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ΔΙΕΘΝΗ

Έρευνα των βουλγαρικών αρχών μετά από καταγγελίες για για δολιοφθορές με στόχο το Starlink

 14.10.2026 - 15:53
Έρευνα των βουλγαρικών αρχών μετά από καταγγελίες για για δολιοφθορές με στόχο το Starlink

Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βουλγαρία έπειτα από ισχυρισμούς ενός βουλευτή της αντιπολίτευσης ότι πυρπολήθηκαν κεραίες τηλεπικοινωνιών που ήταν συνδεδεμένες με το δορυφορικό δίκτυο Starlink, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ.

«Η έρευνα είναι εξαιρετικά εντατική. Εργαζόμαστε με συνεργαζόμενες υπηρεσίες για την επιτυχή διεξαγωγή αυτής της επιχείρησης», τόνισε σήμερα ο Βούλγαρος πρωθυπουργός στο κοινοβούλιο, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση είναι «υπό έλεγχο». Ο Ράντεφ δεν ανέφερε, ωστόσο, τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, επικαλούμενος τον κίνδυνο να υπονομευτεί η έρευνα.

Από την πλευρά της, η εισαγγελία επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι διεξάγεται έρευνα, αλλά σε αυτό το στάδιο κανένα άτομο δεν έχει επισήμως κατηγορηθεί.

Ο Βούλγαρος υπουργός Εσωτερικών Ιβάν Ντεμερτζίεφ ανακοίνωσε αυξημένη ασφάλεια γύρω από παρόμοιες εγκαταστάσεις.

Τη Δευτέρα, ο βουλευτής Ιβάιλο Μίρτσεφ ανέφερε στο Facebook ότι δύο άνδρες που φορούσαν μάσκες έκαναν «δολιοφθορά» σε μια «μυστική εγκατάσταση κοντά στη Σόφια», όπου «11 κεραίες επικοινωνίας Starlink πυρπολήθηκαν σκοπίμως».

Το Starlink είναι ένα δορυφορικό δίκτυο που χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για επικοινωνίες στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία.

Αντιμέτωποι με την πιθανότητα υβριδικών επιθέσεων, αυξάνονται οι ανησυχίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Ο πολωνικός ιδιωτικός ραδιοφωνικός σταθμός RMF FM ανέφερε χθες Τρίτη ότι η γερμανική αστυνομία συνέλαβε τέσσερα άτομα σε σχέση με έρευνα για έναν σταθμό Starlink που πυρπολήθηκε στην Πολωνία.

Η Βουλγαρία, κράτος μέλος της ΕΕ που βρίσκεται στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, κυβερνάται από μια κυβέρνηση που προσπαθεί να συμφιλιώσει τους ευρωατλαντικούς δεσμούς της με μια πιο συμβιβαστική προσέγγιση απέναντι στη Μόσχα.

Αντίθετα, ο Μίρτσεφ είναι μέλος της Δημοκρατικής Βουλγαρίας, ενός φιλελεύθερου και φιλοευρωπαϊκού συνασπισμού.

Η χώρα βρίσκεται υπό πίεση από την αρχή της περασμένης εβδομάδας έπειτα από μια σειρά επιθέσεων σε πλοία κοντά στις βουλγαρικές ακτές στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με τις βουλγαρικές αρχές οι επιθέσεις ενορχηστρώθηκαν από τη Ρωσία. «Δεν διαθέτουμε αδιάσειστα, σαφή στοιχεία για να διατυπώσουμε κατηγορίες εναντίον της μίας ή της άλλης πλευράς, όμως με βάση τη λογική, το αποτέλεσμα κλίνει προς τη Ρωσία», υπογράμμισε χθες ο Ράντεφ.

Ο Έλον Μασκ, ο ιδιοκτήτης του Starlink, έχει επανειλημμένα ασκήσει έντονη κριτική στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει στο Κίεβο να χρησιμοποιεί αυτήν την τεχνολογία.

Το Κίεβο δήλωσε σήμερα πως η SpaceX περιόρισε τις υπηρεσίες Starlink, προκαλώντας διαταραχή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Protothema.gr

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