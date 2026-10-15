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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Ερτουγρούλογλου σε Έρχιουρμαν: «Γιατί συναντιέστε με τον Χριστοδουλίδη; Τι θα λύσετε;»

 15.10.2026 - 12:28
Επίθεση Ερτουγρούλογλου σε Έρχιουρμαν: «Γιατί συναντιέστε με τον Χριστοδουλίδη; Τι θα λύσετε;»

Τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν επέκρινε ο «υπεξ» Ταχσίν Ερτουγρούλογλου καλώντας να δώσει μια σαφή απάντηση και να λάβει μια πολύ κατηγορηματική στάση απέναντι στον ισχυρισμό περί συμφωνίας να μην υπάρξει παρέκκλιση από τα ψηφίσματα του ΣΑ του ΟΗΕ για την επίλυση του Κυπριακού που εξέφρασε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Σύμφωνα με τον τ/κ Τύπο, ο κ. Ερτουγρούλογλου έκανε δηλώσεις χθες στο τ/κ «πρακτορείο ειδήσεων» και σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη μετά την συνάντησή των δύο ηγετών, την Τρίτη και είπε ότι αναμένει από τον Τ/κ ηγέτη να προβεί σε δήλωση επί του θέματος και να πει: «Δεν έχω κάνει τέτοια συμφωνία».

«Περίμενα μέχρι τώρα και δεν υπήρξε καμία αντίδραση από τον πρόεδρο της τδβκ, Τουφάν Ερχούρμαν» είπε, αναφερόμενος στον Τ/κ ηγέτη και το ψευδοκράτος, αντίστοιχα. «Θα ήθελα να πιστεύω, ελπίζω, ότι δεν έχει διαπράξει ένα τόσο σοβαρό λάθος. Αυτό δεν είναι ένα λάθος που μπορεί να γίνει. Αυτή είναι μια δήλωση που καταργεί την τδβκ, αφαιρεί το καθεστώς του αρχηγού του κράτους, του προέδρου, και υποβιβάζει τους Τουρκοκύπριους σε μια κοινότητα εντός του ελληνοκυπριακού κράτους που ονομάζεται Κυπριακή Δημοκρατία» συνέχισε.

Η προσέγγιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στο Κυπριακό βασίζεται σε μια λανθασμένη - κατά τον κ. Ερτουγρούλογλου - διάγνωση που, όπως λέει, ξεκίνησε με το ψήφισμα 186 του 1964, κι αυτό έχει ακολουθηθεί από ψηφίσματα που δημιούργησαν το Κυπριακό. «Καμία διαδικασία του ΟΗΕ δεν έχει αποφέρει αποτέλεσμα που θα έκανε τους Τουρκοκύπριους ευτυχισμένους» συμπλήρωσε.

Δεν μπορεί να σιωπήσει σε μια τέτοια δήλωση, πρόσθεσε. «Ως υπουργός εξωτερικών αυτής της χώρας, κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Περιμένω την ίδια στάση από τον πρόεδρο της τδβκ» είπε.

Αμφισβητώντας τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων υπό αυτές τις συνθήκες, ο κ. Ερτουγρούλογλου απευθύνει προς τον κ. Έρχιουρμαν το ερώτημα «Γιατί συναντιέστε με αυτό το άτομο; Τι συζητάτε, τι θα λύσετε;». Η τ/κ πλευρά, υποστήριξε, δεν έχει τίποτα να συζητήσει με την ελληνοκυπριακή πλευρά.

Ακόμα και η συζήτηση ΜΟΕ, ανέφερε, ενισχύει το κρατικό καθεστώς της ελληνοκυπριακής πλευράς - κατά την έκφρασή του - και τοποθετεί την τουρκοκυπριακή πλευρά ως κοινότητα. Επέκρινε και το αίτημα του κ. Έρχιουρμαν για διαβατήρια της ΚΔ σε παιδιά μεικτών γάμων.

Επανέλαβε ότι η επίσημη γραμμή παραμένει η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς δύο ξεχωριστών κρατών, λέγοντας ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία υποχώρηση από αυτή τη θέση.

Υποστήριξε ότι το μέλλον των Τουρκοκυπρίων βρίσκεται στην ύπαρξη του «δικού τους κυρίαρχου κράτους» και στην ενότητά τους με την Τουρκία, λέγοντας ότι πρέπει να επικεντρωθούν στο να κάνουν το ψευδοκράτος ένα «κράτος» που ευημερεί περισσότερο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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Σαφή μηνύματα στήριξης προς την Κυπριακή Δημοκρατία, τόσο σε σχέση με το Κυπριακό και τις σχέσεις με την Τουρκία όσο και για την πορεία ένταξης της χώρας στη Ζώνη Σένγκεν, στέλνει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), μέσα από τη διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής του.

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