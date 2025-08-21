Υπό κράτηση οι 4 συλληφθέντες για την απαγωγή του 18χρονου - Τι εντοπίστηκε εντός του διαμερίσματος

Σε δηλώσεις του ο Αντρέας Κωνσταντίνου, εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου ανέφερε ότι «το ΤΑΕ Αμμοχώστου διερευνά υπόθεση που αφορά αρπαγή, επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, απειλής και εκβίασης, αδικήματα που διαπράχθηκαν στις 13 Αυγούστου στην περιοχή Αμμοχώστου. Για την υπόθεση η Αστυνομία προχώρησε χθες Τετάρτη στην σύλληψη τεσσάρων προσώπων ηλικίας 33, 22, 21 και 20 ετών».

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, «στις 19 Αυγούστου καταγγέλθηκε στην Αστυνομία από νεαρό ηλικίας 18 ετών, ότι, την 13η Αυγούστου, τέσσερα πρόσωπα τον είχαν κλειδώσει σε δωμάτιο διαμερίσματος, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, αυτοί φέρονται να τον κτυπούσαν σε διάφορα σημεία του σώματος του».

Πρόσθεσε ότι «κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, προέκυψε μαρτυρία εναντίον τεσσάρων προσώπων, τα οποία εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα όπου διαμένουν στην επαρχία Αμμοχώστου και συνελήφθησαν βάσει δικαστικών ενταλμάτων που εκκρεμούσαν εναντίον τους. Τα τέσσερα πρόσωπα σήμερα οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησης τους για οκτώ ημέρες».

Όπως είπε ο κ. Κωνσταντίνου «εντός του διαμερίσματος, εντοπίστηκαν επίσης δύο 19χρονοι και ένας 23χρονος, οι οποίοι όπως διαφάνηκε από τις εξετάσεις, διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, «εντοπίστηκε επίσης ποσότητα ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης και ένα σκεύος κατασκευασμένο ως προς τη χρήση ελεγχόμενου φαρμάκου, τα οποία ο 33χρονος συλληφθείς, φέρεται να παραδέχθηκε ότι είναι δικά του».

Σημειώνεται ότι τα τρία πρόσωπα συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση ενώ θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για έκδοση διαταγμάτων απέλασης τους από τη χώρα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ