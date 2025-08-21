VIDEO: Ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά κοντά στην Κερύνεια - Έκλεισε ο δρόμος από Λευκωσία

Νέα κάθοδος Ολγκίν: Τι θα συζητήσει με Πρόεδρο Χριστοδουλίδη – Ορόσημο η συνάντηση ΠτΔ-Τατάρ-Γκουτέρες
Επιστρέφει στην Κύπρο η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.
Τ/κ ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ο δρόμος έχει κλείσει για την κυκλοφορία οχημάτων ενώ ελικόπτερα από αέρος συμβάλλουν στην κατάσβεσή της, καθώς η περιοχή εκεί είναι δύσβατη.
Ο «δήμαρχος» Κερύνειας, Μουράτ Σενκούλ μέσω των ΜΚΔ ζήτησε βοήθεια από τους πολίτες με βυτιοφόρα νερού και βαρύ εξοπλισμό.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
