ΠΑΡΑ-THEMA

Συγκλονιστικό βίντεο από το parking στο Μακένζυ μετά την τραγωδία – Όταν το παιχνίδι γίνεται εφιάλτης

 24.08.2025 - 16:29
Συγκλονιστικό βίντεο από το parking στο Μακένζυ μετά την τραγωδία – Όταν το παιχνίδι γίνεται εφιάλτης

Η τραγική απώλεια του 19χρονου Χρίστου Χριστάκη στη Λάρνακα συγκλονίζει την κοινωνία και φέρνει ξανά στο προσκήνιο τους κινδύνους της απερίσκεπτης οδήγησης ή απερίσκεπτών νεανικών παρορμήσεων.

Με αφορμή την τραγωδία, η σελίδα RoadReportCY δημοσίευσε συγκλονιστικό βίντεο με ίχνη από drifting στο χώρο στάθμευσης στο Μακένζι, στέλνοντας το δικό της ηχηρό μήνυμα ασφάλειας.

Στην ανάρτηση αναφέρεται:

«Αδιανόητη τραγωδία: 19χρονος χάνει τη ζωή του αφού παρασύρθηκε από το όχημα φίλου του στη Λάρνακα, στον χώρο στάθμευσης του Μακένζυ #RoadReportCY

Λάρνακα, 23 Αυγούστου 2025 – Ο Χρίστος Χριστάκης, 19 ετών, εθνοφρουρός από την Αραδίππου, απεβίωσε σήμερα το απόγευμα στις 18:10 στο American Medical Center στη Λευκωσία, έπειτα από τραύματα που υπέστη σε σοβαρό δυστύχημα στις 18 Αυγούστου 2025, σε μεγάλο χώρο στάθμευσης πίσω από τα καφέ και τα κλαμπ του Μακένζυ, στη Λάρνακα.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 11:30 το βράδυ της Δευτέρας, 18 Αυγούστου, όταν μια παρέα φίλων –στην πλειοψηφία τους εθνοφρουροί σε άδεια– βρίσκονταν στον χώρο στάθμευσης μετά από έξοδο σε κοντινό εστιατόριο. Σύμφωνα με τις αρχικές καταθέσεις, ένας 19χρονος οδηγός, με συνοδηγό επίσης 19χρονο, παρέσυρε κατά λάθος τον Χριστάκη την ώρα που εκείνος πλησίαζε το όχημα για να επιβιβαστεί. Το θύμα έπεσε στο έδαφος, χτυπώντας στο κεφάλι, και μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Στη συνέχεια διασωληνώθηκε και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου παρέμεινε σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο οδηγός υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλ και ναρκωτικών, με αρνητικά αποτελέσματα. Κατόπιν περαιτέρω έρευνας και εθελοντικής κατάθεσης του οδηγού, η υπόθεση παραπέμφθηκε στο ΤΑΕ Λάρνακας. Ο 19χρονος τέθηκε υπό κράτηση για δύο ημέρες και αφέθηκε ελεύθερος χθες, εν αναμονή της ολοκλήρωσης της έρευνας.

Η Αστυνομία Κύπρου συνεχίζει να διερευνά πλήρως τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος, σε συνεργασία με την Τροχαία Λάρνακας.

Μήνυμα Ασφάλειας: Αυτό που μοιάζει συναρπαστικό μπορεί να γίνει θανατηφόρο μέσα σε δευτερόλεπτα. Οι κόντρες και οι επικίνδυνοι ελιγμοί σε δημόσιους χώρους θέτουν σε κίνδυνο ζωές – τη δική σου, των φίλων σου και ανυποψίαστων περαστικών. Διάλεξε την ασφάλεια, όχι τον κίνδυνο.»

Δείτε το βίντεο:

 

Η απόφαση του βουλευτή Λάρνακας Ανδρέα Αποστόλου να ανακοινώσει, μέσω ανάρτησής του στο Facebook, ότι ουσιαστικά τίθεται εκτός ΕΔΕΚ, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος.

