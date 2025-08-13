Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κίνδυνος για black out: Δεν αποκλείονται περικοπές ηλεκτρικού φορτίου σήμερα και αύριο

 13.08.2025 - 13:11
Κίνδυνος για black out: Δεν αποκλείονται περικοπές ηλεκτρικού φορτίου σήμερα και αύριο

Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο περικοπών καταναλωτικού φορτίου λόγω οριακής κάλυψης της ηλεκτρικής ζήτησης συνεπεία των υψηλών θερμοκρασιών σήμερα και αύριο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ).

Αναφέρει ακόμη ότι την Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025, στις 18:41, το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας (ΕΚΕΕ) προχώρησε σε ελεγχόμενη εκ περιτροπής απόρριψη φορτίου σε πέντε ομάδες καταναλωτών, με μέγιστη διάρκεια διακοπής 18 λεπτά. «Η απόφαση λήφθηκε λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της συνεπαγόμενης αυξημένης ζήτησης, σε συνδυασμό με έκτακτη βλάβη σε Μονάδα παραγωγής του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού και απορρίφθηκε η απόλυτα αναγκαία ποσότητα καταναλωτικού φορτίου ώστε να διαφυλαχθεί η ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος», επισημαίνει.

Ο ΔΣΜΚ ευχαριστεί θερμά το κοινό για την ανταπόκρισή του στην έκκληση για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, «η οποία συνέβαλε στον περιορισμό των περικοπών τόσο σε ποσότητα όσο και σε διάρκεια». Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι δύο τροφοδότες Μέσης Τάσης (στη Λευκωσία και Πάφο) δεν κατέστη δυνατό να κλείσουν με τηλεχειρισμό από το ΕΚΕΕ. «Η επανατροφοδότηση των περιοχών αυτών έγινε με τοπικό χειρισμό από αρμόδιο λειτουργό του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ-ΑΗΚ) και η διάρκεια διακοπής ήταν 1,5 και 1 ώρα αντίστοιχα», προστίθεται.

«Για σήμερα Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025 και αύριο, με βάση τις μετεωρολογικές προβλέψεις, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν στους 45°C. Λόγω τεχνικών προβλημάτων και περιορισμών, η κάλυψη της ηλεκτρικής ζήτησης μεταξύ 18:30-22:00 αναμένεται να είναι οριακή», αναφέρει ο ΔΣΜΚ. «Κατά συνέπεια, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο περικοπών καταναλωτικού φορτίου για λόγους ασφάλειας. Αν κριθούν αναγκαίες, οι περικοπές δεν θα ξεπεράσουν τα τριάντα (30) λεπτά για κάθε ομάδα καταναλωτών», σημειώνει.

«Καταβάλλονται εντατικές προσπάθειες για επαναφορά στη διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής, κάτι που ωστόσο δεν έχει καταστεί ακόμα δυνατό», προσθέτει.

Καταληκτικά, ο ΔΣΜΚ απευθύνει εκ νέου έκκληση στο καταναλωτικό κοινό για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις συγκεκριμένες ώρες. Ακόμη, διαβεβαιώνει ότι οι περικοπές γίνονται πάντοτε με γνώμονα την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος, η οποία αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

