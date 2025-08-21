Νέα κάθοδος Ολγκίν: Τι θα συζητήσει με Πρόεδρο Χριστοδουλίδη – Ορόσημο η συνάντηση ΠτΔ-Τατάρ-Γκουτέρες

Η κα Ολγκίν αναμένεται να βρίσκεται στο νησί μεταξύ 1 και 6 Σεπτεμβρίου, αν και αυτές οι ημερομηνίες δεν είναι ακόμη επιβεβαιωμένες.

Στις 2 Σεπτεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί το πρωί συνάντηση του Πρόεδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με την κα. Ολγκίν. Σύμφωνα με τον τουρκοκυπριακό Τύπο, την ίδια μέρα θα συναντήσει και τον Ερσίν Τατάρ.

Η επίσκεψή της είναι κομβικής σημασίας καθώς έρχεται πριν από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (9-23 Σεπτεμβρίου), αλλά και την κάθοδο του νέου Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο και επικεφαλής της Ειρηνευτικής Αποστολής του ΟΗΕ καθώς και την τριμερή συνάντηση Γκουτέρες με τους δύο ηγέτες.

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος ο Αντόνιο Γκουτέρες στην πολυμερή της Νέα Υόρκης είχε αναφέρει ότι συμφωνήθηκαν δύο ραντεβού: τριμερής συνάντηση στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, και νέα πολυμερής, η οποία θα λάβει χώρα μετά την πραγματοποίηση των παράνομων «προεδρικών εκλογών» στα κατεχόμενα τον Οκτώβριο.

Συνάντηση ΠτΔ-Ολγκίν

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές του ThemaOnline, την ατζέντα θα απασχολήσει κυρίως η προετοιμασία ενόψει της κοινής συνάντησης τον Σεπτέμβριο μεταξύ Νίκου Χριστοδουλίδη, Ερσίν Τατάρ και Αντόνιο Γκουτέρες.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες αναμένεται η δική μας πλευρά να ζητήσει κοινή συνάντηση ΠτΔ με Ταράρ και Ολγκίν πριν τη συνάντηση με τον ΓΓ των ΗΕ.

Παράλληλα θα αναλυθεί και η πρόοδος όσων έχουν συμφωνηθεί στις πολυμερείς τόσο στη Γενεύη όσο και στη Νέα Υόρκη.

Όσον αφορά τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), υπενθυμίζεται ότι στην πολυμερή της Γενεύης είχαν συμφωνηθεί έξι πρωτοβουλίες: η δημιουργία τεχνικής επιτροπής για τη νεολαία, πρωτοβουλίες για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, η αποκατάσταση των νεκροταφείων, συμφωνία για την αποναρκοθέτηση, το άνοιγμα τεσσάρων σημείων διέλευσης και ηλιακή ενέργεια στην ουδέτερη ζώνη.

Στη Νέα Υόρκη κατέληξαν επίσης σε κοινή συμφωνία σχετικά με ένα συμβουλευτικό όργανο για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, την ανταλλαγή πολιτιστικών αντικειμένων, μια πρωτοβουλία για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα και την αντιμετώπιση της ρύπανσης από μικροπλαστικά.