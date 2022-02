Οι θαυμαστές του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών αντιδρούν για τους μαύρους ηθοποιούς που επιλέχθηκαν στη νέα σειρά

Οι θαυμαστές του «Lord of the Rings» περιμένουν με ανυπομονησία τη νέα τηλεοπτική σειρά με τίτλο «The Lord of the Rings: The Rings of Power» από το Amazon Prime Video, όμως το πρώτο τρέιλερ που κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια του Super Bowl στις 13 Φεβρουαρίου, προκάλεσε αντιδράσεις.

O λόγος είναι ότι η σειρά θα περιλαμβάνει το πιο διαφορετικό καστ στην ιστορία του franchise, με μαύρα ξωτικά και νάνους.

Στις κινηματογραφικές προσαρμογές του Πίτερ Τζάκσον του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και του Χόμπιτ, υπήρχαν ελάχιστοι μαύροι ηθοποιοί, όπως οι Sala Baker και Lawrence Makoare, γεγονός αποδεκτό από τους φαν.

Ωστόσο, η καινούρια σειρά της Amazon δεν βασίζεται σε ένα μόνο βιβλίο, αλλά σε μια σειρά από γραπτά του Τόλκιν, συμπεριλαμβανομένου του ημιτελούς μυθιστορήματός του, "The Silmarillion", και η επιλογή μαύρων ηθοποιών στο καστ, έχει εξοργίσει πολλούς θαυμαστές.



Πολλές από τις λογοτεχνικές επιρροές του Τόλκιν προήλθαν από τη λαογραφία των Σκανδιναβών, των Κελτών και των Αγγλοσάξωνων. Ως εκ τούτου, αρκετοί φαν δηλώνουν τη δυσαρέσκειά τους προς την παραγωγή της σειράς της Amazon, που έχει απομακρυνθεί από αυτές τις επιρροές με ένα πολύ πιο διαφορετικό καστ, από ό,τι έχει δει στο παρελθόν στις προσαρμογές του συγγραφέα.

Υπάρχουν βέβαια και θαυμαστές, που υποστήριξαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι αυτό που έχει σημασία, είναι η πλοκή και όχι η φυλή των ηθοποιών.







Αρκετοί χρήστες του Twitter σχολίασαν πως έπρεπε να σεβαστούν το αρχικό υλικό του Τόλκιν, ενώ κάποιος έγραψε: «Τόσο λυπηρό που δεν χρησιμοποιήσατε τις ιδέες του Tόλκιν και το μεγάλο βάθος σκέψης που υπάρχει στα βιβλία του».









Άλλοι χρήστες, όμως, είχαν διαφορετική άποψη: «Φανταστείτε να στενοχωριέστε για ένα μαύρο ξωτικό, σε μια σειρά όπου τα δέντρα μιλάνε και οι μάγοι καβαλάνε αετούς», με έναν άλλο να συμπληρώσει: «Ανόητα σχόλια. Το αν είναι καλό θα εξαρτηθεί εξ ολοκλήρου από τη γραφή και την πλοκή, όχι από το φύλο ή τη φυλή των ηθοποιών, ή από το γεγονός ότι τα γραφικά μπορεί να αποκλίνουν από τις προτιμήσεις σας».









Πριν αρκετό καιρό είχε ανακοινωθεί ότι η ηθοποιός Morfydd Clark (Pride and Prejudice and Zombies) θα υποδυθεί στην πολυαναμενόμενη σειρά την Galadriel, το πιο σοφό και ισχυρό ξωτικό της Μέσης Γης κατά την Τρίτη Εποχή. Tον περασμένο Οκτώβριο μάθαμε και το όνομα του Joseph Mawle σε πρωταγωνιστικό ρόλο, ο οποίος υποδύθηκε τον Benjen Stark στο Game Of Thrones.



Στο υπόλοιπο καστ θα δούμε τους Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers και Daniel Weyman.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα