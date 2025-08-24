Άγρια καταδίωξη στη Λεμεσό: Αρνήθηκαν να σταματήσουν και έπεσαν πυροβολισμοί - Κατάφεραν να διαφύγουν και καταζητούνται

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 2:30 π.μ., όταν μέλη του ΟΠΕ εντόπισαν ύποπτο όχημα σε δρόμο της πόλης. Ο οδηγός αντί να συμμορφωθεί, ανέπτυξε ταχύτητα και πέρασε με κόκκινο σε δύο διαφορετικά φανάρια στη λεωφόρο Γλάδστωνος, στη συμβολή με τις οδούς Αγίας Φυλάξεως και Ανεξαρτησίας.

Σε αδιέξοδο, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να πλησιάσουν το όχημα, όμως ο οδηγός κινήθηκε εναντίον τους, αναγκάζοντας έναν ένστολο να ρίξει δύο προειδοποιητικές βολές στο πίσω ελαστικό. Παρ’ όλα αυτά, οι επιβαίνοντες κατάφεραν να διαφύγουν και καταζητούνται.

Την υπόθεση διερευνούν το ΤΑΕ και η Τροχαία Λεμεσού.