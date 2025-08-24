Άντρας απαιτεί από τη σύζυγό του λίστα με τις δουλειές του σπιτιού – «Δεν μπορώ να μαντεύω τι θέλει»

Ένας άντρας διαφωνεί, ωστόσο. Ισχυρίζεται ότι αν οι γυναίκες θέλουν οι άνδρες να βοηθούν, θα πρέπει να τους κάνουν λίστες με συγκεκριμένες δουλειές του σπιτιού. Μάλιστα, έκανε γνωστό τον προβληματισμό του μέσω X (πρώην Twitter) υποστηρίζοντας ότι οι άντρες σύζυγοι θα πρέπει να απαιτούν από τις γυναίκες τους λίστες με τις δουλειές του σπιτιού, καθώς δεν μπορούν να μαντεύουν κάθε φορά τι χρειάζεται.

Ο Tyler Todt, είναι σύζυγος και πατέρας και μοιράζεται στα social media συμβουλές γυμναστικής. Πρόσφατα με μια ανάρτηση στο X έδωσε μια «συμβουλή προς τις γυναίκες».

«Οι περισσότεροι από εμάς τους άνδρες θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε, αλλά δεν ξέρουμε πώς», έγραψε. «Δώστε μας λίστες! Δώστε μας λίστα με τις εβδομαδιαίες δουλειές που πρέπει να κάνουμε για να σας ξεκουράζουμε και να βοηθάμε στο σπίτι. Μας αρέσει αυτό. Παιδιά, ρωτήστε την τι μπορώ να κάνω για να σε βοηθήσω σήμερα; Το κλειδί είναι η σταθερή επικοινωνία γύρω από αυτό. Δεν μπορούμε να διαβάσουμε τα μυαλά σας».

Εικάζουμε ότι ο συγκεκριμένος άντρας προσπάθησε να δώσει μία λύση στο αρκετά συνηθισμένο θέμα μεταξύ των ζευγαριών, που είναι η κατανομή των ευθυνών του σπιτιού. Πολλές γυναίκες στα σχόλια της ανάρτησής του, ωστόσο, θεώρησαν ότι η προσέγγισή του ήταν εκτός πραγματικότητας. Υποστήριξαν ότι δεν θα έπρεπε να είναι υπεύθυνες για την επιμέλεια λιστών για τους συζύγους . Εκείνοι θα έπρεπε να είναι ικανοί να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να αντιλαμβάνονται τι μπορεί να χρειάζεται ένα νοικοκυριό και μια οικογένεια – άλλωστε, όπως έγραψαν αρκετές, «στον ίδιο χώρο ζούμε».

2) Five Love languages



-Gifts

-Quality time

-Physical touch

-Acts of service

-Words of affirmation



Discover what THEY DESIRE & pour in daily!



If his is TOUCH & you only spend TIME, he won’t feel desired.



If hers is TIME, & you only DO ACTS OF SERVICE she won’t feel filled up. pic.twitter.com/lzLlB7VnI2 — Tyler Todt (@tyromper) August 19, 2024

Η απάντηση από το TikTok

«Εκτός αν είστε τυφλοί και δεν μπορείτε να δείτε τι πρέπει να γίνει, κανείς δεν θα πρέπει να σας λέει τι να κάνετε», σχολίασε μια γυναίκα κάτω από την ανάρτησή του.

«Οι άνδρες θα έπρεπε να έχουν μάθει αυτές τις πληροφορίες στην παιδική τους ηλικία», υποστήριξε μια άλλη. «Δεν χρειάζεται να διαβάζουν το μυαλό της γυναίκας τους. Πρέπει να χρησιμοποιούν το δικό τους», συμπλήρωσε.

Μια γυναίκα χρησιμοποίησε το TikTok για να σχολιάσει το γιατί η πρόταση της λίστας από τις συζύγους «χάνει τον στόχο της» όσον αφορά στην προάσπιση μιας ισορροπημένης συνεργασίας μεταξύ των συζύγων στην οικογένεια.

Η Paige Turner αναδημοσίευσε την ανάρτηση του Todt στο TikTok για να ξεδιπλώσει τη σκέψη της και να συζητήσει γιατί οι βασικές δουλειές του σπιτιού δεν πρέπει να θεωρούνται αποκλειστικά ευθύνη της γυναίκας.

«Πρέπει να φανταστώ ότι κάθε γυναίκα που είδε αυτό το tweet είχε το ίδιο ύφος», ξεκίνησε το βίντεό της η Turner. «Δεν υπάρχει τίποτα που να μισούμε περισσότερο από το να μας ζητούν μια λίστα, επειδή πρέπει να υποθέσω, Tyler, ότι είσαι ένας ενήλικας που είτε κάποια στιγμή έχει ζήσει μόνος του είτε συνυπήρξε ως ενήλικας σε ένα σπίτι με ευθύνες, οπότε ξέρεις τι πρέπει να κάνεις».

Τόνισε -και πάρα πολλές γυναίκες στα σχόλια συμφώνησαν μαζί της- ότι οι άνδρες θα πρέπει εύκολα να είναι σε θέση να παρατηρούν ποιες εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν, όπως το πότε πρέπει να αδειάσει το πλυντήριο πιάτων ή πότε πρέπει να πλυθούν τα ρούχα.

«Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κοιτάξετε γύρω σας και η λίστα θα συμπληρωθεί μόνη της για εσάς», τόνισε η Turner. «Δεν πρόκειται μόνο για επικοινωνία, αλλά και για το ότι οι άνδρες δεν νιώθουν καμία ευθύνη για όσα συμβαίνουν μέσα στο σπίτι. Σταματήστε να ζητάτε από τις γυναίκες μια λίστα– δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Θέλουμε να είμαστε παντρεμένες με ενήλικες ανθρώπους. Σας παρακαλώ, σταματήστε να ζητάτε ώστε να την ξεκουράσετε – αυτά είναι πράγματα που και οι δύο άνθρωποι σε έναν γάμο, σε ένα σπίτι με παιδιά, θα πρέπει να κάνουν μαζί».

Ουσιαστικά, εκείνο που χρειάζονται οι γυναίκες είναι έναν άνθρωπο στον οποίο θα μπορούν να βασιστούν, χωρίς να νιώθουν υπεύθυνες και για εκείνον. Κατ’ αυτόν τον τρόπο και τα παιδιά τους θα μάθουν από νωρίς πως να συμπεριφέρονται σε ένα σπίτι ή μια οικογένεια, δείχνοντας σεβασμό προς όλα τα μέλη.

Πάντως, σύμφωνα με την επιστήμη, υπάρχει λόγος για τον οποίο οι άνδρες επιδεικνύουν τόση αδιαφορία ή ανικανότητα όταν πρόκειται για τις οικιακές εργασίες, και αυτός ανάγεται στην κοινωνική τους εκπαίδευση που ξεκίνησε από την παιδική ηλικία.

Οι ερευνητές έχουν ονομάσει αυτή την εμπειρία «διαφορά αντίληψης της έμφυλης προσφοράς», μια θεωρία που υποδηλώνει ότι οι άνδρες και οι γυναίκες εκπαιδεύονται να αντιλαμβάνονται διαφορετικά το περιβάλλον και τις ευθύνες τους, ιδίως στο πλαίσιο ενός ακατάστατου χώρου.

Για αιώνες, τα παραδοσιακά στερεότυπα των δύο φύλων θεωρούσαν τις γυναίκες και τα κορίτσια πολύ πιο υπεύθυνες για τις δουλειές του σπιτιού από τους άνδρες. Στην πραγματικότητα, όμως, κάθε άτομο θα πρέπει να καταλαβαίνει πώς να καλύπτει τις βασικές του ανάγκες χωρίς τη βοήθεια μιας γυναίκας.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, το 91% των γυναικών με παιδιά ξοδεύουν περίπου μία ώρα την ημέρα για τις δουλειές του σπιτιού, σε αντίθεση με το 30% των ανδρών με παιδιά.

Εξαιτίας αυτής της ανισορροπίας στην οικιακή εργασία, οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν πολύ διαφορετικές αντιλήψεις για τις ευθύνες του νοικοκυριού, γεγονός που όχι μόνο επιβαρύνει επιπλέον τις γυναίκες στις σχέσεις τους, αλλά μπορεί επίσης να κάνει τους άνδρες να δυσκολεύονται σημαντικά όταν φροντίζουν τον εαυτό τους.

Πώς θα μπορούσε να αλλάξει αυτό;

Σίγουρα όχι με λίστες. Από την παιδική ηλικία όλοι – αγόρια και κορίτσια- θα πρέπει να γνωρίζουν πώς να φροντίζουν τον εαυτό τους και τον χώρο τους, ώστε όταν κάνουν οικογένεια ή συζήσουν να αντιλαμβάνονται πώς θα συμβάλλουν στην ορθή λειτουργία του κοινού σπιτιού. Αν, όμως, η διαμόρφωση μιας λίστας με καθημερινές και εβδομαδιαίες εργασίες για την οικογένειά σας είναι μια καλή ιδέα για να διασφαλίσετε την ηρεμία και την ανάληψη ευθυνών λειτουργεί για εσάς, ακολουθήστε αυτή την πρόταση.