Δεκάδες νέες θέσεις εργασίας στον ΕΟΑ Λεμεσού – Τα απαιτούμενα προσόντα και οι κλίμακες – Όλες οι λεπτομέρειες

Νέα κάθοδος Ολγκίν: Τι θα συζητήσει με Πρόεδρο Χριστοδουλίδη – Ορόσημο η συνάντηση ΠτΔ-Τατάρ-Γκουτέρες
Επιστρέφει στην Κύπρο η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.
Συγκεκριμένα, γίνεται δεκτή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΑ Λεμεσού για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων:
👉 Δώδεκα (12) θέσεις Τεχνικού (Θέση Πρώτου Διορισμού), Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα Α2-Α5-Α7(ii) (Συνδυασμένες Κλίμακες), με διετή μεταλυκειακή επαγγελματική εκπαίδευση, ως ακολούθως:
✔️ Τέσσερις (4) θέσεις στην Αρχιτεκτονική
✔️ Τέσσερις (4) θέσεις στην Πολιτική Μηχανική
✔️ Τέσσερις (4) θέσεις στην Πληροφορική
‼️ Τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων: Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025 μέχρι τις 15.00.
👉 Τριάντα πέντε (35) θέσεις Τεχνικού Μηχανικού (Θέση Πρώτου Διορισμού), Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα Α5 (2η βαθμ.) - Α7 - Α8* (*επεκτεινόμενη κατά μια προσαύξηση) ως ακολούθως:
✔️ Δεκατέσσερις (14) θέσεις στην Αρχιτεκτονική ή στην Πολεοδομία
✔️ Δύο (2) θέσεις στην Αγρονομική -Τοπογραφική Μηχανική
✔️ Δεκαεπτά (17) θέσεις στην Πολιτική Μηχανική
✔️ Μια (1) θέση στην Μηχανολογική Μηχανική
✔️ Μια (1) θέση στην Ηλεκτρολογική Μηχανική
👉 Μία (1) θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα Κλίμακα Α2- Α5-Α7(ii)
‼️ Τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων: Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 μέχρι τις 15.00.
▶️ Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΑ Λεμεσού 🔗 https://eoalemesos.org.cy/el/careers
▶️ Ο αιτητής υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση του επιλέγοντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται.
▶️ Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
▶️ Αιτήσεις για περισσότερες από μία θέσεις, συμπληρώνονται ξεχωριστά για κάθε θέση.
▶️ Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
ℹ️ Για οποιεσδήποτε πληροφορίες αναφορικά με την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να:
🔘 αποτείνονται στην ιστοσελίδα του ΕΟΑ Λεμεσού (μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας)
🔗 https://eoalemesos.org.cy/el/contact-form ή
🔘 να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΟΑ Λεμεσού 25271000
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις