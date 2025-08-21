Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΥπό κράτηση οι 4 συλληφθέντες για την απαγωγή του 18χρονου - Τι εντοπίστηκε εντός του διαμερίσματος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Υπό κράτηση οι 4 συλληφθέντες για την απαγωγή του 18χρονου - Τι εντοπίστηκε εντός του διαμερίσματος

 21.08.2025 - 14:21
Υπό κράτηση οι 4 συλληφθέντες για την απαγωγή του 18χρονου - Τι εντοπίστηκε εντός του διαμερίσματος

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου εξέδωσε σήμερα διάταγμα κράτησης για οκτώ μέρες εναντίον τεσσάρων προσώπων ηλικίας 33, 22, 21 και 20 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά αρπαγή, επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, απειλής και εκβίασης, αδικήματα που διαπράχθηκαν στις 13 Αυγούστου στην περιοχή Αμμοχώστου.

Σε δηλώσεις του ο Αντρέας Κωνσταντίνου, εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου ανέφερε ότι «το ΤΑΕ Αμμοχώστου διερευνά υπόθεση που αφορά αρπαγή, επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, απειλής και εκβίασης, αδικήματα που διαπράχθηκαν στις 13 Αυγούστου στην περιοχή Αμμοχώστου. Για την υπόθεση η Αστυνομία προχώρησε χθες Τετάρτη στην σύλληψη τεσσάρων προσώπων ηλικίας 33, 22, 21 και 20 ετών».

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, «στις 19 Αυγούστου καταγγέλθηκε στην Αστυνομία από νεαρό ηλικίας 18 ετών, ότι, την 13η Αυγούστου, τέσσερα πρόσωπα τον είχαν κλειδώσει σε δωμάτιο διαμερίσματος, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, αυτοί φέρονται να τον κτυπούσαν σε διάφορα σημεία του σώματος του».

Πρόσθεσε ότι «κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, προέκυψε μαρτυρία εναντίον τεσσάρων προσώπων, τα οποία εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα όπου διαμένουν στην επαρχία Αμμοχώστου και συνελήφθησαν βάσει δικαστικών ενταλμάτων που εκκρεμούσαν εναντίον τους. Τα τέσσερα πρόσωπα σήμερα οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησης τους για οκτώ ημέρες».

Όπως είπε ο κ. Κωνσταντίνου «εντός του διαμερίσματος, εντοπίστηκαν επίσης δύο 19χρονοι και ένας 23χρονος, οι οποίοι όπως διαφάνηκε από τις εξετάσεις, διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, «εντοπίστηκε επίσης ποσότητα ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης και ένα σκεύος κατασκευασμένο ως προς τη χρήση ελεγχόμενου φαρμάκου, τα οποία ο 33χρονος συλληφθείς, φέρεται να παραδέχθηκε ότι είναι δικά του».

Σημειώνεται ότι τα τρία πρόσωπα συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση ενώ θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για έκδοση διαταγμάτων απέλασης τους από τη χώρα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσοχή: Εντοπίστηκαν επικίνδυνα προϊόντα στην κυπριακή αγορά - Από παιχνίδια μέχρι πατάκι μπάνιου - Δείτε φωτογραφίες
Έζησε τον απόλυτο τρόμο Έλληνοκύπριος - Μπήκε κατά λάθος κατεχόμενα και τράπηκε σε φυγή στη θέα στρατιωτών
Γνωστός παρουσιαστής στην Κύπρο στο στόχαστρο απατεώνων στα social media – Το ύπουλο σχέδιο και η ανακοίνωση του
Παραμυθένια πρόταση γάμου στη Disneyland – Γνωστή Κύπρια είπε το μεγάλο «ναι» - Εκθαμβωτικό το μονόπετρο – Φωτογραφίες
Ανείπωτη θλίψη για τη Νίκη Λεμονάρη (Δημητρίου) – Δείτε φωτογραφία της
Δεκάδες νέες θέσεις εργασίας στον ΕΟΑ Λεμεσού – Τα απαιτούμενα προσόντα και οι κλίμακες – Όλες οι λεπτομέρειες
Σε άλλο επίπεδο οι απάτες - Ξεγέλασαν ηλικιωμένη με δωρεάν οικιακή βοηθό και σενάριο για φωτιά στο σπίτι της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νεοφυτίδης: Νέα αγωνιστική περίοδος με ήθος, Fair Play και προοπτική

 21.08.2025 - 14:16
Επόμενο άρθρο

Τέλη Σεπτέμβρη η επαναλειτουργία μονάδας αφαλάτωσης στα Κούκλια - Θα αυξηθεί η δυναμικότητα της

 21.08.2025 - 14:29
ΥΠΕΞ: Επιβεβαιώνει πιθανή τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Συρίας στη Νέα Υόρκη τον ερχόμενο μήνα

ΥΠΕΞ: Επιβεβαιώνει πιθανή τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Συρίας στη Νέα Υόρκη τον ερχόμενο μήνα

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας επιβεβαιώνει, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες, τη βούληση για τριμερή συνάντηση ΥΠΕΞ Ελλάδας – Συρίας – Κύπρου τον προσεχή Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της 80ής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των ΗE στη Νέα Υόρκη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΥΠΕΞ: Επιβεβαιώνει πιθανή τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Συρίας στη Νέα Υόρκη τον ερχόμενο μήνα

ΥΠΕΞ: Επιβεβαιώνει πιθανή τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Συρίας στη Νέα Υόρκη τον ερχόμενο μήνα

  •  21.08.2025 - 12:35
Σε ισχύ οι νόμοι για τις πολλαπλές συντάξεις - Οι αλλαγές, οι εξαιρέσεις και τι δεν έγινε αποδεκτό

Σε ισχύ οι νόμοι για τις πολλαπλές συντάξεις - Οι αλλαγές, οι εξαιρέσεις και τι δεν έγινε αποδεκτό

  •  21.08.2025 - 11:08
Πυρκαγιά στον Ύψωνα: «Θα σας κρούσω ζωντανούς», φέρεται να απείλησε ο 43χρονος - Στο κελί για 7 μέρες

Πυρκαγιά στον Ύψωνα: «Θα σας κρούσω ζωντανούς», φέρεται να απείλησε ο 43χρονος - Στο κελί για 7 μέρες

  •  21.08.2025 - 12:52
Λευκός Οίκος: ΗΠΑ και ΕΕ συμφώνησαν σε «αμοιβαίο, δίκαιο και ισορροπημένο εμπόριο» - Τι περιλαμβάνουν οι βασικοί όροι

Λευκός Οίκος: ΗΠΑ και ΕΕ συμφώνησαν σε «αμοιβαίο, δίκαιο και ισορροπημένο εμπόριο» - Τι περιλαμβάνουν οι βασικοί όροι

  •  21.08.2025 - 14:33
Έχασε τη «μάχη» - Πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 59 ετών ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

Έχασε τη «μάχη» - Πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 59 ετών ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

  •  21.08.2025 - 14:35
Εκπέμπουν SOS οι ξενοδόχοι: «Οι φωτιές παγώνουν τις κρατήσεις τουριστών» - Οι προβλέψεις για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο

Εκπέμπουν SOS οι ξενοδόχοι: «Οι φωτιές παγώνουν τις κρατήσεις τουριστών» - Οι προβλέψεις για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο

  •  21.08.2025 - 11:30
Σε άλλο επίπεδο οι απάτες - Ξεγέλασαν ηλικιωμένη με δωρεάν οικιακή βοηθό και σενάριο για φωτιά στο σπίτι της

Σε άλλο επίπεδο οι απάτες - Ξεγέλασαν ηλικιωμένη με δωρεάν οικιακή βοηθό και σενάριο για φωτιά στο σπίτι της

  •  21.08.2025 - 12:13
Προσοχή: Εντοπίστηκαν επικίνδυνα προϊόντα στην κυπριακή αγορά - Από παιχνίδια μέχρι πατάκι μπάνιου - Δείτε φωτογραφίες

Προσοχή: Εντοπίστηκαν επικίνδυνα προϊόντα στην κυπριακή αγορά - Από παιχνίδια μέχρι πατάκι μπάνιου - Δείτε φωτογραφίες

  •  21.08.2025 - 14:07

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα