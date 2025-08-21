Αρχιπύραρχος Πυροσβεστικής: «Οι αρμόδιοι να προχωρήσουν σε επιθεώρηση εργοστασίων»

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο, με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές σε εργοστάσια στον Ύψωνα και την περιοχή ΣΟΠΑΖ, ο κύριος Λογγίνος υπέδειξε πως επιβάλλεται να υπάρξει εντατικοποίηση και των ελέγχων εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας σε τέτοιους χώρους.

Ανέφερε, μάλιστα, πως σε πολλές περιπτώσεις πυρκαγιών, διαπιστώνεται ότι εργοστάσια προβαίνουν σε μετατροπές, με αποτέλεσμα η χρήση τους να είναι διαφορετική από την άδεια που είχαν εξασφαλίσει.

Αναφερόμενος στο ευρύτερο ζήτημα της αντιμετώπισης των πυρκαγιών, ο κύριος Λογγίνος, είπε ότι πρέπει να γίνει ολιστική μελέτη, ως προς τις ανάγκες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις αγροτικές περιοχές.

Τόνισε ότι τα δεδομένα στην ύπαιθρο έχουν αλλάξει, ότι επιβάλλεται πλέον όλοι οι πυροσβεστικοί σταθμοί να λειτουργούν σε 24ωρη βάση και ότι, σε κάποιες αγροτικές περιοχές πρέπει να δημιουργηθούν νέοι πυροσβεστικοί σταθμοί.

