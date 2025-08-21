Ecommbx
Σε άλλο επίπεδο οι απάτες - Ξεγέλασαν ηλικιωμένη με δωρεάν οικιακή βοηθό και σενάριο για φωτιά στο σπίτι της
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σε άλλο επίπεδο οι απάτες - Ξεγέλασαν ηλικιωμένη με δωρεάν οικιακή βοηθό και σενάριο για φωτιά στο σπίτι της

 21.08.2025 - 12:13
Σε άλλο επίπεδο οι απάτες - Ξεγέλασαν ηλικιωμένη με δωρεάν οικιακή βοηθό και σενάριο για φωτιά στο σπίτι της

Καταγγέλθηκε χθες στην Αστυνομία από ηλικιωμένη γυναίκα ότι, γύρω στις 12.30 χθες το μεσημέρι δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστη γυναίκα η οποία της ανάφερε ότι η κυβέρνηση θα χορηγεί δωρεάν οικιακές βοηθούς για ηλικιωμένα πρόσωπα και της ζήτησε διάφορες πληροφορίες για να συμπληρώσει αίτηση.

Ακολούθως, η άγνωστη γυναίκα τη συνέδεσε με άντρα ο οποίος της ανάφερε ότι είναι από την Αρχή Ηλεκτρισμού και πως το σπίτι της είχε διαρροή και κινδυνεύει να πάρει φωτιά.

Το εν λόγω πρόσωπο φέρεται να την προέτρεψε να βγάλει εκτός σπιτιού τα χρήματα και τα χρυσαφικά της. Η γυναίκα, συνεχίζοντας να μιλά μαζί του στο τηλέφωνο, τοποθέτησε τα χρυσαφικά και κοσμήματα της σε ένα καλάθι και τα άφησε στη βεράντα της ενώ αμέσως μετά, την προέτρεψε να μπει ξανά στο σπίτι και να κλείσει τον κεντρικό διακόπτη. Η γυναίκα μπήκε στο σπίτι και όταν επέστρεψε στη βεράντα της, διαπίστωσε ότι το καλάθι με τα χρυσαφικά και κοσμήματα της είχαν κλαπεί.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που εξασφαλίστηκαν στο πλαίσιο της διερεύνησης, άγνωστος άντρας φέρεται να εγκατέλειψε το μέρος πεζός προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο Περιφερειακός Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Η Αστυνομία καλεί ξανά τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και υποψιασμένοι καθώς οι επιτήδειοι εφευρίσκουν συνεχώς διάφορους τρόπους για εξαπάτηση με κύριο σκοπό την κλοπή.

