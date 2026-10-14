Από την Ρόδο στην Κύπρο η κακοκαιρία - «Σφυροκοπά» με καταιγίδες και χαλάζι!

Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα της Πέμπτης, ωστόσο άστατος θα παραμείνει ο καιρός μέχρι την Κυριακή, με τη θερμοκρασία να διατηρείται κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Βαρομετρικό χαμηλό με κέντρο τη Ρόδο που συνοδεύεται από μετωπική δραστηριότητα, κινείται νοτιοανατολικά και επηρεάζει την περιοχή μέχρι αύριο το πρωί.

Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Τα φαινόμενα τοπικά αναμένεται να είναι έντονα ή και παρατεταμένα. Οι άνεμοι θα καταστούν κυρίως νότιοι ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι και τοπικά μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Ωστόσο, σε καταιγίδα οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται σημαντικά με ριπές μέχρι και τα 7 με 8 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Αργά το απόγευμα και μετά, ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν νότιοι ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, για να στραφούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί της ίδιας έντασης. Ωστόσο σε καταιγίδα οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο το βράδυ θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ στα παράλια ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, ιδιαίτερα στα δυτικά και τα βόρεια όπου δεν αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι λίγο ταραγμένη, ωστόσο αργότερα θα καταστεί γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και μετά το μεσημέρι αναμένονται μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια.

Το Σάββατο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια. Το βράδυ στα δυτικά αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες. Την Κυριακή, ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, ωστόσο σύντομα θα καταστεί κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.