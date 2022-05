Netflix: Ποιες είναι οι πιο ακριβές σειρές σε παραγωγή

Από την πρώτη πρωτότυπη παραγωγή του με το «House of Cards» μέχρι σήμερα, το Netflix έχει δημιουργήσει πολλές σειρές και ταινίες με την υπογραφή του. Ωστόσο, όλες αυτές οι παραγωγές κοστίζουν.

Η πλατφόρμα ξοδεύει τακτικά δεκάδες εκατομμύρια δολάρια ανά σεζόν για μερικά από τα πιο πολύτιμα franchise της, αλλά και άλλα πρότζεκτ που τελικά δεν γνωρίζουν την προβλεπόμενη επιτυχία.

Είναι γνωστό πως η εταιρεία παραγωγής δεν αποκαλύπτει τον πραγματικό προϋπολογισμό για κάθε της εγχείρημα, όμως υπήρξαν εκτιμήσεις και αναφορές που διέρρευσαν, σχετικά με τα χρήματα που δαπανήθηκαν από τότε που ιδρύθηκε το Netflix.

Αυτές είναι παρά μόνο οκτώ από τις πιο ακριβές παραγωγές της πλατφόρμας.

Orange Is the New Black (2013-2019)

Το «Orange Is the New Black» είναι μια από τις πρώτες πρωτότυπες παραγωγές του Netflix και μάλιστα γνώρισε μεγάλη επιτυχία σχεδόν αμέσως, όταν έκανε πρεμιέρα το 2013. Η δραματική σειρά φέρεται να κόστισε στο Netflix 4 εκατομμύρια δολάρια ανά επεισόδιο στην πρώτη σεζόν, γεγονός που δεν προκαλεί εντύπωση καθώς οι ηθοποιοί που συμμετείχαν ήταν πολλοί. Οι επόμενες σεζόν πιθανόν να κόστισαν περισσότερο καθώς οι ηθοποιοί πήραν αύξηση και η παραγωγή έγινε πιο απαιτητική.

House of Cards (2013-2018)

Και το «House of Cards» με πρωταγωνιστή τον Κέβιν Σπέισι, αποτέλεσε μια από τις πρώτες πρωτότυπες σειρές του Netflix – και μια που έβαλε τη streaming πλατφόρμα στον χάρτη της ψυχαγωγίας. Οπότε είναι αναμενόμενο, η εταιρεία να δαπάνησε μεγάλα ποσά για τη δημιουργία του πρότζεκτ. Το σόου φέρεται να κόστισε 4.5 εκατομμύρια δολάρια ανά επεισόδιο αλλά πολύ σύντομα, το ποσό ανέβηκε, σύμφωνα με τον ατζέντη Πίτερ Μικέλι.

Bridgerton (2020-σήμερα)

Το «Bridgerton» έκανε πρεμιέρα τα Χριστούγεννα του 2020 και η επιτυχία ήρθε πολύ νωρίς. Η πρώτη σεζόν σε παραγωγή Σόντα Ράιμς («Grey’s Anatomy», «How To Get Away With Murder», «Scandal») κατάφερε να συγκεντρώσει 625.5 εκατομμύρια ώρες τηλεθέασης μόλις μέσα στις πρώτες 28 μέρες διαθεσιμότητας στην πλατφόρμα. Όπως ήταν αναμενόμενο, η δεύτερη σεζόν ακολούθησε την ίδια πορεία φτάνωντας τις 193 εκατομμύρια ώρες τηλεθέασης μόνο μέσα στο πρώτο Σαββατοκύριακο που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα. Η πρώτη σεζόν κόστισε 7 εκατομμύρια δολάρια ανά επεισόδιο. Όσον αφορά τη δεύτερη, δεν είναι γνωστό το κόστος, αλλά αν αναλογιστούμε την επιτυχία, τους ηθοποιούς, τα κοστούμια και τα σκηνικά, ο προϋπολογισμός λογικά θα έχει ανέβει.

Bloodline

Το «Bloodline» ακυρώθηκε μετά από τρεις σεζόν στην πλατφόρμα του Netflix κι ενώ η πλατφόρμα ποτέ δεν αποκάλυψε για ποιο λόγο η σειρά δεν συνεχίστηκε, δεν είναι πολύ δύσκολο να το κατανοήσει κανείς. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κάθε επεισόδιο κόστισε μεταξύ 7 και 8.5 εκατ. δολάρια, αλλά, σύμφωνα με τον ιστότοπο Vulture, ποτέ δεν γνώρισε την επιτυχία των υπόλοιπων πρωτότυπων παραγωγών της streaming υπηρεσίας.

Sense8 (2015-2018)

Η τηλεοπτική σειρά «Sense8» έλαβε θετικά σχόλια από κριτικούς και θεατές, όμως η θετική ανταπόκριση δεν ήταν αρκετή. Το κόστος παραγωγής του sci-fi σόου που έφτανε γύρω στα 9 εκατομμύρια δολάρια ανά επεισόδιο κατά τη διάρκεια της δεύτερης σεζόν, ήταν μεγάλο με την πλειοψηφία των γυρισμάτων να πραγματοποιείται σε εξωτερικούς χώρους και επομένως να κοστίζει περισσότερο.

The Get Down

Η πρώτη (και μοναδική) σεζόν της σειράς «The Get Down» αναμενόταν να κοστίσει στη streaming πλατφόρμα γύρω στα 97 εκατ. δολάρια για τη δημιουργία της αλλά τελικά κατέληξε να κοστίζει γύρω στα 120 εκατ. δολάρια για 11 επεισόδια. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Vanity Fair, υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός επαναπροσδιορισμού του σεναρίου, αποχωρήσεις δημιουργών και άλλου είδους δράματα που έκαναν το κόστος να αυξάνεται συνεχώς.

The Crown (2016-σήμερα)

Ένα από τα πιο δημοφιλή δράματα του Netflix, το The Crown, έκανε πρεμιέρα τον Νοέμβριο του 2016 και γνώρισε αμέσως μεγάλη επιτυχία. Ωστόσο, τα σκηνικά και τα κοστούμια ήταν ακριβά και έχει αναφερθεί ότι το Netflix ξόδεψε περίπου 13 εκατ. δολάρια ανά επεισόδιο κατά τη διάρκεια της πρώτης σεζόν. Από τον πρώτο κύκλο επεισοδίων κι έπειτα, ο προϋπολογισμός αυξάνεται όλο περισσότερο.

Stranger Things (2016-σήμερα)

Το «Stranger Things» αποτελούσε πάντα ένα από τα πιο ακριβά σόου όσον αφορά την παραγωγή – όμως τώρα αποκαλύφθηκε ότι η τέταρτη σεζόν είναι εκείνη που κόστισε περισσότερο. Όπως ανέφερε η The Wall Street Journal, κάθε επεισόδιο της δημοφιλούς sci-fi/horror σειράς κόστισε 30 εκατ. δολάρια. Η πρώτη σεζόν κόστισε 6 εκατ. δολάρια ανά επεισόδιο και η δεύτερη, 8 εκατ. δολάρια.

Με πληροφορίες από το Vulture, το Vanity Fair, το The Wall Street Journal και Mental Floss