Πόσες μέρες «πολύ κακής» διατροφής αρκούν για να αποσυντονίσουν σάκχαρο και… εγκέφαλο

Συμπληρωματικά, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτό το διατροφικό μοτίβο προξενεί μεταβολές στο σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου, και ως εκ τούτου, τα ακατάλληλα διατροφικά πρότυπα έστω και για 5 ημέρες, «συνηθίζουν» τον εγκέφαλο να τα αναζητά.

Πρόκληση ασθενειών

Η αντίσταση στην ινσουλίνη εντός του εγκεφάλου έχει συσχετιστεί με την παχυσαρκία, τον διαβήτη τύπου 2 και τις γνωστικές διεργασίες. Ακριβέστερα, η ινσουλίνη ρυθμίζει την όρεξη για φαγητό και τον μεταβολισμό μέσω της σηματοδότησης του εγκεφάλου, αλλά η αντίσταση σε αυτή την οδό μπορεί να διαταράξει αυτές τις διαδικασίες, συμβάλλοντας λόγου χάρη στην παχυσαρκία.

Στη μελέτη με τίτλο «A short-term, high-caloric diet has prolonged effects on brain insulin action in men», που δημοσιεύθηκε στο Nature Metabolism, η ομάδα διερεύνησε τις βραχυπρόθεσμες επιδράσεις μιας εξαιρετικά επεξεργασμένης δίαιτας στη δράση της ινσουλίνης στον εγκέφαλο πριν από την εμφάνιση σημαντικής αύξησης βάρους.

Είκοσι εννέα υγιείς άνδρες (ΔΜΣ 19-25 kg/m²) κατανεμήθηκαν είτε σε ομάδα υψηλής θερμιδικής δίαιτας (HCD) είτε σε ομάδα ελέγχου. Κατά τη διάρκεια πέντε ημερών, η ομάδα HCD προσπάθησε να καταναλώσει επιπλέον 1.500 kcal ημερησίως από εξαιρετικά επεξεργασμένα σνακ, ενώ η ομάδα ελέγχου διατήρησε την κανονική της διατροφή.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στην ομάδα HCD αύξησαν την ημερήσια θερμιδική τους πρόσληψη κατά τη διάρκεια της παρέμβασης. Η περιεκτικότητα σε ηπατικό λίπος αυξήθηκε σημαντικά μετά την παρέμβαση. Σε τελικό στάδιο, εξετάστηκαν απεικονιστικά μεταβολές στην εγκεφαλική λειτουργία και η γενικότερη συμπεριφορά των συμμετεχόντων.

Οι συνέπειες της επικίνδυνης διατροφής στον εγκέφαλο

Οι μεταβολές στην ανταπόκριση του εγκεφάλου στην ινσουλίνη συσχετίστηκαν με τη συσσώρευση λίπους στο ήπαρ και τη διαιτητική πρόσληψη λίπους.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της μελέτης ήταν πώς η βραχυπρόθεσμη HCD επηρέασε το σύστημα της ανταμοιβής, μια γνωστική διαδικασία που επηρεάζει τα κίνητρα και τη λήψη αποφάσεων. Η μάθηση ανταμοιβής βασίζεται στην ικανότητα του εγκεφάλου να συνδέει συμπεριφορές με θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα, η οποία παίζει καίριο ρόλο στις επιλογές μας γύρω από το φαγητό.

Οι συμμετέχοντες σε τεστ επιβράβευσης και τιμωρίας, παρουσίασαν αυξημένη αντίδραση στην τιμωρία και παρακινούνταν σε μικρότερο βαθμό από την ανταμοιβή στις πράξεις τους. Οι επιδράσεις αυτές έτειναν προς την αρχική τιμή μετά την επιστροφή στην κανονική διατροφή για μία εβδομάδα, αλλά δεν αντιστράφηκαν πλήρως.

