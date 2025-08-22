Ecommbx
ΠΑΡΑ-THEMA

Ο γάρος της ημέρας: Σταθμευμένο Mercedes σε θέση ΑμεΑ «για τη σκιά» – Αντιδράσεις στο διαδίκτυο

 22.08.2025 - 08:51
Ο γάρος της ημέρας: Σταθμευμένο Mercedes σε θέση ΑμεΑ «για τη σκιά» – Αντιδράσεις στο διαδίκτυο

Αντιδράσεις και επικριτικά σχόλια έχει προκαλέσει φωτογραφία που αναρτήθηκε στη σελίδα «Ο Γάρος της ημέρας» στο Facebook.

Η εικόνα απεικονίζει όχημα μάρκας Mercedes, το οποίο ο οδηγός του στάθμευσε σε χώρο αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία, σε πάρκινγκ καταστήματος.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, η επιλογή της συγκεκριμένης θέσης δεν έγινε λόγω ανάγκης, αλλά… επειδή εκεί υπήρχε σκιά, ώστε το αυτοκίνητο να μην εκτίθεται στον ήλιο.

Η πράξη αυτή προκάλεσε ποικίλα σχόλια από χρήστες των κοινωνικών δικτύων, οι οποίοι καυτηρίασαν τη νοοτροπία «βολεύομαι όπου με συμφέρει» εις βάρος των πραγματικών δικαιούχων.

Η στάθμευση σε χώρους ΑμεΑ χωρίς σχετική άδεια δεν αποτελεί απλώς αντικοινωνική συμπεριφορά, αλλά και παράβαση που τιμωρείται από τη νομοθεσία.

«Ανησυχητικά πρωτόγνωρο»: Πώς το Ουκρανικό μπορεί να επηρεάσει το εδαφικό στο Κυπριακό

«Ανησυχητικά πρωτόγνωρο»: Πώς το Ουκρανικό μπορεί να επηρεάσει το εδαφικό στο Κυπριακό

Ο διεθνολόγος Αντώνης Στυλιανού, μιλώντας στο «Τ», αναλύει κατά πόσο το εδαφικό στο Κυπριακό μπορεί να βρεθεί σε νέο πλαίσιο αν η διεθνής κοινότητα αποδεχθεί λύση με απώλεια εδαφών στην Ουκρανία.

