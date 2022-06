The Masked Singer: Αποκαλύφθηκε ο «Αμφορέας» λίγο πριν τον τελικό - Ποια η ταυτότητά του - Δείτε βίντεο

Τον ημιτελικό του “The Masked Singer” παρακολουθήσαν οι χιλιάδες τηλεθεατές το βράδυ του Σαββάτου.

Ο Σάκης Ρουβάς ήταν ο οικοδεσπότης της βραδιάς, ενώ για ακόμα μια φορά οι 4 κριτές ο Νίκος Μουτσινάς, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Θοδωρής Μαραντίνης προσπάθησαν να μαντέψουν ποιοι είναι αυτοί που βρίσκονται πίσω από τις 4 διαφορετικές μάσκες, που έχουν μείνει στο σόου.

Στο τέλος της βραδιάς κριτική επιτροπή και κοινό αποφάσισαν πως ο “Αμφορέας” είναι αυτό που θα αποχωρήσει από το “The Masked Singer” και θα αποκαλύψει την πραγματική του ταυτότητα.

Πίσω από την μάσκα του “Αμφορέα" κρυβόταν τελικά ο Ιβάν Σβιτάιλο, γνωστός χορευτής από την Κριμαία που ζει και εργάζεται στην Ελλάδα για χρόνια. Υπήρξε επίσης κριτής το 2017 στο show χορού So You Think You Can Dance στον ANT1. Έχει λάβει μέρος και σε τηλεοπτικές σειρές.

Επομένως, στον μεγάλο τελικό θα βρίσκονται: το Μωρό, το Παγωτό και ο Μινώταυρος.