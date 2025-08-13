Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στους δρόμους το τριήμερο του Δεκαπενταυγούστου η Αστυνομία - Τι θα ελέγχει

 13.08.2025 - 12:57
Στους δρόμους το τριήμερο του Δεκαπενταυγούστου η Αστυνομία - Τι θα ελέγχει

Η Αστυνομία, ενόψει της ημέρας του Δεκαπενταυγούστου, θα λάβει και φέτος αυξημένα μέτρα, με σκοπό την ασφάλεια και προστασία των πολιτών. Την περίοδο του επερχόμενου τριημέρου μεταξύ Παρασκευής και Κυριακής, 15 και 17 Αυγούστου, θα εφαρμοστούν συγκεκριμένα σχέδια δράσης, τα οποία θα περιλαμβάνουν αυξημένη παρουσία μελών της Αστυνομίας στις κύριες οδικές αρτηρίες και σε πολυσύχναστες περιοχές, τόσο για σκοπούς οδικής ασφάλειας, όσο και για την πρόληψη του εγκλήματος και φαινομένων οχληρίας και παραβατικότητας.

Τα μέλη της Αστυνομίας θα βρίσκονται σε καίρια σημεία του οδικού δικτύου, για παροχή διευκολύνσεων τροχαίας όπου χρειάζεται, αλλά και για τη διενέργεια συχνών ελέγχων, για την αποτροπή τροχαίων παραβάσεων που αποδεδειγμένα αποτελούν τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων συγκρούσεων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δίδεται στον έλεγχο παραβάσεων που αφορούν στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης και ναρκωτικών ουσιών, στην υπερβολική ταχύτητα και στο επικίνδυνο προσπέρασμα, στην παράλειψη χρήσης ζώνης ασφαλείας και προστατευτικού κράνους, στη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και στην επικίνδυνη ή αμελή οδήγηση.

Παράλληλα, η Αστυνομία θα λάβει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας με μηχανοκίνητες και πεζές περιπολίες, τόσο στις πόλεις όσο και στην ύπαιθρο, για πρόληψη αδικημάτων κατά περιουσίας, όπως είναι οι διαρρήξεις και κλοπές. Αυξημένα μέτρα θα ληφθούν και σε χώρους μαζικής διακίνησης του κοινού, όπως είναι εμπορικοί δρόμοι και πολυσύχναστα μέρη και θέρετρα, με σκοπό την ασφάλεια των πολιτών.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για θέματα που αφορούν στην Αστυνομία, από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της Αστυνομίας (Facebook, Twitter), καθώς επίσης και από την ενημερωτική ιστοσελίδα www.cypruspolicenews.com.

Η πρόσφατη ομιλία της Προέδρου του ΔΗΣΥ και Βουλής, Αννίτας Δημητρίου, στα αποκαλυπτήρια των ανδριάντων των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού, άναψε για άλλη μία φορά το φυτίλι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η φράση της ότι «δεν είναι μεταξύ μας που πρέπει να υπάρχει διχόνοια αλλά με τους απέναντι» προκάλεσε σχεδόν τελετουργικά αντανακλαστικά από κόμματα της αντιπολίτευσης, που έσπευσαν να ερμηνεύσουν, να καταγγείλουν και να χτίσουν αφήγημα πάνω σε λέξεις κομμένες από το ευρύτερο πλαίσιο.

