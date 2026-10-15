«Πότε είναι η σειρά μου»: Νέα σοκαριστική καταγγελία για βιασμό σε πάρτι φοιτητικής αδελφότητας στις ΗΠΑ

Η υπόθεση, που αποκαλύφθηκε από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τις καταγγελίες για ομαδικό βιασμό στο φημισμένο Πανεπιστήμιο Cornell, οι οποίες είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και νέα ερωτήματα για όσα συμβαίνουν σε πάρτι φοιτητικών αδελφοτήτων.

Το περιστατικό στο Σικάγο φέρεται να σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 11 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια πάρτι στις εγκαταστάσεις της αδελφότητας Alpha Epsilon Pi, στη συνοικία Χάιντ Παρκ, κοντά στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου.

Η 21χρονη κατέθεσε ότι έχασε τις αισθήσεις της

Σύμφωνα με την αστυνομική έκθεση που εξασφάλισε ο τηλεοπτικός σταθμός WLS και επικαλείται το ABC News, η 21χρονη είναι φοιτήτρια σε άλλο πανεπιστήμιο και είχε πάει στο πάρτι μαζί με τη συνομήλικη φίλη της Μία Λάρα και ακόμη μία φίλη τους, αφού είδαν σχετική ανακοίνωση στον λογαριασμό της αδελφότητας στο Instagram. Η νεαρή ανέφερε στους αστυνομικούς ότι είχε καταναλώσει τρία κουτάκια αλκοολούχου ποτού. Μία από τις φίλες της κατέθεσε ότι έδειχνε «πολύ περισσότερο μεθυσμένη από όσο θα αναμενόταν», με βάση την ποσότητα αλκοόλ που είχε καταναλώσει.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, η 21χρονη χόρευε ανάμεσα σε δύο άνδρες, όταν ο ένας άρχισε να της ζητά επανειλημμένα να τον ακολουθήσει στο υπνοδωμάτιό του. Εκείνη αρνήθηκε κάθε φορά, ωστόσο λίγο αργότερα άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία και απομακρύνθηκε για να πάει στο μπάνιο. Ο συγκεκριμένος άνδρας την ακολούθησε. Όπως κατέθεσε η ίδια, άρχισε να παρουσιάζει διαστήματα απώλειας μνήμης και στη συνέχεια έχασε τις αισθήσεις της. Όταν συνήλθε, διαπίστωσε ότι ο άνδρας προχωρούσε σε σεξουαλική πράξη μαζί της, ενώ μέρος των ρούχων της είχε αφαιρεθεί ή ήταν ξεκούμπωτο. Η 21χρονη υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να αντισταθεί εξαιτίας της κατάστασης στην οποία βρισκόταν.

«Πότε είναι η σειρά μου;»

Την ίδια ώρα, οι φίλες της είχαν αρχίσει να την αναζητούν στους χώρους του κτιρίου. Η Μία Λάρα περιέγραψε στους New York Times ότι, όταν έφτασε στο υπόγειο, εντόπισε μια ομάδα ανδρών συγκεντρωμένη έξω από μια κλειστή πόρτα μπάνιου. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, οι άνδρες επευφημούσαν και φώναζαν φράσεις όπως «πότε είναι η σειρά μου;» και «θέλω να μπω κι εγώ μέσα».

Η αστυνομική έκθεση, την οποία δημοσιοποίησε το ABC News, προσθέτει νέες λεπτομέρειες για όσα συνέβησαν εκείνα τα λεπτά. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι έξω από το μπάνιο βρίσκονταν περίπου τρεις έως πέντε άνδρες, οι οποίοι «επευφημούσαν και έδειχναν να ενθαρρύνουν όσα συνέβαιναν στο εσωτερικό».



Όταν δύο φίλες της νεαρής απαίτησαν να μπουν στο μπάνιο και προσπάθησαν να ανοίξουν την πόρτα, ένας από τους άνδρες φέρεται να άρπαξε τη μία από τα μαλλιά, επιχειρώντας να την εμποδίσει. Οι δύο γυναίκες κατάφεραν τελικά να εισέλθουν στον χώρο. Σύμφωνα με την αστυνομική έκθεση, βρήκαν την 21χρονη χωρίς να έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις της, ενώ ο φερόμενος ως δράστης στεκόταν από πάνω της με κατεβασμένο το παντελόνι και εκτεθειμένα τα γεννητικά του όργανα.



Η Λάρα περιέγραψε στους New York Times ότι η φίλη της καθόταν στο πάτωμα, με την πλάτη ακουμπισμένη στον τοίχο, χωρίς τα ρούχα της και με το εσώρουχό της κατεβασμένο. Ο άνδρας την κρατούσε από τους καρπούς, ενώ εκείνη φώναζε «κάντε τον να σταματήσει» και «βγάλτε με από εδώ».



Σύμφωνα με τη νεότερη αστυνομική έκθεση, ο άνδρας φέρεται να είπε στις φίλες της ότι «όλα ήταν εντάξει», σαν να μην είχε συμβεί κάτι μεμπτό. Η Λάρα ακολούθησε στη συνέχεια τον άνδρα έξω από το κτίριο και τον κατηγόρησε ότι είχε επιτεθεί σεξουαλικά στη φίλη της. Εκείνος, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, απάντησε πως «εκείνη το ήθελε».



Ταυτοποιήθηκε ο ύποπτος

Το Πανεπιστήμιο του Σικάγου ανακοίνωσε ότι έχει ταυτοποιηθεί πρόσωπο ενδιαφέροντος για την έρευνα, το οποίο δεν είναι φοιτητής ούτε συνδέεται με το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Στο συγκεκριμένο άτομο έχει απαγορευτεί η πρόσβαση στους χώρους του πανεπιστημίου.



Η ταυτοποίηση έγινε με τη βοήθεια καταθέσεων μαρτύρων, υλικού από κάμερες ασφαλείας του πανεπιστημίου και δεδομένων από συστήματα αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας. Όλα τα στοιχεία παραδόθηκαν στην αστυνομία του Σικάγου, η οποία έχει αναλάβει την ποινική έρευνα. Οι πανεπιστημιακές Αρχές ανέφεραν επίσης ότι κάμερες κατέγραψαν άτομο που ταίριαζε στην περιγραφή του υπόπτου να απομακρύνεται τρέχοντας από το κτίριο.



Η 21χρονη μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Σικάγου, όπου έλαβε ιατρική φροντίδα. Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης δεν είχαν απαγγελθεί κατηγορίες σε βάρος του προσώπου που είχε ταυτοποιηθεί, ενώ η έρευνα συνεχιζόταν.



Το πανεπιστήμιο υπογράμμισε ότι η ασφάλεια και η ευημερία των φοιτητών και όλων όσοι επισκέπτονται τους χώρους του αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα, διαβεβαιώνοντας ότι συνεργάζεται με την αστυνομία και παρέχει υποστήριξη στην καταγγέλλουσα.

Τι απαντά η φοιτητική αδελφότητα

Η Alpha Epsilon Pi εξέδωσε ανακοίνωση μέσω Instagram, εκφράζοντας τον αποτροπιασμό της για το περιστατικό και καταδικάζοντας απερίφραστα τη σεξουαλική βία. Όπως ανέφερε, τα μέλη της ενημερώθηκαν για όσα συνέβαιναν όταν φίλη της 21χρονης ειδοποίησε έναν από τους υπευθύνους που επιτηρούσαν το πάρτι και παρέμεναν νηφάλιοι. «Ανταποκριθήκαμε αμέσως και αρκετά μέλη της αδελφότητας, μεταξύ των οποίων και ο υπεύθυνος ασφαλείας, έφτασαν στο σημείο και παρείχαν βοήθεια στη γυναίκα», ανέφερε η οργάνωση.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ένα μέλος παρέμεινε κοντά στη νεαρή μέχρι την άφιξη των αρμόδιων Αρχών και αποχώρησε μόνο όταν του ζητήθηκε από τους αστυνομικούς. Το πάρτι διακόπηκε αμέσως μόλις τα μέλη της αδελφότητας ενημερώθηκαν για το περιστατικό.



Η οργάνωση τόνισε ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές και να παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί, υπογραμμίζοντας ότι πρωταρχικό της μέλημα είναι η γυναίκα που κατήγγειλε την επίθεση και ο σεβασμός στην ιδιωτικότητα και την αξιοπρέπειά της.



Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της εθνικής οργάνωσης Alpha Epsilon Pi, Τζόναθαν Πιρς, δήλωσε στους New York Times ότι ο φερόμενος ως δράστης δεν ήταν μέλος της συγκεκριμένης αδελφότητας. «Δεν πιστεύουμε ότι κάποιο μέλος της AEPi συμμετείχε σε αυτή τη φρικτή πράξη ή ότι υπήρξε συνεργός», υποστήριξε. Η κεντρική διοίκηση της αδελφότητας ανακοίνωσε επίσης ότι συνεργάζεται με τις πανεπιστημιακές Αρχές και την τοπική αστυνομία, ενώ έδωσε εντολή στο παράρτημα του Σικάγου να αναστείλει όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητές του μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης. «Κανείς δεν θα έπρεπε να πηγαίνει σε μια εκδήλωση σε πανεπιστημιακό χώρο, είτε διοργανώνεται από φοιτητική αδελφότητα είτε όχι, και να φοβάται για την ασφάλεια και τη σωματική του ακεραιότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά η κεντρική διοίκηση.



Στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου οι φοιτητικές αδελφότητες δεν αποτελούν επισήμως αναγνωρισμένους φοιτητικούς οργανισμούς και δεν έχουν θεσμική σύνδεση με το ίδρυμα. Ωστόσο, οι φοιτητές που συμμετέχουν σε αυτές εξακολουθούν να υπόκεινται στους κανονισμούς και στις πειθαρχικές διαδικασίες του πανεπιστημίου.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα