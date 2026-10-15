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Πέθανε η σπουδαία ηθοποιός Μπέτυ Βαλάση - Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο

 15.10.2026 - 14:09
Πέθανε η σπουδαία ηθοποιός Μπέτυ Βαλάση - Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο

Πέθανε η ηθοποιός Μπέτυ Βαλάση, σε ηλικία 89 ετών.

Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μπέτυ Βαλάση, σε ηλικία 89 ετών. H ηθοποιός τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο «Σπίτι του Αγωνιστή».

Η Μπέτυ (Δέσποινα) Βαλάση γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 10 Ιανουαρίου 1937. Έγινε ευρέως γνωστή και αγαπητή στο κοινό μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη «Λωξάντρα», την επιτυχημένη και τελευταία ασπρόμαυρη τηλεοπτική σειρά, που προβλήθηκε από την ΕΡΤ το 1980. Η ερμηνεία της στον ομώνυμο ρόλο θεωρήθηκε από τους κριτικούς η καλύτερη της καριέρας της.

Οι γονείς της ήταν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Ο μεγάλος αδελφός του πατέρα της σφαγιάστηκε από τους Τούρκους το 1922. Το πραγματικό της όνομα ήταν Δέσπω (Δέσποινα), αλλά η μητέρα της το άλλαξε σε Μπέτυ. Οι γονείς της χώρισαν όταν ήταν μικρή. Ο πατέρας της έμεινε στην Κατερίνη, όπου ίδρυσε μονάδα παραγωγής καπνών, όπως εκείνη που είχε η οικογένειά του στη Μικρά Ασία, ενώ η μητέρα της μετακόμισε στην Αθήνα. Για πολλά χρόνια, η Μπέτυ ταξίδευε με το τρένο ανάμεσα στην Αθήνα και την Κατερίνη για να βλέπει και τους δύο.

Αποφοίτησε από το εξατάξιο 5ο Γυμνάσιο Εξαρχείων και μαθήτευσε στο θέατρο κοντά στον Αιμίλιο Χουρμούζιο, την Κατίνα Παξινού, τον Άγγελο Τερζάκη και τον Σωκράτη Καραντινό.

Το 1961 έκανε την πρώτη της θεατρική εμφάνιση στο θέατρο Καλουτά, δίπλα στον Κάρολο Κουν και τη Μαίρη Αρώνη. Υποδύθηκε την Παλλάδα Αθηνά στη σατιρική τριλογία «Οδύσσεια» του Μανώλη Σκουλούδη. Ακολούθησαν πολλές θεατρικές επιτυχίες στο πλευρό καταξιωμένων ηθοποιών, ενώ από το 1960 έως το 2004 συμμετείχε σε τουλάχιστον 14 ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους καταξιωμένων σκηνοθετών.

Τη συνέδεε στενή φιλία με τη Μελίνα Μερκούρη, με την οποία συνεργάστηκε τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο. Σε δημόσια δήλωσή της το 2019 είχε αναφέρει ότι σε όλη της τη ζωή ψήφιζε ΚΚΕ.

Έκανε δύο γάμους και απέκτησε έναν γιο, τον Νικόλα Χάρι Μινισσάλι, ο οποίος σπούδασε σκηνοθεσία στο εξωτερικό. Τον δεύτερο σύζυγό της, τον γνωστό ηθοποιό Τίτο Βανδή, τον ερωτεύθηκε το 1982. Παντρεύτηκαν το 1984 και παρέμειναν μαζί μέχρι τον θάνατό του το 2003, σε ηλικία 86 ετών.

Ανιψιός της είναι ο Χρήστος Γιαννούλης, δημοσιογράφος και βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ–Π.Σ.

 

 

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