Υπόθεση τρομοκρατίας: Πότε απαντούν οι πέντε κατηγορούμενοι - Στις 16 Οκτωβρίου η απόφαση για την κράτηση του 54χρονου

Ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας παρουσιάστηκαν οι πέντε κατηγορούμενοι σε σχέση με την υπόθεση τρομοκρατίας που έχει απασχολήσει την Κύπρο, την Ελλάδα και διεθνείς υπηρεσίες ασφαλείας.

Οι πέντε κατηγορούμενοι, σε σχέση με την υπόθεση τρομοκρατίας που έχει απασχολήσει την Κύπρο, την Ελλάδα και διεθνείς υπηρεσίες ασφαλείας, ηλικιών 33, 38, 54, 32 και 41 ετών, παρουσιάστηκαν σήμερα εκ νέου ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας.

Αντιμετωπίζουν συνολικά δέκα κατηγορίες.

Συγκεκριμένα κατηγορούνται για διάπραξη κακουργήματος κατά παράβαση του άρθρου 371 του Ποινικού Κώδικα για την καταπολέμηση της Τρομοκρατίας και Προστασία των Θυμάτων όπως έχει τροποποιηθεί. Συγκεκριμένα οι κατηγορούμενοι κατηγορούνται ότι σε χρόνο μεταξύ του έτους 205 και του Μαΐου του 2026 εντός και εκτός της Δημοκρατίας συνωμότησαν μεταξύ τους και με άλλα άτομα να παράσχουν υποστήριξη στην τρομοκρατική ομάδα Χαμάς ως προς την κατασκευή εκρηκτικών υλών.

Αντιμετωπίζουν, επίσης, κατηγορία για συνωμοσία για διάπραξη κακουργήματος κατά παράβαση του άρθρου 371 του Ποινικού Κώδικα για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας και Προστασία των Θυμάτων όπως έχει τροποποιηθεί. Οι κατηγορούμενοι στον ίδιο τόπο και χρόνο με την πρώτη κατηγορία κατηγορούνται ότι συνωμότησαν μεταξύ τους να προβούν σε πράξη τρομοκρατίας που θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά την Κυπριακή Δημοκρατία και θα προκαλούσε σοβαρό εκφοβισμό του κοινού δηλαδή την κατασκευή και χρήση εκρηκτικών υλών.

Αντιμετωπίζουν επίσης κατηγορία για συνωμοσία για φόνο κατά παράβαση του άρθρου 217 του Ποινικού Κώδικα. Συγκεκριμένα οι κατηγορούμενοι στον ίδιο τόπο και χρόνο με την πρώτη κατηγορία φέρονται να συνωμότησαν μεταξύ τους να προβούν σε χρήση εκρηκτικών υλών οι οποίες θα είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο ατόμων.

Άλλο αδίκημα που αντιμετωπίζουν είναι η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση άρθρου 63Β(1)(α)(2) του Ποινικού Κώδικα για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας και Προστασία των Θυμάτων όπως έχει τροποποιηθεί. Οι κατηγορούμενοι κατά τον Μάιο του 2026 εντός και εκτός της Δημοκρατίας φέρονται, σύμφωνα με το κατηγορητήριο να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση έχοντας γνώση του σκοπού της διενέργειας πράξεων τρομοκρατίας.

Κατηγορούνται, επίσης, για παροχή υποστήριξης σε τρομοκρατική ομάδα κατά παράβαση των άρθρων 2, 4, 8(1)(α) και 25 του Νόμου 75(Ι)20219 για την καταπολέμηση της Τρομοκρατίας και Προστασία των Θυμάτων όπως έχει τροποποιηθεί. Συγκεκριμένα οι κατηγορούμενοι στον ίδιο τόπο και χρόνο με την 4η κατηγορία φέρονται να παρείχαν στήριξη στην τρομοκρατική ομάδα Χαμάς για την κατασκευή εκρηκτικών υλών έχοντας γνώση ότι έτσι θα συμβάλουν σε αδικήματα τρομοκρατίας.

Συμμετοχή σε τρομοκρατική ομάδα κατά παράβαση των άρθρων 2, 4, 7 και 25 ου Νόμου 75(Ι)20219 για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας και Προστασία των Θυμάτων όπως έχει τροποποιηθεί, είναι, επίσης, μία από τις κατηγορίες. Οι κατηγορούμενοι κατά τον ίδιο τόπο και χρόνο με την 4η κατηγορία φέρονται να συμμετείχαν σε τρομοκρατική ομάδα έχοντας γνώση των παράνομων σκοπών της συνδράμοντας στην κατασκευή εκρηκτικών υλών προοριζόμενες για χρήση.

Άλλη κατηγορία είναι η συμμετοχή σε πράξη τρομοκρατίας 2,4, 5 (α)(γγ) του Νόμου 75(Ι)2019 για την καταπολέμηση της Τρομοκρατίας και Προστασία των Θυμάτων όπως έχει τροποποιηθεί και άρθρα 20 και 21 του Κεφ. 154. Συγκεκριμένα οι κατηγορούμενοι στον ίδιο τόπο και χρόνο με την τέταρτη κατηγορία φέρονται να συμμετείχαν σε πράξη τρομοκρατίας που θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά την Κυπριακή Δημοκρατία και θα προκαλούσε σοβαρό εκφοβισμό του κοινού δηλαδή την κατασκευή εκρηκτικών υλών.

Ακόμα, κατηγορούνται για παράνομη κατοχή πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών κατά παράβαση των άρθρων υποστήριξης σε τρομοκρατική ομάδα κατά παράβαση των άρθρων 2,4 και 17(1)(α) του Νόμου 48(Ι)2021 για την Κυκλοφορία στην αγορά και χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών όπως έχει τροποποιηθεί. Συγκεκριμένα οι κατηγορούμενοι στον ίδιο τόπο και χρόνο με την 4η κατηγορία φέρονται να κατείχαν παράνομα πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών.

Στρατολόγηση τρομοκρατών κατά παράβαση των άρθρων 2,4,7 και 14 και 25 του Νόμου 75(Ι) 2019 όπως έχει τροποποιηθεί, είναι ακόμα μια κατηγορία που αντιμετωπίζουν. Συγκεκριμένα ο πέμπτος κατηγορούμενος 41 ετών στον ίδιο τόπο και χρόνο με την πρώτη κατηγορία με πρόθεση φέρεται να υποκίνησε άλλα άτομα να συμμετάσχουν σε ενέργειες της τρομοκρατικής ομάδας Χαμάς.

Επίσης στο κατηγορητήριο περιλαμβάνεται κατηγορία για ταξίδι για διάπραξη τρομοκρατικού αδικήματος κατά παράβαση των άρθρων 2,4 και 15(1)(α) του Νόμου 75(Ι)2019 όπως έχει τροποποιηθεί. Συγκεκριμένα ο δεύτερος, τέταρτος και πέμπτος κατηγορούμενος στον ίδιο τόπο και χρόνο με την πρώτη κατηγορία φέρονται να ταξίδεψαν από ή και προς την Δημοκρατία με σκοπό τη συμβολή τους σε αδικήματα τρομοκρατίας.

Για τον πρώτο κατηγορούμενο 33 ετών καταχωρήθηκε ξεχωριστή υπόθεση προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης του ως μάρτυρα κατηγορίας εναντίον των υπολοίπων τεσσάρων.

Ένας εκ των άλλων κατηγορουμένων ο 54χρονος, υπέβαλε ένσταση στο να παραμείνει υπό κράτηση. Το Κακουργιοδικείο θα ανακοινώσει την απόφαση του στις 16 Οκτωβρίου.

Ορίστηκε για απάντηση από όλους τους κατηγορούμενους η 4η Νοεμβρίου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ