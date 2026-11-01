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ΔΙΕΘΝΗ

Η Κομισιόν καλεί τον Πολωνό Πρόεδρο να επικυρώσει τον διορισμό νέων δικαστών

 01.11.2026 - 11:58
Η Κομισιόν καλεί τον Πολωνό Πρόεδρο να επικυρώσει τον διορισμό νέων δικαστών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε το Σάββατο τον Πολωνό Πρόεδρο να επικυρώσει τον διορισμό οκτώ νέων δικαστών, λίγο μετά τις διαβουλεύσεις του με τους εκπροσώπους των κομμάτων της κεντρώας πλειοψηφίας και της εθνικιστικής αντιπολίτευσης για την εξεύρεση μια λύσης στη συνεχιζόμενη πολιτική και θεσμική κρίση.

"Εναπόκειται στις πολωνικές αρχές να διασφαλίσουν ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο μπορεί να λειτουργεί σύμφωνα με το πολωνικό Σύνταγμα και με την τήρηση της σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

"Ο διορισμός οκτώ νέων μελών του Συνταγματικού Δικαστηρίου εμπίπτει στη συνταγματική αρμοδιότητα του Sejm" (Δίαιτα, κάτω βουλή του κοινοβουλίου), πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, καθώς ο Πολωνός Πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι αρνήθηκε να τον επικυρώσει.

Η πολιτική κρίση μεταξύ της κεντρώας κυβέρνησης του Ντόναλντ Τουσκ και της αντιπολίτευσης, η οποία σιγοκαίει από τότε που ο (κεντροδεξιός) Τουσκ επέστρεψε στην εξουσία το 2023, πήρε δραματική τροπή την Παρασκευή με την επέμβαση της αστυνομίας στο Συνταγματικό Δικαστήριο στη Βαρσοβία.

 Το δικαστήριο αυτό, το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική εξουσία, βρέθηκε στο επίκεντρο αντιπαράθεσης μεταξύ των Βρυξελλών και των εθνικιστών του κόμματος PiS (Νόμος και Δικαιοσύνη) κατά τη διάρκεια των θητειών τους στην κυβέρνηση (2015-2023).    

Ήδη από το 2015, η κυβέρνηση του PiS είχε διορίσει σε αυτό δικαστές που πρόσκεινταν πολιτικά στο κόμμα, τους οποίους διορισμούς δεν αναγνωρίζουν ούτε η ΕΕ ούτε ο Ντόναλντ Τουσκ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισήμανε ακόμη ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διέταξε προσωρινά μέτρα τον περασμένο Μάιο, με τα οποία ζητούσε από τις πολωνικές αρχές να "απέχουν από κάθε ενέργεια που παρεμποδίζει την ανάληψη και την άσκηση δικαστικών καθηκόντων των δικαστών που διορίστηκαν από το Sejm τον Μάρτιο του 2016".

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