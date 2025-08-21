Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μπαράζ συλλήψεων Λάρνακα και Λευκωσία για υποθέσεις διάρρηξης και κλοπής - Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα

 21.08.2025 - 10:09
Μπαράζ συλλήψεων Λάρνακα και Λευκωσία για υποθέσεις διάρρηξης και κλοπής - Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα

Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κλοπής από υποστατικό στη Λάρνακα, αδίκημα που διαπράχθηκε μεταξύ των ημερομηνιών 14-16 Αυγούστου, 2025, η Αστυνομία προχώρησε χθες το απόγευμα στη σύλληψη 31χρονου για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διερεύνησης της καταγγελίας και στη βάση συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων, προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 31χρονου, ο οποίος συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση ενώ το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Εξάλλου, συνελήφθη χθες το απόγευμα βάσει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση, 43χρονος για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση διάρρηξης κτιρίου και κλοπής στη Λευκωσία.

Συγκεκριμένα, καταγγέλθηκε χθες το πρωί στην Αστυνομία από ιδιοκτήτη καταστήματος στη Λευκωσία ότι, μεταξύ των ημερομηνιών 12-20 Αυγούστου, 2025, άγνωστοι διέρρηξαν το κατάστημα του και έκλεψαν από την αποθήκη διάφορα ηλεκτρολογικά εξαρτήματα καθώς και άλλα μηχανήματα.

Για την υπόθεση προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 43χρονου, ο οποίος και συνελήφθη ενώ σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, εντοπίστηκε μέρος της κλοπιμαίας περιουσίας.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

