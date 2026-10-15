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Το Ανώτατο Συνταγματικό απέρριψε προσφυγή κοινοτήτων για το ασφαλτικό στο Μιτσερό

 15.10.2026 - 15:15
Το Ανώτατο Συνταγματικό απέρριψε προσφυγή κοινοτήτων για το ασφαλτικό στο Μιτσερό

Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση των οκτώ κοινοτικών συμβουλίων για εξασφάλιση άδειας προσφυγής σε τρίτο βαθμό, στο πλαίσιο της δικαστικής διαμάχης για τη μεταφορά εργοστασίου παραγωγής ασφάλτου στο Μιτσερό, κρίνοντας ότι δεν τεκμηριώθηκαν οι προϋποθέσεις για εξέταση της υπόθεσης από το ίδιο. Η κύρια έφεση των κοινοτήτων κατά της έγκρισης της πολεοδομικής άδειας εξακολουθεί να εκκρεμεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου.

Η ομόφωνη απόφαση εκδόθηκε σήμερα, Πέμπτη και αφορά την αίτηση των κοινοτικών συμβουλίων Μιτσερού, Αγροκηπιάς, Αγίου Ιωάννη Λευκωσίας, Κάτω Μονής, Αρεδιού, Μενοίκου, Μαλούντας και Ορούντας, με την οποία ζητήθηκε η ακύρωση της απόφασης της Πολεοδομικής Αρχής, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2022, δια της οποίας εγκρίθηκε η μεταφορά εργοστασίου παραγωγής ασφάλτου της Prometheas Asphalt Ltd από την περιοχή Τσερίου στα διοικητικά όρια της κοινότητας Μιτσερού.

Η έγκριση της πολεοδομικής άδειας είχε προσβληθεί από τις κοινότητες με προσφυγή, η οποία απορρίφθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2026. Ακολούθησε έφεση στο Διοικητικό Εφετείο, στο πλαίσιο της οποίας τα κοινοτικά συμβούλια ζήτησαν την προσωρινή αναστολή της άδειας και την έκδοση διατάγματος που θα απαγόρευε εργασίες για την υλοποίησή της, μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.

Το Διοικητικό Εφετείο απέρριψε το αίτημα στις 16 Ιουνίου 2026, κρίνοντας ότι τα στοιχεία που κατατέθηκαν δεν τεκμηρίωναν, στο απαιτούμενο επίπεδο, τον κίνδυνο ανεπανόρθωτης ζημιάς στη δημόσια υγεία ή στο περιβάλλον από τη λειτουργία του εργοστασίου. Τα κοινοτικά συμβούλια προσέφυγαν στη συνέχεια στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, ζητώντας άδεια για εξέταση της υπόθεσης σε τρίτο βαθμό.

Στην αίτησή τους υποστήριξαν, μεταξύ άλλων, ότι η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου διαφοροποιείται από πάγια νομολογία, ότι εισήγαγε νέα προϋπόθεση για την έκδοση προσωρινού διατάγματος και ότι εγείρονται ζητήματα δημοσίου συμφέροντος, καθώς η υπόθεση αφορά την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Η Δημοκρατία και η εταιρεία υποστήριξαν ότι δεν τεκμηριώνονταν οι προϋποθέσεις παροχής άδειας προς ενεργοποίηση της δικαιοδοσίας του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Ακολούθως, το Δικαστήριο έκρινε ότι η αίτηση δεν ανέδειξε νομικό ζήτημα που να δικαιολογεί την ενεργοποίηση της δικαιοδοσίας του σε τρίτο βαθμό. Όπως ανέφερε στην απόφασή του, «σκοπός δεν είναι ο έλεγχος της ορθότητας της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου», διευκρινίζοντας ότι απαιτείται να τεκμηριώνονται συγκεκριμένες νομικές προϋποθέσεις και όχι απλώς διαφωνία με την κρίση του προηγούμενου δικαστηρίου.

Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των στοιχείων από το Διοικητικό Εφετείο, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο σημείωσε ότι αυτό κατέληξε πως δεν τεκμηριώθηκε ο κίνδυνος ανεπανόρθωτης ζημιάς «τουλάχιστον στο επίπεδο της σοβαρής πιθανολόγησης». Πρόσθεσε ακόμη ότι η ευρωπαϊκή νομολογία που επικαλέστηκαν οι αιτητές δεν επιβάλλει την αυτόματη χορήγηση προσωρινής προστασίας ανεξάρτητα από τα δεδομένα κάθε υπόθεσης.

Το Δικαστήριο επεσήμανε, παράλληλα, ότι η συγκεκριμένη διαδικασία «δεν αφορά και δεν καθορίζει τα ουσιαστικά δικαιώματα των εμπλεκομένων μερών», τα οποία, όπως σημείωσε θα κριθούν στο πλαίσιο της εκκρεμούς έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου, για την οποία έχουν δοθεί οδηγίες σύντομης εκδίκασης.

«Ως απόρροια των πιο πάνω δεν τεκμηριώνονται οι προϋποθέσεις παροχής άδειας προς ενεργοποίησης της δικαιοδοσίας του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου», κατέληξε, απορρίπτοντας την εν λόγω αίτηση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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