ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προειδοποίηση ΑΗΚ: Νέα ηλεκτρονική απάτη με δήθεν απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος

 24.08.2025 - 20:25
Προειδοποίηση ΑΗΚ: Νέα ηλεκτρονική απάτη με δήθεν απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος

Προσοχή συστήνει η ΑΗΚ στους καταναλωτές για παραπλανητικά μηνύματα για δήθεν απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος.

Σε ενημέρωση στο ΚΥΠΕ η ΑΗΚ σημειώνει ότι σημειώθηαν νέα περιστατικά αποστολής παραπλανητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email) σε ανυποψίαστους καταναλωτές τα οποία ισχυρίζονται ψευδώς ότι ο λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει ανεξόφλητος.

Τα μηνύματα με τίτλο 'Επείγουσα Προειδοποίηση απλήρωτος λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος'  προτρέπουν τους παραλήπτες να ακολουθήσουν επισυναπτόμενο σύνδεσμο και να προχωρήσουν σε εξόφληση του λογαριασμού τους. 

Η ΑΗΚ διευκρινίζει ότι τα εν λόγω μηνύματα δεν προέρχονται από την ίδια  και αποτελούν απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης (phishing).  

Ο Οργανισμός καλεί το κοινό να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή σε ηλεκτρονικά μηνύματα που περιλαμβάνουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, καθώς αυτά ενδέχεται να ανακατευθύνουν σε παραπλανητικούς ή κακόβουλους ιστότοπους, ανεξάρτητα από το τι εμφανίζεται αρχικά.

Η απόφαση του βουλευτή Λάρνακας Ανδρέα Αποστόλου να ανακοινώσει, μέσω ανάρτησής του στο Facebook, ότι ουσιαστικά τίθεται εκτός ΕΔΕΚ, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος.

