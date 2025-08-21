Δεκάδες νέες θέσεις εργασίας στον ΕΟΑ Λεμεσού – Τα απαιτούμενα προσόντα και οι κλίμακες – Όλες οι λεπτομέρειες

Συγκεκριμένα, γίνεται δεκτή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΑ Λεμεσού για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων:

👉 Δώδεκα (12) θέσεις Τεχνικού (Θέση Πρώτου Διορισμού), Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα Α2-Α5-Α7(ii) (Συνδυασμένες Κλίμακες), με διετή μεταλυκειακή επαγγελματική εκπαίδευση, ως ακολούθως:

✔️ Τέσσερις (4) θέσεις στην Αρχιτεκτονική

✔️ Τέσσερις (4) θέσεις στην Πολιτική Μηχανική

✔️ Τέσσερις (4) θέσεις στην Πληροφορική

‼️ Τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων: Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025 μέχρι τις 15.00.

👉 Τριάντα πέντε (35) θέσεις Τεχνικού Μηχανικού (Θέση Πρώτου Διορισμού), Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα Α5 (2η βαθμ.) - Α7 - Α8* (*επεκτεινόμενη κατά μια προσαύξηση) ως ακολούθως:

✔️ Δεκατέσσερις (14) θέσεις στην Αρχιτεκτονική ή στην Πολεοδομία

✔️ Δύο (2) θέσεις στην Αγρονομική -Τοπογραφική Μηχανική

✔️ Δεκαεπτά (17) θέσεις στην Πολιτική Μηχανική

✔️ Μια (1) θέση στην Μηχανολογική Μηχανική

✔️ Μια (1) θέση στην Ηλεκτρολογική Μηχανική

👉 Μία (1) θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα Κλίμακα Α2- Α5-Α7(ii)

‼️ Τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων: Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 μέχρι τις 15.00.

▶️ Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΑ Λεμεσού 🔗 https://eoalemesos.org.cy/el/careers

▶️ Ο αιτητής υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση του επιλέγοντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται.

▶️ Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.

▶️ Αιτήσεις για περισσότερες από μία θέσεις, συμπληρώνονται ξεχωριστά για κάθε θέση.

ℹ️ Για οποιεσδήποτε πληροφορίες αναφορικά με την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να:

🔘 αποτείνονται στην ιστοσελίδα του ΕΟΑ Λεμεσού (μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας)

🔗 https://eoalemesos.org.cy/el/contact-form ή

🔘 να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΟΑ Λεμεσού 25271000