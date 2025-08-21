Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΈζησε τον απόλυτο τρόμο Έλληνοκύπριος - Μπήκε κατά λάθος κατεχόμενα και τράπηκε σε φυγή στη θέα στρατιωτών
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έζησε τον απόλυτο τρόμο Έλληνοκύπριος - Μπήκε κατά λάθος κατεχόμενα και τράπηκε σε φυγή στη θέα στρατιωτών

 21.08.2025 - 10:53
Έζησε τον απόλυτο τρόμο Έλληνοκύπριος - Μπήκε κατά λάθος κατεχόμενα και τράπηκε σε φυγή στη θέα στρατιωτών

Ελληνοκύπριος φαίνεται να πέρασε κατά λάθος στα κατεχόμενα με το αυτοκίνητο του στην περιοχή Στροβιλιών και μόλις αντιλήφθηκε φώτα, τα οποία προέρχονταν από τουρκικό φυλάκιο, έτρεξε και πέρασε στις ελεύθερες περιοχές, έδαφος των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας, αφήνοντας πίσω το όχημά του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία των ΒΒ Δεκέλειας, γύρω στις 4 τα ξημερώματα της Πέμπτης 21 Αυγούστου, Ελληνοκύπριος ηλικίας 32 ετών, από την επαρχία Λευκωσίας, φέρεται να εισήλθε κατά λάθος στα κατεχόμενα με το αυτοκίνητο του στον δρόμο που οδηγεί στα Στροβίλια.

Ο 32χρονος ανέφερε σε κατάθεση του στην Αστυνομία των Βάσεων ότι κινείτο στο δρόμο Λάρνακας – Αμμοχώστου, όταν σε κάποια στιγμή, μπήκε σε χωματόδρομο και εξήλθε του οχήματός του για ολιγόλεπτη στάση.

Ωστόσο, σε κάποια στιγμή, σύμφωνα πάντα με τη κατάθεση του, είδε φώτα να πέφτουν πάνω του οπότε αντιλήφθηκε ότι εισήλθε κατά λάθος στα κατεχόμενα.

Ο 32χρονος ανέφερε επίσης στην Αστυνομία των Βάσεων Δεκέλειας ότι μόλις κατάλαβε ότι τα φώτα προέρχονταν από φυλάκιο των κατεχόμενων, φοβήθηκε και έτρεξε προς την αντίθετη κατεύθυνση, που ήταν περιοχή των Βάσεων, αφήνοντας πίσω το αυτοκίνητο του.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με την κατάθεση του άνδρα, οι Τούρκοι στρατιώτες περικύκλωσαν το αυτοκίνητο του.

Την υπόθεση διερευνά η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκαν και οι Αρχές της Δημοκρατίας προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες μέσω των Ηνωμένων Εθνών, για επιστροφή του οχήματος στον 32χρονο ιδιοκτήτη του.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γνωστός παρουσιαστής στην Κύπρο στο στόχαστρο απατεώνων στα social media – Το ύπουλο σχέδιο και η ανακοίνωση του
Έζησε τον απόλυτο τρόμο Έλληνοκύπριος - Μπήκε κατά λάθος κατεχόμενα και τράπηκε σε φυγή στη θέα στρατιωτών
Στιγμές τρόμου για 18χρονο - Τον απήγαγαν, τον κλείδωσαν σε διαμέρισμα και τον ξυλοφόρτωσαν
Για τους λάτρεις των burgers: Νέο εστιατόριο ανοίγει στην πρωτεύουσα - Έμφαση στην αυθεντικότητα της street food εμπειρίας – Δείτε φωτογραφίες
Παραμυθένια πρόταση γάμου στη Disneyland – Γνωστή Κύπρια είπε το μεγάλο «ναι» - Εκθαμβωτικό το μονόπετρο – Φωτογραφίες
Ανείπωτη θλίψη για τη Νίκη Λεμονάρη (Δημητρίου) – Δείτε φωτογραφία της
Δεκάδες νέες θέσεις εργασίας στον ΕΟΑ Λεμεσού – Τα απαιτούμενα προσόντα και οι κλίμακες – Όλες οι λεπτομέρειες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κούλλης Νικολάου: Η σπάνια οικογενειακή φωτογραφία με τον γιο του - Δείτε πόσο μοιάζουν

 21.08.2025 - 10:45
Επόμενο άρθρο

Σε ισχύ οι νόμοι για τις πολλαπλές συντάξεις - Οι αλλαγές, οι εξαιρέσεις και τι δεν έγινε αποδεκτό

 21.08.2025 - 11:08
Νέα κάθοδος Ολγκίν: Τι θα συζητήσει με Πρόεδρο Χριστοδουλίδη – Ορόσημο η συνάντηση ΠτΔ-Τατάρ-Γκουτέρες

Νέα κάθοδος Ολγκίν: Τι θα συζητήσει με Πρόεδρο Χριστοδουλίδη – Ορόσημο η συνάντηση ΠτΔ-Τατάρ-Γκουτέρες

Επιστρέφει στην Κύπρο η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέα κάθοδος Ολγκίν: Τι θα συζητήσει με Πρόεδρο Χριστοδουλίδη – Ορόσημο η συνάντηση ΠτΔ-Τατάρ-Γκουτέρες

Νέα κάθοδος Ολγκίν: Τι θα συζητήσει με Πρόεδρο Χριστοδουλίδη – Ορόσημο η συνάντηση ΠτΔ-Τατάρ-Γκουτέρες

  •  21.08.2025 - 09:45
Σε ισχύ οι νόμοι για τις πολλαπλές συντάξεις - Οι αλλαγές, οι εξαιρέσεις και τι δεν έγινε αποδεκτό

Σε ισχύ οι νόμοι για τις πολλαπλές συντάξεις - Οι αλλαγές, οι εξαιρέσεις και τι δεν έγινε αποδεκτό

  •  21.08.2025 - 11:08
Έζησε τον απόλυτο τρόμο Έλληνοκύπριος - Μπήκε κατά λάθος κατεχόμενα και τράπηκε σε φυγή στη θέα στρατιωτών

Έζησε τον απόλυτο τρόμο Έλληνοκύπριος - Μπήκε κατά λάθος κατεχόμενα και τράπηκε σε φυγή στη θέα στρατιωτών

  •  21.08.2025 - 10:53
Εκπέμπουν SOS οι ξενοδόχοι: «Οι φωτιές παγώνουν τις κρατήσεις τουριστών» - Οι προβλέψεις για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο

Εκπέμπουν SOS οι ξενοδόχοι: «Οι φωτιές παγώνουν τις κρατήσεις τουριστών» - Οι προβλέψεις για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο

  •  21.08.2025 - 11:30
Σε άλλο επίπεδο οι απάτες - Ξεγέλασαν ηλικιωμένη με δωρεάν οικιακή βοηθό και σενάριο για φωτιά στο σπίτι της

Σε άλλο επίπεδο οι απάτες - Ξεγέλασαν ηλικιωμένη με δωρεάν οικιακή βοηθό και σενάριο για φωτιά στο σπίτι της

  •  21.08.2025 - 12:13
Αρχιπύραρχος Πυροσβεστικής: «Οι αρμόδιοι να προχωρήσουν σε επιθεώρηση εργοστασίων»

Αρχιπύραρχος Πυροσβεστικής: «Οι αρμόδιοι να προχωρήσουν σε επιθεώρηση εργοστασίων»

  •  21.08.2025 - 09:51
Ώρες αγωνίας για το 4χρονο αγοράκι που νοσηλεύεται στο Μακάρειο - Η κατάσταση της υγείας του

Ώρες αγωνίας για το 4χρονο αγοράκι που νοσηλεύεται στο Μακάρειο - Η κατάσταση της υγείας του

  •  21.08.2025 - 08:49
VIDEO: Ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά κοντά στην Κερύνεια - Έκλεισε ο δρόμος από Λευκωσία

VIDEO: Ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά κοντά στην Κερύνεια - Έκλεισε ο δρόμος από Λευκωσία

  •  21.08.2025 - 11:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα