σαμπάνιας την παραμονή των Χριστουγέννων ή της Πρωτοχρονιάς, ανάμεσα σε χαμόγελα, όμορφες στιγμές και αγαπημένα πρόσωπα.

*Μια ξεχωριστή γαστρονομική βραδιά, με εορταστικό δείπνο στο εστιατόριο της επιλογής σας. Και καθώς η νύχτα προχωρά, η διασκέδαση συνεχίζεται με ανεβαστικούς ρυθμούς από τους DJs στο Night Club και στο Chroma Bar.

* Πλούσιο εορταστικό πρωινό σε μπουφέ, ανήμερα των Χριστουγέννων ή της Πρωτοχρονιάς, για να ξεκινήσετε την ημέρα σας με υπέροχες γεύσεις.

* Παιχνίδι και διασκέδαση στο ολοκαίνουργιο Top Golf Venue in Cyprus! Ανακαλύψτε τη συναρπαστική πλευρά του γκολφ, με δωρεάν χρήση μίας θέσης παιχνιδιού για μία ώρα. Και η μαγεία δεν σταματά εδώ!

Το γιορτινό σκηνικό συμπληρώνει το Χριστουγεννιάτικο Χωριό του Cap St Georges, στην πλατεία της εκκλησίας του Αγ.Γεωργιου.

Περιπλανηθείτε στη χριστουγεννιάτικη αγορά, απολαύστε τη ζεστή ατμόσφαιρα και αφήστε τα λαμπερά φώτα, τις γιορτινές εικόνες και τη μαγεία των Χριστουγέννων να σας παρασύρουν.

Φέτος, μην αρκεστείτε απλώς στο να γιορτάσετε. Χαρίστε στις γιορτές σας μια εμπειρία που θα θυμάστε για πάντα!

Κλείστε τη δική σας γιορτινή απόδραση στο capstgeorges.com

Ανακαλύψτε περισσότερα για το Cap St Georges Hotel & Resort:

Instagram: @Cap St Georges Hotel & Resort

Facebook: @Cap St Georges Hotel & Resort

Website: capstgeorges.com

Tel: +357 26 000 000.

Email: [email protected]