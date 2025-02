Ένας 24χρονος Αφγανός, που συνελήφθη αμέσως μετά την επίθεση, είχε οδηγήσει σκόπιμα το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος που μετείχε σε διαδήλωση.

Ο Farhad N. τραυμάτισε τουλάχιστον 37 άτομα, μεταξύ των οποίων τη μητέρα και το παιδί.

Γεννήθηκε στην Καμπούλ το 2001, συνελήφθη στο σημείο αφού οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στο όχημά του.

⚠️A 26-year-old Afghan migrant, Farhad N., drove a car into a crowd in Munich, killing one woman and injuring at least 27 others, including a child in critical condition.



Farhad, who arrived in Germany from Kabul in 2016 and had his asylum application rejected, was granted a… pic.twitter.com/ZCwSbRPNzd