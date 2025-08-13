Ecommbx
ΥΓΕΙΑ

Εξάψεις και όχι μόνο – Η κατάθλιψη καραδοκεί στην πρόωρη εμμηνόπαυση

 13.08.2025 - 13:27
Εξάψεις και όχι μόνο – Η κατάθλιψη καραδοκεί στην πρόωρη εμμηνόπαυση

Αν η εμμηνόπαυση αποτελεί ήδη μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή μιας γυναίκας, η πρόωρη εμμηνόπαυση είναι ένας ακόμα πιο δύσκολος αγώνας. Πολλές γυναίκες που βιώνουν πρόωρη εμμηνόπαυση αντιμετωπίζουν έντονες συναισθηματικές και σωματικές δυσκολίες, όμως η επίδραση δεν είναι η ίδια για όλες. Μια πρόσφατη μελέτη δείχνει ότι σχεδόν το ένα τρίτο αυτών των γυναικών παρουσιάζει συμπτώματα κατάθλιψης και εντοπίζει βασικούς παράγοντες κινδύνου, όπως η νεαρή ηλικία κατά τη διάγνωση, η θλίψη λόγω υπογονιμότητας και η έλλειψη συναισθηματικής υποστήριξης.

Η πρόωρη εμμηνόπαυση, γνωστή και ως πρωτοπαθής ωοθηκική ανεπάρκεια, είναι η κατάσταση κατά την οποία οι ωοθήκες σταματούν να λειτουργούν πριν από τα 40 έτη. Η έλλειψη οιστρογόνων προκαλεί συμπτώματα όπως εξάψεις, ξηρότητα κόλπου και μείωση της οστικής πυκνότητας, ενώ συχνά συνοδεύεται από έντονο άγχος και κατάθλιψη λόγω της απώλειας της γονιμότητας.

Οι γυναίκες που επηρεάζονται από την πρόωρη εμμηνόπαυση βιώνουν όχι μόνο τις σωματικές αλλαγές, αλλά και την απρόσμενη απώλεια της αναπαραγωγικής τους λειτουργίας. Ωστόσο, ορισμένες γυναίκες επηρεάζονται περισσότερο από άλλες. Η νέα έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Menopause, εστιάζει ακριβώς σε αυτές τις διαφορές.

Tι εξέτασε η μελέτη

Μελετώντας σχεδόν 350 γυναίκες με πρωτοπαθή ωοθηκική ανεπάρκεια, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το 29,9% παρουσίαζαν συμπτώματα κατάθλιψης. Πιο ευάλωτες ήταν οι γυναίκες με νεαρή ηλικία διάγνωσης, έντονα συμπτώματα εμμηνόπαυσης, πένθος λόγω υπογονιμότητας και έλλειψη συναισθηματικής στήριξης.

Σημαντικό είναι ότι η χρήση ορμονικής θεραπείας δεν φάνηκε να μειώνει τα συμπτώματα κατάθλιψης, υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο των ψυχοκοινωνικών παραγόντων. Επιπλέον, η πρόωρη εμμηνόπαυση με γενετική αιτία σχετίστηκε με λιγότερα καταθλιπτικά συμπτώματα. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι, ενώ η ένταση των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης σχετίστηκε με την κατάθλιψη, οι εξάψεις, και ειδικά οι νυχτερινές εφιδρώσεις, δεν συνδέθηκαν με την εμφάνιση καταθλιπτικών συμπτωμάτων.

Η μελέτη αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση στη φροντίδα των γυναικών με πρόωρη εμμηνόπαυση. Είναι απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη τόσο η σωματική όσο και η ψυχική υγεία, με έμφαση στην τακτική ψυχολογική αξιολόγηση και την παροχή υποστήριξης.

Όπως τονίζει η Δρ. Monica Christmas, αναπληρώτρια ιατρική διευθύντρια της The Menopause Society, «η υψηλή συχνότητα καταθλιπτικών συμπτωμάτων σε γυναίκες με πρόωρη εμμηνόπαυση αναδεικνύει τη σημασία του τακτικού ελέγχου της ψυχικής υγείας. Η ορμονική θεραπεία δεν αποτελεί την πρώτη επιλογή για την αντιμετώπιση των διαταραχών της διάθεσης. Στο πρόγραμμα φροντίδας πρέπει να ενσωματωθούν κατάλληλες ψυχολογικές

Πηγή: ygeiamou.gr

