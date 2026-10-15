Αλαλούμ στη γραμμή 1450: Ενημέρωσαν πολίτη ότι «πάγωσε» το επίδομα νέων μητέρων, ενώ συνεχίζεται κανονικά

Στο επίκεντρο βρίσκεται το Σχέδιο Στήριξης Νέων Μητέρων, το οποίο αφορά μητέρες κάτω των 30 ετών, καθώς, όπως καταγγέλλεται, δύο λειτουργοί ενημέρωσαν πολίτη ότι το επίδομα έχει ανασταλεί προσωρινά, προτού τρίτος λειτουργός διαβεβαιώσει ότι συνεχίζει να καταβάλλεται κανονικά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία, γυναίκα επικοινώνησε με τη γραμμή 1450, προκειμένου να ενημερωθεί για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ώστε να λάβει το συγκεκριμένο επίδομα.

Ωστόσο, κατά την πρώτη της επικοινωνία, λειτουργός εξυπηρέτησης φέρεται να την ενημέρωσε ότι το επίδομα έχει ανασταλεί προσωρινά. Όταν η γυναίκα ζήτησε να μάθει εάν υπήρχε επίσημη ανακοίνωση για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, η κλήση διακόπηκε, σύμφωνα πάντα με όσα καταγγέλλει.

Η γυναίκα κάλεσε εκ νέου στο 1450, όπου αυτή τη φορά εξυπηρετήθηκε από διαφορετικό λειτουργό. Όπως αναφέρει, έλαβε την ίδια ενημέρωση, ότι δηλαδή το επίδομα έχει «παγοποιηθεί» προσωρινά.

Ζητώντας να μάθει τον λόγο για τον οποίο είχε ανασταλεί η παροχή, καθώς και εάν υπήρχε σχετική επίσημη ανακοίνωση, η πολίτης φέρεται να έλαβε την απάντηση ότι οι λειτουργοί της γραμμής δεν φέρουν ευθύνη για το ζήτημα.

«Δεν είμαστε εμείς οι υπεύθυνοι, είναι εκείνοι που πληρώνουν, δηλαδή οι Κοινωνικές», φέρεται να της ανέφερε ο λειτουργός, σύμφωνα με την καταγγελία.

Αναζητώντας περαιτέρω πληροφορίες, η γυναίκα διαπίστωσε ότι το επίδομα δεν είχε διακοπεί ούτε ανασταλεί, όπως είχε αρχικά ενημερωθεί. Ως αποτέλεσμα, επικοινώνησε για τρίτη φορά με τη γραμμή 1450, ζητώντας εξηγήσεις για τις αντικρουόμενες πληροφορίες που είχε λάβει.

Κατά την τρίτη επικοινωνία, διαφορετικός λειτουργός φέρεται να την ενημέρωσε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο και ότι το επίδομα εξακολουθεί να παρέχεται κανονικά στους δικαιούχους.

Το περιστατικό εγείρει εύλογα ερωτήματα για την αξιοπιστία της ενημέρωσης που παρέχεται στους πολίτες μέσω της γραμμής 1450, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ζητήματα που αφορούν επιδόματα και οικονομικές παροχές.

Το βασικό ερώτημα είναι πώς δύο διαφορετικοί λειτουργοί φέρονται να έδωσαν στην ίδια πολίτη λανθασμένες πληροφορίες για την αναστολή ενός επιδόματος, χωρίς να υπάρχει, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την καταγγελία, επίσημη ενημέρωση που να τεκμηριώνει τους ισχυρισμούς τους.

Παράλληλα, τίθενται ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο ενημερώνονται οι λειτουργοί εξυπηρέτησης, αλλά και για τις διαδικασίες που εφαρμόζονται ώστε οι πολίτες να λαμβάνουν έγκυρες, σαφείς και αξιόπιστες απαντήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες.