Παράλληλα δίνει το στίγμα του τι θα ακολουθήσει - και σίγουρα δεν θα είναι ο ίδιος, ο Φούλης και η Αννίτα πιασμένοι αγκαζέ να τρέχουν σε ανθισμένο λιβάδι με λουλούδια στο κεφάλι και high-as-fuck. Η «επόμενη μέρα» στον ΔΗΣΥ μοιάζει πολύ με την ομότιτλη τηλεταινία του 1983 που απεικονίζει τις εφιαλτικές επιπτώσεις ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος.

Οι χθεσινές εσωκομματικές απείχαν παρασάγγας από τη «γιορτή της δημοκρατίας» που ανέμενε τόσο ο Αβέρωφ για πανηγυρική επιβεβαίωση της κυριαρχίας τους σε όλα τα επίπεδα (και κάτι σαν προπομπός για το ‘28) όσο και η Αννίτα για εδραίωση της περίφημης «ενότητας» στο όνομα της οποίας απέσυρε την υποψηφιότητά της κι έκτοτε την επικαλείται όπως το μοναχικό 5χρονο τον φανταστικό του φίλο. Για την ακρίβεια η χθεσινή βραδιά στην Πινδάρου θύμιζε περισσότερο τη συγκέντρωση συγγενών στο δωμάτιο του ασθενή λίγο πριν τον αποσυνδέσουν από το μηχάνημα και τον απαλλάξουν μια για πάντα από τη μιζέρια του. Χαμηλότερη συμμετοχή στην ψηφοφορία από την αναμενόμενη, ελάχιστος κόσμος (κι αυτοί συγγενείς και φίλοι των δύο υποψηφίων καθώς και δημοσιογράφοι), σκυθρωπά πρόσωπα, ψίθυροι, αμηχανία και ένα διάχυτο «άντε να τελειώνουμε και μ’ αυτό» vibe. Μοναδική παραφωνία ο Αβέρωφ που είχε κάθε λόγο να είναι ευδιάθετος: κατέληξε επίσημος υποψήφιος του ΔΗΣΥ κόντρα σε κάθε δημοσκόπηση και λογική κι αφού εξοστράκισε με βίαιο τρόπο από την κούρσα την ίδια την πρόεδρο του κόμματος. Φυσικά και έχει κάθε λόγο να χαμογελάει πιστεύοντας ότι θα πάρει τη ρεβάνς από τον Ακατονόμαστο και θα καθίσει επιτέλους στον προεδρικό θρόνο. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία πως σχεδόν κανένας δεν μοιράζεται αυτή την αισιοδοξία, πέρα ίσως από τη σύζυγό του, ο Φούλης της καρδιάς μας διένυσε πολλά χιλιόμετρα για να φτάσει εδώ και θα απολαύσει τον ρόλο του υποψηφίου και δυνητικού Προέδρου για όσο διαρκέσει. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην ευτυχία, σωστά; Ακόμα κι αν η ευτυχία του ενός γίνει η αβάσταχτη δυστυχία των πολλών.

Ο Γιώργος Παμπορίδης αρκέστηκε στην ατάκα της εισαγωγής όμως η γλώσσα του σώματος έλεγε πως προτιμούσε να καταπιεί έναν κουβά χλωρίνη παρά να απαντήσει καταφατικά στην προτροπή «Γιώργο σε θέλω δίπλα μου» του νικητή. Έχω την εντύπωση πως δεν είδαμε/ακούσαμε τα τελευταία από το Συναγερμικό μάβερικ. Όσο για την Αννίτα Δημητρίου, την είδαμε χαμογελαστή, ευδιάθετη και εμψυχωτική στο πλάι του ανθρώπου που την εξανάγκασε σε απόσυρση, στην ίσως πιο έκδηλη περίπτωση Συνδρόμου της Στοκχόλμης που είδαμε ποτέ live.

Αν θα πάνε έτσι μέχρι το ‘28, κάποιος θα πρέπει να τους λυπηθεί και να τους βγάλει από την πρίζα. Εδώ που κατάντησαν ακόμα και η επιλογή Χριστοδουλίδη από τον πρώτο γύρο μοιάζει με λύτρωση...





