Πυρκαγιά στη Λεμεσό: Προκαταβολή €39.760 για ζημιές σε 14 επιχειρήσεις έως τώρα

Μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο των εξαγγελιών του Προέδρου της Δημοκρατίας για στήριξη των πληγεισών επιχειρήσεων, το Υπουργείο Εμπορίου είχε ανακοινώσει μέτρα για την αποζημίωση για τις πρώτες ύλες, εμπορεύματα, προμήθειες που έχουν καταστραφεί από την πυρκαγιά ή λόγω διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και αποζημίωση στο πλαίσιο αποκατάστασης του εξοπλισμού που έχει επηρεαστεί.

Στην ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρεται ότι όλες οι περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν καταγραφεί εξετάζονται από λειτουργούς του ΥΕΕΒ, οι οποίοι προβαίνουν άμεσα στην προώθηση των απαραίτητων ενεργειών για καταβολή στήριξης με ευέλικτο τρόπο, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να λάβουν την ενίσχυση σε δόσεις, διευκολύνοντας έτσι την επαναδραστηριοποίησή τους. Μέχρι σήμερα έχει καταβληθεί σε 14 επιχειρήσεις προκαταβολή συνολικού ύψους €39.760.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με λειτουργούς του Υπουργείου στα τηλέφωνα 22867238 και 22867247. Ως τελευταία ημερομηνία δήλωσης ζημιών σε εξοπλισμό και πρώτες ύλες/ εμπορεύματα/ προμήθειες για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας, καθορίστηκε η 25η Αυγούστου 2025.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ