Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΔύο νεκροί από τη σφοδρή κακοκαιρία στην Κωνσταντινούπολη: Πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις, κατολισθήσεις και διακοπές της κυκλοφορίας
ΔΙΕΘΝΗ

Δύο νεκροί από τη σφοδρή κακοκαιρία στην Κωνσταντινούπολη: Πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις, κατολισθήσεις και διακοπές της κυκλοφορίας

 15.10.2026 - 12:44
Δύο νεκροί από τη σφοδρή κακοκαιρία στην Κωνσταντινούπολη: Πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις, κατολισθήσεις και διακοπές της κυκλοφορίας

Δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα 14χρονο παιδί, έχασαν τη ζωή τους από τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Κωνσταντινούπολη, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες, εγκλωβισμούς πολιτών και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, ενώ συνεργεία διάσωσης επιχειρούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους σε διαφορετικές περιοχές της Κωνσταντινούπολης: Στην περιοχή Αγιάζαγά του Σαρίγερ, ένας 34χρονος γλίστρησε προσπαθώντας να διασχίσει πλημμυρισμένο δρόμο και χτύπησε το κεφάλι του στο πεζοδρόμιο. Παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, υπέκυψε στα τραύματά του. Στην περιοχή Φατίχ, ένας 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία όταν ήρθε σε επαφή με ηλεκτρικό ρεύμα σε σημείο όπου είχαν λιμνάσει νερά από την ισχυρή βροχόπτωση.

Ο νομάρχης Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιουλ πρόσθεσε ότι τρεις πολίτες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

 

Εγκλωβισμένοι, πλημμυρισμένες συνοικίες, προβλήματα στην κυκλοφορία

Η μεγαλύτερη καταστροφή καταγράφηκε στο Σαρίγερ, όπου η υπερχείλιση ρεμάτων πλημμύρισε δρόμους και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εγκλωβίζοντας εργαζομένους για πολλές ώρες.

Εργαζόμενος σε εργοστάσιο σκυροδέματος περιέγραψε στο Ανατολού τις συνθήκες διάσωσης: «Μείναμε εγκλωβισμένοι για περίπου 14 ώρες και μας απεγκλώβισαν με εκσκαφέα. Περίπου 30 άνθρωποι περιμένουν ακόμη να διασωθούν. Το νερό στο εργοστάσιο έφτασε τα δύο με τρία μέτρα, ξεπερνώντας το ύψος μας. Με την υπερχείλιση του ρέματος ήταν αδύνατο να βγούμε έξω».

 

Οι πλημμύρες προκάλεσαν καθιζήσεις δρόμων, κατολισθήσεις και διακοπές της κυκλοφορίας, ενώ αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά και λεωφορεία ακινητοποιήθηκαν.

Στο Κιαάτχανε πλημμύρισε το τέμενος Σανταμπάντ, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στο Αρναβούτκιοϊ και το Κιουτσούκτσεκμετζέ της δυτικής Κωνσταντινούπολης.

Η νομαρχία Κωνσταντινούπολης ανέστειλε για σήμερα και αύριο τη λειτουργία όλων των σχολείων. Ορισμένα δρομολόγια μετρό και τραμ αποκαταστάθηκαν το πρωί.

Βροχόπτωση-ρεκόρ και τρεις τραυματίες

Ο νομάρχης Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιουλ ανακοίνωσε ότι καταγράφηκε πρωτοφανής ποσότητα βροχής.

«Μιλάμε για το ρεκόρ βροχόπτωσης στην Κωνσταντινούπολη», ανέφερε. Η κακοκαιρία έπληξε επίσης το Ερζερούμ, το Καρς, το Τούντζελι και τη Γιάλοβα.

Στη Γιάλοβα κατέρρευσε τοίχος αντιστήριξης, πλημμύρισαν κατοικίες και επιχειρήσεις, ενώ στην περιοχή Εσένκιοϊ ένας φύλακας εγκατάστασης επεξεργασίας νερού διασώθηκε με εκσκαφέα, όταν υπερχείλισε παρακείμενο ρέμα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραγωδία στη Λεμεσό: Υπέκυψε 32χρονη που παρασύρθηκε από όχημα τον Σεπτέμβριο
VIDEO: Είχαν για νεκρό Κύπριο ηθοποιό και βγήκε στην εκπομπή τραγουδώντας -Τον πήρε τηλέφωνο ο πάτερ για να χτυπήσει την καμπάνα
Video: Αυτές είναι οι 43 περιοχές που μπορεί να πλημμυρίσουν στην Κύπρο - Δείτε αν κινδυνεύτε
VIDEO: Εντός ΓεΣΥ το φάρμακο της παχυσαρκίας – Δεν θα είναι για όλους – Ποιοι το δικαιούνται – Δες αν είσαι μέσα σε αυτούς
«Φωτιά» πήρε ο ουρανός της Κύπρου από τις αστραπές – Το εντυπωσιακό θέαμα – Απίστευτα βίντεο
Σοβαρές καταγγελίες για γραφεία κηδειών: Από τα 28 τα 10 είναι παράνομα - «Πέρασαν 10 χρόνια και δεν μπήκε κανένα λουκέτο»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επίθεση Ερτουγρούλογλου σε Έρχιουρμαν: «Γιατί συναντιέστε με τον Χριστοδουλίδη; Τι θα λύσετε;»

 15.10.2026 - 12:28
Επόμενο άρθρο

Αλαλούμ στη γραμμή 1450: Ενημέρωσαν πολίτη ότι «πάγωσε» το επίδομα νέων μητέρων, ενώ συνεχίζεται κανονικά

 15.10.2026 - 12:55
ΕΛΚ: Πλήρη στήριξη σε Κύπρο έναντι της Τουρκίας- Θετικό μήνυμα για ένταξη στη Σένγκεν

ΕΛΚ: Πλήρη στήριξη σε Κύπρο έναντι της Τουρκίας- Θετικό μήνυμα για ένταξη στη Σένγκεν

Σαφή μηνύματα στήριξης προς την Κυπριακή Δημοκρατία, τόσο σε σχέση με το Κυπριακό και τις σχέσεις με την Τουρκία όσο και για την πορεία ένταξης της χώρας στη Ζώνη Σένγκεν, στέλνει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), μέσα από τη διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής του.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΕΛΚ: Πλήρη στήριξη σε Κύπρο έναντι της Τουρκίας- Θετικό μήνυμα για ένταξη στη Σένγκεν

ΕΛΚ: Πλήρη στήριξη σε Κύπρο έναντι της Τουρκίας- Θετικό μήνυμα για ένταξη στη Σένγκεν

  •  15.10.2026 - 11:13
ΠτΔ από Βρυξέλλες: Ζητά μέτρα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις – Δείχνει Δεκέμβριο για Σένγκεν

ΠτΔ από Βρυξέλλες: Ζητά μέτρα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις – Δείχνει Δεκέμβριο για Σένγκεν

  •  15.10.2026 - 11:51
Θανατηφόρο Λεμεσού: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της άτυχης 32χρονης

Θανατηφόρο Λεμεσού: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της άτυχης 32χρονης

  •  15.10.2026 - 12:18
ΔΗΣΥ: Η Αννίτα μιλά για ενότητα, ο Νίκος Τορναρίτης εκτοξεύει πυρά κατά Αβέρωφ και η μάχη για το χρίσμα φουντώνει

ΔΗΣΥ: Η Αννίτα μιλά για ενότητα, ο Νίκος Τορναρίτης εκτοξεύει πυρά κατά Αβέρωφ και η μάχη για το χρίσμα φουντώνει

  •  15.10.2026 - 06:30
Σοβαρή καταγγελία: Αστυνομικός έστειλε email σε κόρη θανόντα για να μην γίνει νεκροτομή - Τι της πρότεινε

Σοβαρή καταγγελία: Αστυνομικός έστειλε email σε κόρη θανόντα για να μην γίνει νεκροτομή - Τι της πρότεινε

  •  15.10.2026 - 09:39
Video: Από τη σορό με λάθος όνομα στις σπασμένες πόρτες - Νέες αποκαλύψεις για το νεκροτομείο Λευκωσίας

Video: Από τη σορό με λάθος όνομα στις σπασμένες πόρτες - Νέες αποκαλύψεις για το νεκροτομείο Λευκωσίας

  •  15.10.2026 - 11:53
Παμπορίδης: Με τη δικηγορική ιδιότητα στη Δικαιοσύνη και τη Βουλευτική στη Βουλή- Που αρχίζει η σύγκρουση συμφερόντων;

Παμπορίδης: Με τη δικηγορική ιδιότητα στη Δικαιοσύνη και τη Βουλευτική στη Βουλή- Που αρχίζει η σύγκρουση συμφερόντων;

  •  15.10.2026 - 12:00
Αλαλούμ στη γραμμή 1450: Ενημέρωσαν πολίτη ότι «πάγωσε» το επίδομα νέων μητέρων, ενώ συνεχίζεται κανονικά

Αλαλούμ στη γραμμή 1450: Ενημέρωσαν πολίτη ότι «πάγωσε» το επίδομα νέων μητέρων, ενώ συνεχίζεται κανονικά

  •  15.10.2026 - 12:55

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα