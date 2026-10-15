Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΕΛΚ: Πλήρη στήριξη σε Κύπρο έναντι της Τουρκίας- Θετικό μήνυμα για ένταξη στη Σένγκεν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΚ: Πλήρη στήριξη σε Κύπρο έναντι της Τουρκίας- Θετικό μήνυμα για ένταξη στη Σένγκεν

 15.10.2026 - 11:13
ΕΛΚ: Πλήρη στήριξη σε Κύπρο έναντι της Τουρκίας- Θετικό μήνυμα για ένταξη στη Σένγκεν

Σαφή μηνύματα στήριξης προς την Κυπριακή Δημοκρατία, τόσο σε σχέση με το Κυπριακό και τις σχέσεις με την Τουρκία όσο και για την πορεία ένταξης της χώρας στη Ζώνη Σένγκεν, στέλνει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), μέσα από τη διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής του.

Στο επίσημο κείμενο, το ΕΛΚ εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη του προς την Κύπρο και την Ελλάδα στις συζητήσεις τους με την Τουρκία, ενώ παράλληλα χαιρετίζει τις προσπάθειες της κυπριακής κυβέρνησης για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό.

Μήνυμα προς την Τουρκία και στήριξη στις προσπάθειες για το Κυπριακό

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, με το ΕΛΚ να ξεκαθαρίζει ότι η προοπτική μιας εποικοδομητικής συνεργασίας προϋποθέτει τον σεβασμό βασικών ευρωπαϊκών αρχών.

Συγκεκριμένα, στη διακήρυξη τονίζεται ότι, παρά την πρόθεση για ανάπτυξη εποικοδομητικής εταιρικής σχέσης με την Άγκυρα, η Τουρκία οφείλει να σέβεται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τις σχέσεις καλής γειτονίας.

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δηλώνει ρητά την πλήρη αλληλεγγύη του προς την Ελλάδα και την Κύπρο στις συζητήσεις τους με την Τουρκία, τοποθετώντας το ζήτημα στο ευρύτερο πλαίσιο της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, εκφράζει την εκτίμησή του για τις προσπάθειες της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας με στόχο την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό.

Στο ίδιο πλαίσιο, χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για σύγκληση διευρυμένης συνάντησης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών, αναγνωρίζοντας τη σημασία της συνέχισης των διπλωματικών προσπαθειών.

Θετική αξιολόγηση για την ένταξη της Κύπρου στη Σένγκεν

Ξεχωριστή θέση στη διακήρυξη καταλαμβάνει η πορεία της Κύπρου προς την πλήρη ένταξή της στη Ζώνη Σένγκεν.

Το ΕΛΚ χαιρετίζει το θετικό αποτέλεσμα της έκθεσης αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με το αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και την έναρξη της σχετικής συζήτησης στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μάλιστα, εκφράζει τη στήριξή του στην έγκαιρη ολοκλήρωση των εναπομεινάντων βημάτων, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία αποτελεί καθορισμένη προτεραιότητα για τον κύκλο Σένγκεν 2026–2027.

Πρόκειται για μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση υπέρ της κυπριακής προσπάθειας, χωρίς ωστόσο η διακήρυξη να καθορίζει συγκεκριμένη ημερομηνία ένταξης ή να προαναγγέλλει την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Στρατηγική προτεραιότητα η Ανατολική Μεσόγειος

Η διακήρυξη περιλαμβάνει επίσης αναφορές στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με το ΕΛΚ να υπογραμμίζει τη σημασία της σταθερότητας και της στενότερης συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι η νότια πτέρυγα της Ευρώπης πρέπει να παραμείνει στρατηγική προτεραιότητα, παράλληλα με την ανατολική, με επαρκείς επενδύσεις και ισχυρότερες συνεργασίες με τις μεσογειακές χώρες.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητείται ενισχυμένη ευρωπαϊκή παρουσία και συνεργασία σε τομείς όπως η θαλάσσια ασφάλεια, η ενεργειακή ανθεκτικότητα, η διαχείριση του μεταναστευτικού, καθώς και η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της παράνομης διακίνησης ανθρώπων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στη σημασία της σταθερότητας και της στενότερης συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο, την οποία το ΕΛΚ χαρακτηρίζει εξαιρετικά σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραγωδία στη Λεμεσό: Υπέκυψε 32χρονη που παρασύρθηκε από όχημα τον Σεπτέμβριο
VIDEO: Είχαν για νεκρό Κύπριο ηθοποιό και βγήκε στην εκπομπή τραγουδώντας -Τον πήρε τηλέφωνο ο πάτερ για να χτυπήσει την καμπάνα
Video: Αυτές είναι οι 43 περιοχές που μπορεί να πλημμυρίσουν στην Κύπρο - Δείτε αν κινδυνεύτε
VIDEO: Εντός ΓεΣΥ το φάρμακο της παχυσαρκίας – Δεν θα είναι για όλους – Ποιοι το δικαιούνται – Δες αν είσαι μέσα σε αυτούς
«Φωτιά» πήρε ο ουρανός της Κύπρου από τις αστραπές – Το εντυπωσιακό θέαμα – Απίστευτα βίντεο
Σοβαρές καταγγελίες για γραφεία κηδειών: Από τα 28 τα 10 είναι παράνομα - «Πέρασαν 10 χρόνια και δεν μπήκε κανένα λουκέτο»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Latchi Panorama - 2η Φάση: Η sold-out επιτυχία συνεχίζεται με 26 νέα ακίνητα από €50.000!

 15.10.2026 - 10:56
Επόμενο άρθρο

«Πότε είναι η σειρά μου»: Νέα σοκαριστική καταγγελία για βιασμό σε πάρτι φοιτητικής αδελφότητας στις ΗΠΑ

 15.10.2026 - 11:21

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΕΛΚ: Πλήρη στήριξη σε Κύπρο έναντι της Τουρκίας- Θετικό μήνυμα για ένταξη στη Σένγκεν

ΕΛΚ: Πλήρη στήριξη σε Κύπρο έναντι της Τουρκίας- Θετικό μήνυμα για ένταξη στη Σένγκεν

  •  15.10.2026 - 11:13
Τραγωδία στη Λεμεσό: Υπέκυψε 32χρονη που παρασύρθηκε από όχημα τον Σεπτέμβριο

Τραγωδία στη Λεμεσό: Υπέκυψε 32χρονη που παρασύρθηκε από όχημα τον Σεπτέμβριο

  •  15.10.2026 - 08:35
ΔΗΣΥ: Η Αννίτα μιλά για ενότητα, ο Νίκος Τορναρίτης εκτοξεύει πυρά κατά Αβέρωφ και η μάχη για το χρίσμα φουντώνει

ΔΗΣΥ: Η Αννίτα μιλά για ενότητα, ο Νίκος Τορναρίτης εκτοξεύει πυρά κατά Αβέρωφ και η μάχη για το χρίσμα φουντώνει

  •  15.10.2026 - 06:30
Σοβαρή καταγγελία: Αστυνομικός έστειλε email σε κόρη θανόντα για να μην γίνει νεκροτομή - Τι της πρότεινε

Σοβαρή καταγγελία: Αστυνομικός έστειλε email σε κόρη θανόντα για να μην γίνει νεκροτομή - Τι της πρότεινε

  •  15.10.2026 - 09:39
Αττάλεια: Ο Ερντογάν στήνει διπλωματική παγίδα, ενώ το παράθυρο για το Κυπριακό κλείνει

Αττάλεια: Ο Ερντογάν στήνει διπλωματική παγίδα, ενώ το παράθυρο για το Κυπριακό κλείνει

  •  15.10.2026 - 06:28
Video: Αυτές είναι οι 43 περιοχές που μπορεί να πλημμυρίσουν στην Κύπρο - Δείτε αν κινδυνεύτε

Video: Αυτές είναι οι 43 περιοχές που μπορεί να πλημμυρίσουν στην Κύπρο - Δείτε αν κινδυνεύτε

  •  15.10.2026 - 08:54
«Φωτιά» πήρε ο ουρανός της Κύπρου από τις αστραπές – Το εντυπωσιακό θέαμα – Απίστευτα βίντεο

«Φωτιά» πήρε ο ουρανός της Κύπρου από τις αστραπές – Το εντυπωσιακό θέαμα – Απίστευτα βίντεο

  •  15.10.2026 - 08:59
Έχεις μωρό ή περιμένεις παιδί; Πακέτο €1.000 για οικογένειες στην Κύπρο - Δες ποιους αφορά

Έχεις μωρό ή περιμένεις παιδί; Πακέτο €1.000 για οικογένειες στην Κύπρο - Δες ποιους αφορά

  •  15.10.2026 - 06:33

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα