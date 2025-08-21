Στο κελί για 8 μέρες 31χρονος - Συνελήφθη για υπόθεση διάρρηξης και κλοπής στη Λάρνακα

Σε ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρεται ότι στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κλοπής από υποστατικό στη Λάρνακα, συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης 20 Αυγούστου, άνδρας ηλικίας 31 ετών για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Συγκεκριμένα, «στο πλαίσιο διερεύνησης της καταγγελίας και στη βάση συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων, προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 31χρονου, ο οποίος συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση».

Σήμερα ο άνδρας οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησης του για οκτώ ημέρες.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

