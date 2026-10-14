Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΚακοκαιρία σαρώνει την Κύπρο - Εκτροπή πτήσης στην Πάφο και προβλήματα στο οδικό δίκτυο - Δείτε βίντεο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κακοκαιρία σαρώνει την Κύπρο - Εκτροπή πτήσης στην Πάφο και προβλήματα στο οδικό δίκτυο - Δείτε βίντεο

 14.10.2026 - 17:14
Κακοκαιρία σαρώνει την Κύπρο - Εκτροπή πτήσης στην Πάφο και προβλήματα στο οδικό δίκτυο - Δείτε βίντεο

Έντονα καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν την Κύπρο το απόγευμα της Τετάρτης (14/10), με βροχές, ισχυρές καταιγίδες και δυνατούς ανέμους να προκαλούν προβλήματα, κυρίως στις δυτικές και νότιες περιοχές του νησιού.

Η κακοκαιρία έκανε αισθητή την παρουσία της αρχικά στην επαρχία Πάφου, ενώ οι αρμόδιες Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για αντιμετώπιση πιθανών περιστατικών.

Έκλεισε δρόμος λόγω υπερχείλισης ποταμού

Προβλήματα καταγράφηκαν στην επαρχία Πάφου, όπου ο δρόμος Πέγειας – Λάρας έκλεισε για την τροχαία κίνηση εξαιτίας υπερχείλισης ποταμού.

Η Αστυνομία κάλεσε τους οδηγούς να αποφεύγουν τη συγκεκριμένη διαδρομή, καθώς η διέλευση οχημάτων κρίθηκε επικίνδυνη λόγω της συσσώρευσης νερού.

Πτήση προσγειώθηκε στην Πάφο αντί στη Λάρνακα

Η κακοκαιρία επηρέασε και την εναέρια κυκλοφορία, καθώς πτήση με προορισμό το αεροδρόμιο Λάρνακας χρειάστηκε να προσγειωθεί προσωρινά στο αεροδρόμιο Πάφου, μέχρι να βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Κακοκαιρία στην Πάφο: Αεροπλάνο από Γλασκώβη προσγειώθηκε στη Λάρνακα – Δεν αποκλείονται νέες εκτροπές πτήσεων

Το περιστατικό καταδεικνύει τις επιπτώσεις που μπορούν να έχουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις αερομεταφορές, με την ασφάλεια επιβατών και πληρωμάτων να αποτελεί προτεραιότητα.

Σε ισχύ η πορτοκαλί προειδοποίηση

Το Τμήμα Μετεωρολογίας εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 15:00 το απόγευμα της Τετάρτης και θα διαρκέσει μέχρι τις 05:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης (15/10).

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, αναμένονται ισχυρές καταιγίδες, δυνατές ριπές ανέμων και πιθανή χαλαζόπτωση. Η ένταση της βροχόπτωσης ενδέχεται κατά τόπους να φτάσει τα 55 με 70 χιλιοστά ανά ώρα.

Οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο είναι κυρίως οι επαρχίες Πάφου, Λεμεσού και Λάρνακας, χωρίς να αποκλείονται βροχές και καταιγίδες και σε άλλες περιοχές του νησιού.

Μήνυμα προειδοποίησης μέσω CY-Alert

Η Πολιτική Άμυνα απέστειλε προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του συστήματος CY-Alert, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ενόψει των έντονων φαινομένων.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα για αντιμετώπιση περιστατικών που ενδέχεται να προκύψουν από τις βροχοπτώσεις, όπως πλημμύρες και συσσώρευση νερού σε δρόμους και υποστατικά.

Έκκληση για προσοχή στους δρόμους

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων και να μην επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους ή σημεία όπου παρατηρείται ορμητική ροή νερού.

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις Αρχές να παρακολουθούν την εξέλιξη των φαινομένων και τους πολίτες να καλούνται να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις.

Δείτε βίντεο:

 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λάθος με σορό: Προκλητική δήλωση του Υπ. Υγείας- Η αγωνία των συγγενών ήταν τελικά... «χωρίς λόγο»;
Χαμός το βράδυ: Μοίρασε αβέρτα πρόστιμα η Αστυνομία – Πόσοι κατέληξαν με χειροπέδες
Καύσιμα: Στα ύψη οι τιμές στην Κύπρο - Πόσο κοστίζει πλέον το γέμισμα του αυτοκινήτου - Τα φθηνότερα πρατήρια
Σχέδιο «ΚτίΖΩ»: Οι δικαιούχοι κρατούν πίσω τα έργα; - Πού οφείλονται οι καθυστερήσεις
Χαλασμός Κυρίου προ των πυλών: Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία – Πότε τίθεται σε ισχύ Πορτοκαλί Προειδοποίηση
Οδηγοί προσοχή: Δείτε πού γίνονται έργα και αποφύγετε την ταλαιπωρία – Ποιοι δρόμοι κλείνουν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δεν σταματά τη... δράση του – Χειροπέδες σε 20χρονο για νέες υποθέσεις διαδικτυακής απάτης στην Πάφο

 14.10.2026 - 17:20
Επόμενο άρθρο

Περιορίστε τις μετακινήσεις σας! Επικίνδυνες καιρικές συνθήκες στους δρόμους - Κατολισθήσεις, ομίχλη και λάσπη

 14.10.2026 - 17:39
Κυπριακό: Στο τραπέζι η διευρυμένη πριν από τον Δεκέμβριο - «Ο χρόνος μάς πιέζει» - Τι αναμένεται από την Ολγκίν

Κυπριακό: Στο τραπέζι η διευρυμένη πριν από τον Δεκέμβριο - «Ο χρόνος μάς πιέζει» - Τι αναμένεται από την Ολγκίν

Μικρά αλλά σημαντικά βήματα προς την εντατικοποίηση των επαφών για το Κυπριακό διαπιστώνει η κυβέρνηση, με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, να τονίζει ότι ο χρόνος πιέζει και πως ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών εξακολουθεί να έχει ως στόχο τη σύγκληση διευρυμένης συνάντησης πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Στο τραπέζι η διευρυμένη πριν από τον Δεκέμβριο - «Ο χρόνος μάς πιέζει» - Τι αναμένεται από την Ολγκίν

Κυπριακό: Στο τραπέζι η διευρυμένη πριν από τον Δεκέμβριο - «Ο χρόνος μάς πιέζει» - Τι αναμένεται από την Ολγκίν

  •  14.10.2026 - 08:35
Προεδρικές 2028: Ο ΔΗΣΥ αναζητεί πρωταγωνιστικό ρόλο, το ΑΚΕΛ χαράζει στρατηγική και οι συμμαχίες μπαίνουν στο τραπέζι

Προεδρικές 2028: Ο ΔΗΣΥ αναζητεί πρωταγωνιστικό ρόλο, το ΑΚΕΛ χαράζει στρατηγική και οι συμμαχίες μπαίνουν στο τραπέζι

  •  14.10.2026 - 06:00
Έρχονται νέες αυξήσεις στα καύσιμα – Στα ύψη οι τιμές, έσπασε ρεκόρ το πετρέλαιο κίνησης

Έρχονται νέες αυξήσεις στα καύσιμα – Στα ύψη οι τιμές, έσπασε ρεκόρ το πετρέλαιο κίνησης

  •  14.10.2026 - 14:41
Κακοκαιρία σαρώνει την Κύπρο - Εκτροπή πτήσης στην Πάφο και προβλήματα στο οδικό δίκτυο - Δείτε βίντεο

Κακοκαιρία σαρώνει την Κύπρο - Εκτροπή πτήσης στην Πάφο και προβλήματα στο οδικό δίκτυο - Δείτε βίντεο

  •  14.10.2026 - 17:14
Υπόθεση τρομοκρατίας: Πότε απαντούν οι πέντε κατηγορούμενοι - Στις 16 Οκτωβρίου η απόφαση για την κράτηση του 54χρονου

Υπόθεση τρομοκρατίας: Πότε απαντούν οι πέντε κατηγορούμενοι - Στις 16 Οκτωβρίου η απόφαση για την κράτηση του 54χρονου

  •  14.10.2026 - 15:51
VIDEO - Ματσάκης για τη σορό που δηλώθηκε ως εξαφανισμένη: «Αν άνοιγαν το ψυγείο θα έβλεπαν ότι ήταν εδώ»

VIDEO - Ματσάκης για τη σορό που δηλώθηκε ως εξαφανισμένη: «Αν άνοιγαν το ψυγείο θα έβλεπαν ότι ήταν εδώ»

  •  14.10.2026 - 15:10
Από την Ρόδο στην Κύπρο η κακοκαιρία - «Σφυροκοπά» με καταιγίδες και χαλάζι!

Από την Ρόδο στην Κύπρο η κακοκαιρία - «Σφυροκοπά» με καταιγίδες και χαλάζι!

  •  14.10.2026 - 16:27
VIDEO: Σοβαρές καταγγελίες από ιδιοκτήτρια γραφείου κηδειών - «Παίρνουν και τους νεκρούς μας ομήρους»

VIDEO: Σοβαρές καταγγελίες από ιδιοκτήτρια γραφείου κηδειών - «Παίρνουν και τους νεκρούς μας ομήρους»

  •  14.10.2026 - 11:45

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα