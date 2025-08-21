Εκπέμπουν SOS οι ξενοδόχοι: «Οι φωτιές παγώνουν τις κρατήσεις τουριστών» - Οι προβλέψεις για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο

Οι επισκέπτες «φοβούνται πολύ τις φωτιές» τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, την Τουρκία και την Ισπανία, τόνισε. Όποτε, είπε, «εκδηλωθεί μια φωτιά μεγάλης κλίμακας βλέπουμε τις κρατήσεις να παγώνουν».

Παραταύτα, χαρακτήρισε ικανοποιητική τη ροή των κρατήσεων ειδικά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου επισημαίνοντας πως υπήρξε μεγάλη ζήτηση από τους Κύπριους επισκέπτες, οι οποίοι, όπως τόνισε, βοήθησαν τα μέγιστα. «Την παρτίδα την έσωσαν οι Κύπριοι», δήλωσε. Ωστόσο, χαρακτήρισε λίγο προβληματικό γενικά τον Αύγουστο λόγω της ζέστης που επικρατεί αλλά και με τις πυρκαγιές, οι οποίες δημιούργησαν πρόβλημα στις κρατήσεις. Υπήρχαν, παρατήρησε, ξενοδοχεία στην Πάφο που δεν ήταν υπερπλήρη.

Σχετικά με τους δύο επόμενους μήνες, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, ο κ. Λοϊζίδης ανέφερε πως η ροή των κρατήσεων κατά τη διάρκεια του Αυγούστου για τους δύο πρώτους μήνες του Φθινοπώρου ήταν κάπως «κουμπωμένη», ωστόσο όσο πλησιάζουμε στον Σεπτέμβριο καταδεικνύεται ότι και ο Σεπτέμβρης θα είναι ικανοποιητικός μήνας, με τον Οκτώβρη να μένει λόγο πίσω. «Ο κόσμος πλέον περιμένει να κάνει κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, προσδοκώντας να έχει καλύτερες τιμές και προσφορές», σημείωσε.

Αναφορικά με τον χειμώνα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Πάφου είπε ότι ο Νοέμβριος παρουσιάζεται αρκετά «κουμπωμένος», εκφράζοντας τον έντονο προβληματισμό του Συνδέσμου Ξενοδόχων Πάφου. Η συμπεριφορά του Νοεμβρίου, σημείωσε, θα διαφανεί περί τα μέσα Σεπτεμβρίου. Επίσης εκτίμησε πως ο Απρίλης δεν αναμένεται να κινηθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα για τον λόγο, όπως είπε, ότι φέτος το Πάσχα είναι πολύ νωρίς.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Πάφου ανέφερε πως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε σε παγκόσμια ύφεση της οικονομίας και για αυτό ο κόσμος είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Επεσήμανε δε, πως η διάρκεια παραμονής των ξένων έχει σημειώσει «δραματική ύφεση», εξηγώντας πως δεν είναι μόνο ο αριθμός των τουριστών αλλά και η διάρκεια των διακοπών τους, που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις πληρότητες των ξενοδοχείων.

Οι ξενοδόχοι της Πάφου πέραν των Κυπρίων υποδέχτηκαν στα ξενοδοχεία τους Βρετανούς, αφού η βρετανική αγορά εξακολουθεί να κρατά τα σκήπτρα, αλλά και επισκέπτες από το Ισραήλ και την Πολωνία, είπε. Οι μεν Ισραηλίτες, συνέχισε, έχουν πολύ μικρής διάρκειας διακοπές, ενώ οι Πολωνοί περισσότερο, ισοφαρίζοντας τα έσοδα από τις δύο χώρες. Επίσης εισροή πολιτών σημειώθηκε και από την Ελλάδα χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν, όπως είπε, αν είναι εργαζόμενοι, είτε φοιτητές. Ακολούθως αναφέρθηκε και στα καταλύματα τύπου Airbnb δηλώνοντας πως στην Πάφο το 33% των κλινών χρησιμοποιεί το Airbnb στην Πάφο. Πρόσθεσε επίσης πως σε παγκύπρια βάση, από το αεροδρόμιο Λάρνακας ένα ποσοστό των επισκεπτών γύρω στο 8% περίπου, καταλήγει στα κατεχόμενα.

Καταληκτικά κ. Λοϊζίδης ανέφερε πως «αφού περάσαμε τα χειρότερα στη γειτονιά μας με τον πόλεμο, πρέπει να είμαστε ευγνώμονες».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ