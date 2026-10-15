ΕΛΚ: Πλήρη στήριξη σε Κύπρο έναντι της Τουρκίας- Θετικό μήνυμα για ένταξη στη Σένγκεν

Στο επίσημο κείμενο, το ΕΛΚ εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη του προς την Κύπρο και την Ελλάδα στις συζητήσεις τους με την Τουρκία, ενώ παράλληλα χαιρετίζει τις προσπάθειες της κυπριακής κυβέρνησης για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό.

Μήνυμα προς την Τουρκία και στήριξη στις προσπάθειες για το Κυπριακό

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, με το ΕΛΚ να ξεκαθαρίζει ότι η προοπτική μιας εποικοδομητικής συνεργασίας προϋποθέτει τον σεβασμό βασικών ευρωπαϊκών αρχών.

Συγκεκριμένα, στη διακήρυξη τονίζεται ότι, παρά την πρόθεση για ανάπτυξη εποικοδομητικής εταιρικής σχέσης με την Άγκυρα, η Τουρκία οφείλει να σέβεται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τις σχέσεις καλής γειτονίας.

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δηλώνει ρητά την πλήρη αλληλεγγύη του προς την Ελλάδα και την Κύπρο στις συζητήσεις τους με την Τουρκία, τοποθετώντας το ζήτημα στο ευρύτερο πλαίσιο της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, εκφράζει την εκτίμησή του για τις προσπάθειες της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας με στόχο την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό.

Στο ίδιο πλαίσιο, χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για σύγκληση διευρυμένης συνάντησης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών, αναγνωρίζοντας τη σημασία της συνέχισης των διπλωματικών προσπαθειών.

Θετική αξιολόγηση για την ένταξη της Κύπρου στη Σένγκεν

Ξεχωριστή θέση στη διακήρυξη καταλαμβάνει η πορεία της Κύπρου προς την πλήρη ένταξή της στη Ζώνη Σένγκεν.

Το ΕΛΚ χαιρετίζει το θετικό αποτέλεσμα της έκθεσης αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με το αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και την έναρξη της σχετικής συζήτησης στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μάλιστα, εκφράζει τη στήριξή του στην έγκαιρη ολοκλήρωση των εναπομεινάντων βημάτων, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία αποτελεί καθορισμένη προτεραιότητα για τον κύκλο Σένγκεν 2026–2027.

Πρόκειται για μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση υπέρ της κυπριακής προσπάθειας, χωρίς ωστόσο η διακήρυξη να καθορίζει συγκεκριμένη ημερομηνία ένταξης ή να προαναγγέλλει την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Στρατηγική προτεραιότητα η Ανατολική Μεσόγειος

Η διακήρυξη περιλαμβάνει επίσης αναφορές στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με το ΕΛΚ να υπογραμμίζει τη σημασία της σταθερότητας και της στενότερης συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι η νότια πτέρυγα της Ευρώπης πρέπει να παραμείνει στρατηγική προτεραιότητα, παράλληλα με την ανατολική, με επαρκείς επενδύσεις και ισχυρότερες συνεργασίες με τις μεσογειακές χώρες.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητείται ενισχυμένη ευρωπαϊκή παρουσία και συνεργασία σε τομείς όπως η θαλάσσια ασφάλεια, η ενεργειακή ανθεκτικότητα, η διαχείριση του μεταναστευτικού, καθώς και η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της παράνομης διακίνησης ανθρώπων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στη σημασία της σταθερότητας και της στενότερης συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο, την οποία το ΕΛΚ χαρακτηρίζει εξαιρετικά σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση.