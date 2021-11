ΒΙΝΤΕΟ: Δύο ισχυροί σεισμοί έπληξαν το Ιράν - Τουλάχιστον ένας νεκρός

«Δύο σεισμοί μεγέθους 6,3 και 6,4 βαθμών ταρακούνησαν το Νότιο Ιράν. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή τραυματίες», μετέδωσε αρχικά η κρατική ιρανική τηλεόραση. Λίγο αργότερα, επικαλούμενη τοπικούς αξιωματούχους μετέδωσε ότι «ένας άνθρωπος πέθανε, μετά την πτώση ενός ηλεκτρικού πόλου πάνω του».

Το Ιράν εξαιτίας του γεωλογικού υπόβαθρου των ρηγμάτων του, έχει πληγεί από αρκετούς καταστροφικούς σεισμούς κατά τα τελευταία χρόνια.

Το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) προσδιόρισε το μέγεθος του σεισμού στους 6,5 βαθμούς, αναθεωρώντας προηγούμενη εκτίμησή του για ένταση 6,1 βαθμών, με εστιακό βάθος περίπου δέκα χιλιομέτρων.

«Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές ιρανικές πόλεις της επαρχίας Ορμοζγκάν», δήλωσε ένας αξιωματούχος στην κρατική τηλεόραση του Ιράν, προσθέτοντας ότι ομάδες διασωστών έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στον Κόλπο του Ντουμπάι, σύμφωνα με μερικούς κατοίκους. «Έγινε αισθητός στη βόρεια και ανατολική πλευρά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), χωρίς κάποιο πρόβλημα», όπως ανέφερε σε μία ανάρτησή του στο Twitter, το Εθνικό Κέντρο Μετεωρολογίας των ΗΑΕ.

Dust rising from the hills and lorries swaying during the 6.3 Earthquake in #Iran near Bandar Abbas in the last hour. pic.twitter.com/sgaNYeugjR