Το Κάλεσμα 3: Διάβολος με έβαλε να το κάνω

THE CONJURING: THE DEVIL MADE ME DO IT

Βασισμένο σε μια σοκαριστική αληθινή ιστορία Δαιμονισμού!



ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ

Το Κάλεσμα ή αλλιώς The Conjuring, είναι μια ταινία τρόμου που από το πρώτο part της, συγκλόνισε όλους τους θαυμαστές των ταινιών θρίλερ!

Οι κινηματογραφικές αίθουσες, γέμισαν και στις δυο ταινίες The Conjuring και τα τελευταία χρόνια οι fans, περίμεναν με ανυπομονησία την κυκλοφορία της τρίτης ταινίας!

Η ταινία ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ 3: Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΜΕ ΕΒΑΛΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ φέρνει στην επιφάνεια μια ανατριχιαστική ιστορία τρόμου, δολοφονίας και κακού που κατάφερε να συγκλονίσει ακόμη και τους έμπειρους μεταφυσικούς ερευνητές Εντ και Λορέιν Γουόρεν. Πρόκειται για μια από τις πιο συγκλονιστικές περιπτώσεις που έχουν στο αρχείο τους: η μάχη για την ψυχή ενός μικρού αγοριού τους κάνει να μπουν σε πρωτόγνωρα μονοπάτια, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ που ένας ύποπτος δολοφονίας προκειμένου να αποδείξει την αθωότητά του, ισχυρίζεται ότι τον έχουν κυριεύσει δαίμονες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ

Το υλικό από το σετ καθιστά πολύ σαφές ότι κατευθυνόμαστε σταθερά στη δεκαετία του 1980 και η ταινία θα εξερευνήσει πτυχές της εν λόγω ασυνήθιστης υπόθεσης.

Ο Πάτρικ Γουίλσον και η Βέρα Φαρμίγκα επιστρέφουν ενσαρκώνοντας τους Εντ και Λορέιν Γουόρεν, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Μάικλ Τσάβες. Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Ρουάιρι Ο Κόνορ, Σάρ Κάθριν Χουκ και Τζούλιαν Χίλιαρντ.

Παραγωγοί της ταινίας ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ 3: Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΜΕ ΕΒΑΛΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ είναι οι Τζέιμς Γουάν και Πίτερ Σάφραν, που έχουν συνεργαστεί και σε όλες τις άλλες ταινίες "Conjuring". Ο Τσάβες (“The Curse of La Llorona”) σκηνοθετεί βασισμένος στο σενάριο του Ντέιβιντ Λέσλι Τζόνσον ΜακΓκόλντρικ ("Τhe Conjuring 2", "Aquaman"), που βασίζεται στην ιστορία των Τζέιμς Γουάν και Ντέιβιντ Λέσλι Τζόνσον ΜακΓκόλντρικ. Διευθυντές παραγωγής είναι οι Ρίτσαρντ Μπρένερ, Ντέιβ Νιούσταντερ, Βικτόρια Παλμέρι, Μάικλ Σαρ, Τζούντσον Σκοτ και Μισέλ Μόρισεϊ.

Πίσω από τις κάμερες βρίσκεται η δημιουργική ομάδα του σύμπαντος του “Conjuring”: ο διευθυντής φωτογραφίας Μάικλ Μπούργκες, η σκηνογράφος Τζένιφερ Σπενς, η σχεδιάστρια κοστουμιών Λία Μπάτλερ, ο συνθέτης μουσικής Τζόζεφ Μισάρα, και ο μοντέρ Πίτερ Γκβόζντας που είχε συνεργαστεί με τον Τσάβες στην ταινία "The Curse of La Llorona".

ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ 3: Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΜΕ ΕΒΑΛΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ είναι η 7η ταινία του σύμπαντος του «Conjuring», σηματοδοτώντας το μεγαλύτερο σίκουελ τρόμου στην κινηματογραφική ιστορία, με εισπράξεις που ξεπερνούν τα $1.8 δισεκατομμύρια παγκοσμίως. Περιλαμβάνει τις δύο πρώτες ταινίες “Conjuring” καθώς και τις “Annabelle”, “Annabelle: Creation,” “The Nun,” και “Annabelle Comes Home.”

Ο James Wan που λειτουργεί ως παραγωγός στην 3η ταινία, αναφέρει ότι ήθελαν να κάνουν κάτι διαφορετικό με το The Devil Made Me Do It: Ήθελα το The Conjuring 3 να φύγει εντελώς από τη θεματολογία ενός στοιχειωμένου σπιτιού. Έπρεπε να πάει σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Σε κάτι που δεν έχουμε ξανά δει στον κόσμο του Conjuring.

Ο παραγωγός, Peter Safran, αναφέρει χαρακτηριστικά:

Θέλαμε η νέα μας ταινία να έχει την αίσθηση των Conjuring, αλλά ταυτόχρονα να βεβαιωθούμε ότι θα πούμε μια εντελώς νέα ιστορία. Νομίζουμε ότι η ιστορία του Arne Johnson αξίζει μια πιο προσεκτική ματιά.

Πρωταγωνιστούν: Vera Farmiga

Patrick Wilson

Sterling Jerins

Charene Amoia

Sarah Catherine Hook

Ruairi O’ Connor

Mitchell Hoog

Julian Hilliard

Shannon Kook



Σκηνοθέτης: Michael Chaves

Από τις 3 ΙΟΥΝΙΟΥ στους κινηματογράφους

