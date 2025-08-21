Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζVIDEO: Ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά κοντά στην Κερύνεια - Έκλεισε ο δρόμος από Λευκωσία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO: Ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά κοντά στην Κερύνεια - Έκλεισε ο δρόμος από Λευκωσία

 21.08.2025 - 11:58
VIDEO: Ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά κοντά στην Κερύνεια - Έκλεισε ο δρόμος από Λευκωσία

Στην περιοχή ‘Τζίκλος’, στο ύψος του Πενταδάκτυλου, στο δρόμο Λευκωσίας – Κερύνειας βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά σε δασώδη περιοχή.

Τ/κ ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ο δρόμος έχει κλείσει για την κυκλοφορία οχημάτων ενώ ελικόπτερα από αέρος συμβάλλουν στην κατάσβεσή της, καθώς η περιοχή εκεί είναι δύσβατη.

Ο «δήμαρχος» Κερύνειας, Μουράτ Σενκούλ μέσω των ΜΚΔ ζήτησε βοήθεια από τους πολίτες με βυτιοφόρα νερού και βαρύ εξοπλισμό.

 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γνωστός παρουσιαστής στην Κύπρο στο στόχαστρο απατεώνων στα social media – Το ύπουλο σχέδιο και η ανακοίνωση του
Έζησε τον απόλυτο τρόμο Έλληνοκύπριος - Μπήκε κατά λάθος κατεχόμενα και τράπηκε σε φυγή στη θέα στρατιωτών
Στιγμές τρόμου για 18χρονο - Τον απήγαγαν, τον κλείδωσαν σε διαμέρισμα και τον ξυλοφόρτωσαν
Για τους λάτρεις των burgers: Νέο εστιατόριο ανοίγει στην πρωτεύουσα - Έμφαση στην αυθεντικότητα της street food εμπειρίας – Δείτε φωτογραφίες
Παραμυθένια πρόταση γάμου στη Disneyland – Γνωστή Κύπρια είπε το μεγάλο «ναι» - Εκθαμβωτικό το μονόπετρο – Φωτογραφίες
Ανείπωτη θλίψη για τη Νίκη Λεμονάρη (Δημητρίου) – Δείτε φωτογραφία της
Δεκάδες νέες θέσεις εργασίας στον ΕΟΑ Λεμεσού – Τα απαιτούμενα προσόντα και οι κλίμακες – Όλες οι λεπτομέρειες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στο κελί για 8 μέρες 31χρονος - Συνελήφθη για υπόθεση διάρρηξης και κλοπής στη Λάρνακα

 21.08.2025 - 11:49
Επόμενο άρθρο

Σε άλλο επίπεδο οι απάτες - Ξεγέλασαν ηλικιωμένη με δωρεάν οικιακή βοηθό και σενάριο για φωτιά στο σπίτι της

 21.08.2025 - 12:13
Νέα κάθοδος Ολγκίν: Τι θα συζητήσει με Πρόεδρο Χριστοδουλίδη – Ορόσημο η συνάντηση ΠτΔ-Τατάρ-Γκουτέρες

Νέα κάθοδος Ολγκίν: Τι θα συζητήσει με Πρόεδρο Χριστοδουλίδη – Ορόσημο η συνάντηση ΠτΔ-Τατάρ-Γκουτέρες

Επιστρέφει στην Κύπρο η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέα κάθοδος Ολγκίν: Τι θα συζητήσει με Πρόεδρο Χριστοδουλίδη – Ορόσημο η συνάντηση ΠτΔ-Τατάρ-Γκουτέρες

Νέα κάθοδος Ολγκίν: Τι θα συζητήσει με Πρόεδρο Χριστοδουλίδη – Ορόσημο η συνάντηση ΠτΔ-Τατάρ-Γκουτέρες

  •  21.08.2025 - 09:45
Σε ισχύ οι νόμοι για τις πολλαπλές συντάξεις - Οι αλλαγές, οι εξαιρέσεις και τι δεν έγινε αποδεκτό

Σε ισχύ οι νόμοι για τις πολλαπλές συντάξεις - Οι αλλαγές, οι εξαιρέσεις και τι δεν έγινε αποδεκτό

  •  21.08.2025 - 11:08
Έζησε τον απόλυτο τρόμο Έλληνοκύπριος - Μπήκε κατά λάθος κατεχόμενα και τράπηκε σε φυγή στη θέα στρατιωτών

Έζησε τον απόλυτο τρόμο Έλληνοκύπριος - Μπήκε κατά λάθος κατεχόμενα και τράπηκε σε φυγή στη θέα στρατιωτών

  •  21.08.2025 - 10:53
Εκπέμπουν SOS οι ξενοδόχοι: «Οι φωτιές παγώνουν τις κρατήσεις τουριστών» - Οι προβλέψεις για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο

Εκπέμπουν SOS οι ξενοδόχοι: «Οι φωτιές παγώνουν τις κρατήσεις τουριστών» - Οι προβλέψεις για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο

  •  21.08.2025 - 11:30
Σε άλλο επίπεδο οι απάτες - Ξεγέλασαν ηλικιωμένη με δωρεάν οικιακή βοηθό και σενάριο για φωτιά στο σπίτι της

Σε άλλο επίπεδο οι απάτες - Ξεγέλασαν ηλικιωμένη με δωρεάν οικιακή βοηθό και σενάριο για φωτιά στο σπίτι της

  •  21.08.2025 - 12:13
Αρχιπύραρχος Πυροσβεστικής: «Οι αρμόδιοι να προχωρήσουν σε επιθεώρηση εργοστασίων»

Αρχιπύραρχος Πυροσβεστικής: «Οι αρμόδιοι να προχωρήσουν σε επιθεώρηση εργοστασίων»

  •  21.08.2025 - 09:51
Ώρες αγωνίας για το 4χρονο αγοράκι που νοσηλεύεται στο Μακάρειο - Η κατάσταση της υγείας του

Ώρες αγωνίας για το 4χρονο αγοράκι που νοσηλεύεται στο Μακάρειο - Η κατάσταση της υγείας του

  •  21.08.2025 - 08:49
VIDEO: Ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά κοντά στην Κερύνεια - Έκλεισε ο δρόμος από Λευκωσία

VIDEO: Ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά κοντά στην Κερύνεια - Έκλεισε ο δρόμος από Λευκωσία

  •  21.08.2025 - 11:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα