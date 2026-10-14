Κακοκαιρία σαρώνει την Κύπρο - Εκτροπή πτήσης στην Πάφο και προβλήματα στο οδικό δίκτυο - Δείτε βίντεο

Η κακοκαιρία έκανε αισθητή την παρουσία της αρχικά στην επαρχία Πάφου, ενώ οι αρμόδιες Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για αντιμετώπιση πιθανών περιστατικών.

Έκλεισε δρόμος λόγω υπερχείλισης ποταμού

Προβλήματα καταγράφηκαν στην επαρχία Πάφου, όπου ο δρόμος Πέγειας – Λάρας έκλεισε για την τροχαία κίνηση εξαιτίας υπερχείλισης ποταμού.

Η Αστυνομία κάλεσε τους οδηγούς να αποφεύγουν τη συγκεκριμένη διαδρομή, καθώς η διέλευση οχημάτων κρίθηκε επικίνδυνη λόγω της συσσώρευσης νερού.

Πτήση προσγειώθηκε στην Πάφο αντί στη Λάρνακα

Η κακοκαιρία επηρέασε και την εναέρια κυκλοφορία, καθώς πτήση με προορισμό το αεροδρόμιο Λάρνακας χρειάστηκε να προσγειωθεί προσωρινά στο αεροδρόμιο Πάφου, μέχρι να βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες.

Το περιστατικό καταδεικνύει τις επιπτώσεις που μπορούν να έχουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις αερομεταφορές, με την ασφάλεια επιβατών και πληρωμάτων να αποτελεί προτεραιότητα.

Σε ισχύ η πορτοκαλί προειδοποίηση

Το Τμήμα Μετεωρολογίας εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 15:00 το απόγευμα της Τετάρτης και θα διαρκέσει μέχρι τις 05:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης (15/10).

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, αναμένονται ισχυρές καταιγίδες, δυνατές ριπές ανέμων και πιθανή χαλαζόπτωση. Η ένταση της βροχόπτωσης ενδέχεται κατά τόπους να φτάσει τα 55 με 70 χιλιοστά ανά ώρα.

Οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο είναι κυρίως οι επαρχίες Πάφου, Λεμεσού και Λάρνακας, χωρίς να αποκλείονται βροχές και καταιγίδες και σε άλλες περιοχές του νησιού.

Μήνυμα προειδοποίησης μέσω CY-Alert

Η Πολιτική Άμυνα απέστειλε προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του συστήματος CY-Alert, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ενόψει των έντονων φαινομένων.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα για αντιμετώπιση περιστατικών που ενδέχεται να προκύψουν από τις βροχοπτώσεις, όπως πλημμύρες και συσσώρευση νερού σε δρόμους και υποστατικά.

Έκκληση για προσοχή στους δρόμους

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων και να μην επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους ή σημεία όπου παρατηρείται ορμητική ροή νερού.

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις Αρχές να παρακολουθούν την εξέλιξη των φαινομένων και τους πολίτες να καλούνται να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις.

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