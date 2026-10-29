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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σοκ από την εργασιακή εκμετάλλευση στην Κύπρο: 10 ώρες δουλειάς χωρίς μισθό και παρακράτηση διαβατηρίου - Εκκληση από ΠΕΟ

 29.10.2026 - 17:18
Σοκ από την εργασιακή εκμετάλλευση στην Κύπρο: 10 ώρες δουλειάς χωρίς μισθό και παρακράτηση διαβατηρίου - Εκκληση από ΠΕΟ

Τον αποτροπιασμό και την έντονη ανησυχία της για τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης εργαζομένου σε κτηνοτροφική μονάδα στην Κύπρο εκφράζει η ΠΕΟ, με αφορμή τα ευρήματα πρόσφατης πανευρωπαϊκής επιχείρησης της Europol και της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας.

Στην ανακοίνωσή της η ΠΕΟ επισημαίνει ότι τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν φέρνουν στο φως μια εικόνα ακραίας εργασιακής εκμετάλλευσης, η οποία περιλαμβάνει δεκάωρη καθημερινή εργασία χωρίς μισθό και ημέρες ανάπαυσης, παρακράτηση διαβατηρίου, ανεπαρκή σίτιση και απαράδεκτες συνθήκες διαμονής. Στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σε 12 υποστατικά στην Κύπρο, εντοπίστηκε ένα θύμα εμπορίας προσώπων για εργασιακή εκμετάλλευση, καθώς και σοβαρές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που επηρέαζαν ακόμη 19 εργαζομένους.

Σύμφωνα με την ΠΕΟ, τα περιστατικά αυτά δεν συνιστούν μεμονωμένες περιπτώσεις εργοδοτικής αυθαιρεσίας, αλλά αναδεικνύουν σοβαρά κενά στο υφιστάμενο πλαίσιο απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες και στους μηχανισμούς ελέγχου. Η Συνδικαλιστική Ομοσπονδία τονίζει ότι η υφιστάμενη στρατηγική αποτυγχάνει να διασφαλίσει την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων, επιβραβεύοντας παράλληλα κακές εργοδοτικές πρακτικές και την άνιση μεταχείριση.

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, η ΠΕΟ υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη συνολικής αναθεώρησης της στρατηγικής απασχόλησης, στη βάση της αρχής ότι οι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες δεν αποτελούν φθηνό και αναλώσιμο εργατικό δυναμικό, αλλά δικαιούνται πλήρη ισοτιμία σε αμοιβές και προστασία.

Η συντεχνία θέτει ως βασικές προτεραιότητες την επαναφορά των τριμερών επιτροπών ανά κλάδο για την αξιολόγηση των αιτημάτων, τη θεσμοθέτηση αυστηρών προδιαγραφών και τακτικών ελέγχων στους χώρους στέγασης που παρέχουν οι εργοδότες, καθώς και την ουσιαστική ενίσχυση των επιθεωρήσεων εργασίας με συστηματικούς και αιφνιδιαστικούς ελέγχους. Παράλληλα, ζητά αυστηρή εποπτεία των ιδιωτικών γραφείων εξεύρεσης εργασίας, ώστε να ελέγχονται πλήρως οι διαδικασίες πρόσληψης και τα συμβόλαια.

Η ΠΕΟ απαιτεί την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, την απόδοση ευθυνών και την προστασία των θυμάτων, ενώ καλεί την Κυβέρνηση να προχωρήσει σε ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο, θέτοντας ως κεντρικούς άξονες την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων για όλο το προσωπικό και την ίση μεταχείριση των εργαζομένων.

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