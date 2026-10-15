Video: Από τη σορό με λάθος όνομα στις σπασμένες πόρτες - Νέες αποκαλύψεις για το νεκροτομείο Λευκωσίας

Οι αποκαλύψεις έρχονται στον απόηχο του πρωτοφανούς περιστατικού με τη σορό που αρχικά θεωρήθηκε ότι είχε χαθεί, αλλά τελικά εντοπίστηκε σε ψυγείο του νεκροτομείου καταχωρισμένη με διαφορετικό όνομα.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην εκπομπή, δημοσιογραφική έρευνα έφερε στο φως εικόνες και πληροφορίες που δημιουργούν προβληματισμό για τον τρόπο λειτουργίας του νεκροτομείου, αλλά και για τα μέτρα ελέγχου της πρόσβασης στους χώρους του.

Ειδικότερα, όπως αναφέρθηκε, συγγενείς αποθανόντος που επιχείρησαν τις προηγούμενες ημέρες να επισκεφθούν το νεκροτομείο προκειμένου να δουν τη σορό του οικείου τους προσώπου, βρέθηκαν αντιμέτωποι με κλειδωμένες πόρτες. Ωστόσο, φέρεται να κατάφεραν να εισέλθουν στον χώρο από πίσω είσοδο, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν σπασμένη.

Το περιστατικό, σε συνδυασμό με τις εικόνες που εξασφαλίστηκαν μέσω της δημοσιογραφικής έρευνας, εγείρει σοβαρά ζητήματα αναφορικά με την επαρκή φύλαξη των εγκαταστάσεων και την εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών ασφαλείας.

Παράλληλα, προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των θανόντων, τη διασφάλιση της αξιοπρέπειάς τους, καθώς και την τήρηση των κανόνων δημόσιας υγείας.