Επέστρεψε το σπάνιο μαύρο φλαμίνγκο στην Κύπρο - Για πέμπτη φορά στο Ακρωτήρι

Το φλαμίνγκο ειχε viral σε μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο όταν έφτασε για πρώτη φορά στην Κύπρο το 2015.

Ο Θωμάς Χατζηκυριάκου, διευθυντής του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ακρωτηρίου, δήλωσε ενθουσιασμένος που είδε το φλαμίνγκο να επιστρέφει και φέτος, στα 10α γενέθλιά του.

«Πολύ λίγοι άνθρωποι είχαν την τύχη να την κοιτάξουν στο παρελθόν, οπότε το να επιστρέψει ξανά, στα 10α γενέθλιά της, και το να την βλέπει καλά είναι υπέροχο», είπε.

Ο Χατζηκυριάκου προειδοποίησε ωστόσο, ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να προσπαθήσουν να πλησιάσουν το πουλί ή να περπατήσουν μέσα στη λίμνη, καθώς μπορεί να διαταράξει τον βιότοπό του.

She’s back!

#Melani, who has just turned 10, has once again returned to Akrotiri. She is a black, i.e. melanistic, female Flamingo (Phoenicopterus roseus), presumably the only one in the world! Great to see she is doing well!

You can see Melani at #AEEC. pic.twitter.com/Z98Wn58JWK