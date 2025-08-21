Ecommbx
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣτο κελί για 8 μέρες 31χρονος - Συνελήφθη για υπόθεση διάρρηξης και κλοπής στη Λάρνακα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στο κελί για 8 μέρες 31χρονος - Συνελήφθη για υπόθεση διάρρηξης και κλοπής στη Λάρνακα

 21.08.2025 - 11:49
Στο κελί για 8 μέρες 31χρονος - Συνελήφθη για υπόθεση διάρρηξης και κλοπής στη Λάρνακα

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εξέδωσε σήμερα διάταγμα κράτησης οκτώ ημερών εναντίον άνδρα ηλικίας 31 ετών για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής από υποστατικό στη Λάρνακα, αδίκημα που διαπράχθηκε μεταξύ 14 – 16 Αυγούστου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Μπαράζ συλλήψεων Λάρνακα και Λευκωσία για υποθέσεις διάρρηξης και κλοπής - Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα

Σε ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρεται ότι στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κλοπής από υποστατικό στη Λάρνακα, συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης 20 Αυγούστου, άνδρας ηλικίας 31 ετών για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Συγκεκριμένα, «στο πλαίσιο διερεύνησης της καταγγελίας και στη βάση συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων, προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 31χρονου, ο οποίος συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση».

Σήμερα ο άνδρας οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησης του για οκτώ ημέρες.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Εκπέμπουν SOS οι ξενοδόχοι: «Οι φωτιές παγώνουν τις κρατήσεις τουριστών» - Οι προβλέψεις για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο

 21.08.2025 - 11:30
VIDEO: Ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά κοντά στην Κερύνεια - Έκλεισε ο δρόμος από Λευκωσία

 21.08.2025 - 11:58
