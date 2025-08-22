Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣε κινητοποίηση οι Αρχές για εκδήλωση Ουκρανών στη Λάρνακα – Τι προβλέπει η νέα νομοθεσία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σε κινητοποίηση οι Αρχές για εκδήλωση Ουκρανών στη Λάρνακα – Τι προβλέπει η νέα νομοθεσία

 22.08.2025 - 13:31
Σε κινητοποίηση οι Αρχές για εκδήλωση Ουκρανών στη Λάρνακα – Τι προβλέπει η νέα νομοθεσία

Εκδήλωση για την Εθνική Μέρα της Σημαίας της Ουκρανίας, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23/08/2025, στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο των διοργανωτών, η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 17:00, από το Μνημείο Άγκυρας στη λεωφόρο Αθηνών, όπου οι συμμετέχοντες θα αφήσουν ως ενθύμιο, σημαίες της χώρας τους και άλλα αντικείμενα και ακολούθως θα πραγματοποιήσουν πορεία μέχρι την Πλατεία Ευρώπης, στην ίδια λεωφόρο.

Η εκδήλωση, αναμένεται να διαρκέσει περίπου μία ώρα και σε αυτή να συμμετάσχουν περί τους 70 Ουκρανούς. Να σημειωθεί ότι στις 24/08/2025, γιορτάζεται η μέρα Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας.

Τα μέλη της Αστυνομίας, θα βρίσκονται επί τόπου για τη διασφάλιση της ειρηνικής διεξαγωγής της εκδήλωσης, καθώς και για την παροχή διευκολύνσεων στο κοινό και την ομαλή διεξαγωγή της τροχαίας κίνησης.

Παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Τι προβλέπει η νέα νομοθεσία

Να σημειωθεί ότι, με βάση τον Περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμο 151(Ι) του 2025, ο διοργανωτής της συγκέντρωσης/παρέλασης, οφείλει να μεριμνά για την ομαλή και ειρηνική διεξαγωγή της, να συνεργάζεται με την αρχή τοπικής διοίκησης εντός των ορίων της οποίας αυτή πραγματοποιείται, ή αναμένεται να πραγματοποιηθεί, με την Αστυνομία και με τον Υπεύθυνο Αξιωματικό ο οποίος είναι ορισμένος ως σύνδεσμος μεταξύ Αστυνομίας και διοργανωτή και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους.   

Περαιτέρω, η συγκεκριμένη νομοθεσία, δίδει την δυνατότητα στην Αστυνομία, όπου κρίνεται αναγκαίο, να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς την συγκέντρωση ή παρέλαση καθώς επίσης και για διάλυση της, κυρίως όταν αυτή παύει να είναι ειρηνική, όταν διεξάγεται κατά παράβαση των επιβληθέντων περιορισμών, όταν υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης προσώπου ή πρόσκλησης ζημιάς σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία και σε περίπτωση αυθόρμητης ή έκτακτης συγκέντρωσης ή παρέλασης, όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση με τους επιβληθέντες περιορισμούς.

Επιπλέον, στην περίπτωση όπου υπάρχει εύλογη υποψία ότι η συγκέντρωση ή παρέλαση, πρόκειται να καταστεί μη ειρηνική, ένεκα πράξεων προσώπου, ή στο πλαίσιο διάπραξης, ή πιθανής διάπραξης αδικημάτων από πρόσωπο που αποκρύπτει, ή καλύπτει, ή αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του με τρόπο που να μην μπορεί να αναγνωριστεί, η Αστυνομία δύναται να το διατάξει όπως αφαιρέσει το εν λόγω αντικείμενο, ή προϊόν, ή τέχνασμα, το οποίο το καθιστούν μη αναγνωρίσιμο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θάνατος 20χρονου στη Λεμεσό: Είχε προηγηθεί χρήση κάνναβης - Τι διερευνά η Αστυνομία
Η Δανάη Παππά έκλεισε τα 29 - Η ανάρτηση για τα γενέθλιά της
Ψάχνουν το γιατί… Αναζητούν απαντήσεις για την πτώση αλεξιπτώτου που σκότωσε τον 31χρονο Αντώνη
Εντυπωσιακό: Κύπριος ισορρόπησε στο κεφάλι του 511 ποτήρια και έσπασε ρεκόρ Γκίνες - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Βίντεο - Viral περιστατικό στη Λεμεσό: Μπέρδεψε το αμάξι του με ξένο - Μπήκε βγήκε και άφησε μέσα την κάρτα του
Θάνατος 31χρονου: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του άτυχου Αντώνη - Τι κατέδειξε

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σ’ αρέσει το EuroBasket; Flash sale 50% στα εισιτήρια τεσσάρων αγώνων της Εθνικής Κύπρου – Τρέξε να προλάβεις

 22.08.2025 - 13:10
Επόμενο άρθρο

Όχημα ανατράπηκε στην Έγκωμη – Στο νοσοκομείο ο οδηγός

 22.08.2025 - 13:43
Στενότεροι δεσμοί Κύπρου – Αυστρίας: Τουρισμός, εκπαίδευση και ασφάλεια στην ατζέντα - Κοινό όραμα στην ΕΕ

Στενότεροι δεσμοί Κύπρου – Αυστρίας: Τουρισμός, εκπαίδευση και ασφάλεια στην ατζέντα - Κοινό όραμα στην ΕΕ

Στις ταυτόσημες απόψεις Κύπρου και Αυστρίας σε πολλούς τομείς αναφέρθηκαν σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Καγκελάριος της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ, μετά από συνάντηση τους στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του κ. Στόκερ στην Κύπρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στενότεροι δεσμοί Κύπρου – Αυστρίας: Τουρισμός, εκπαίδευση και ασφάλεια στην ατζέντα - Κοινό όραμα στην ΕΕ

Στενότεροι δεσμοί Κύπρου – Αυστρίας: Τουρισμός, εκπαίδευση και ασφάλεια στην ατζέντα - Κοινό όραμα στην ΕΕ

  •  22.08.2025 - 12:34
Η ευχή του Καγκελαρίου Αυστρίας για τερματισμό της διαίρεσης της Κύπρου  

Η ευχή του Καγκελαρίου Αυστρίας για τερματισμό της διαίρεσης της Κύπρου  

  •  22.08.2025 - 14:10
Θάνατος 20χρονου στη Λεμεσό: Είχε προηγηθεί χρήση κάνναβης - Τι διερευνά η Αστυνομία

Θάνατος 20χρονου στη Λεμεσό: Είχε προηγηθεί χρήση κάνναβης - Τι διερευνά η Αστυνομία

  •  22.08.2025 - 12:11
Θάνατος 31χρονου: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του άτυχου Αντώνη - Τι κατέδειξε

Θάνατος 31χρονου: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του άτυχου Αντώνη - Τι κατέδειξε

  •  22.08.2025 - 14:01
Εφιαλτικές στιγμές για τον Μενέλαο: Τον δάγκωσε φίδι και υπέστη θερμοπληξία – Σωτήρια παρέμβαση της Πολιτικής Άμυνας

Εφιαλτικές στιγμές για τον Μενέλαο: Τον δάγκωσε φίδι και υπέστη θερμοπληξία – Σωτήρια παρέμβαση της Πολιτικής Άμυνας

  •  22.08.2025 - 13:01
120.000 μαθητές επιστρέφουν στα θρανία – Σχεδόν πλήρης η στελέχωση, προχωρά η εγκατάσταση κλιματιστικών

120.000 μαθητές επιστρέφουν στα θρανία – Σχεδόν πλήρης η στελέχωση, προχωρά η εγκατάσταση κλιματιστικών

  •  22.08.2025 - 11:32
Γυναικοκτονία στην Πάφο: Στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας ο 53χρονος κατηγορούμενος για τον θάνατο της Ειρήνης

Γυναικοκτονία στην Πάφο: Στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας ο 53χρονος κατηγορούμενος για τον θάνατο της Ειρήνης

  •  22.08.2025 - 10:37
Αγωνία για 4χρονο αγοράκι: Διακομίστηκε διασωληνωμένο σε νοσοκομείο του Ισραήλ - Εντοπίστηκε αναίσθητο σε πισίνα στη Χλώρακα

Αγωνία για 4χρονο αγοράκι: Διακομίστηκε διασωληνωμένο σε νοσοκομείο του Ισραήλ - Εντοπίστηκε αναίσθητο σε πισίνα στη Χλώρακα

  •  22.08.2025 - 10:21

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα