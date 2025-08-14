Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΝέα κίτρινη προειδοποίηση για ψηλές θερμοκρασίες - Πότε τίθεται σε ισχύ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ψηλές θερμοκρασίες - Πότε τίθεται σε ισχύ

 14.08.2025 - 17:48
Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ψηλές θερμοκρασίες - Πότε τίθεται σε ισχύ

Κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας για ακραία μέγιστη θερμοκρασία.

Η προειδοποίηση θα τεθεί σε ισχύ τα μεσάνυχτα σήμερα μέχρι η ώρα 16:30 αύριο το απόγευμα.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Εποχική χαμηλή πίεση και θερμή αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη στα ανατολικά και τα νότια, αλλά στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 35 στα ανατολικά και τα νότια παράλια και γύρω στους 33 βαθμούς στα δυτικά και τα βόρεια παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη αλλά στα δυτικά είναι μέχρι ταραγμένη.

Το Σαββατοκύριακο και την Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση το Σάββατο και θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα την Κυριακή και τη Δευτέρα, τα οποία είναι κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απαγωγή 22χρονου: Καταζητείται ένα πρόσωπο - Όσα κατέθεσε το θύμα και τι εξετάζουν οι Αρχές
Πάτε διακοπές στο εξωτερικό; Έχετε δικαιώματα – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αποσκευές, ενοικίαση οχημάτων και κρατήσεις σε ξενοδοχεία
«Ανεύθυνη ενέργεια»: Πέταξαν αναμμένα κάρβουνα σε κάδο και κινδύνευσε να καεί σπίτι - Δείτε φωτογραφίες
Εμπρησμός οχημάτων: Ανατριχιάζουν οι λεπτομέρειες - Ο ένας με πιστόλι ο άλλος παγούρι με βενζίνη - Από θαύμα γλύτωσε ο φρουρός - Σε κολώνα η σφαίρα
Τζόκερ – Ρεκόρ: Στα €26,5 εκατομμύρια - Θα βρεθεί τυχερός σήμερα;
Ανδρέας Γεωργίου: «Η Σιμώνη έπρεπε να ξέρει ποιος πραγματικά είμαι. Ενώ τότε μπορούσε να φύγει, έμεινε»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πουλά κι άλλο παίχτη στη Νεφτσι ο Απόλλωνας;

 14.08.2025 - 17:38
Επόμενο άρθρο

Αποκαλυπτικές λεπτομέρειες για τον Γιώργο Μαζωνάκη - Οι δραματικές στιγμές που τον οδήγησαν σε ψυχιατρική κλινική

 14.08.2025 - 18:12
Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Κύπρος: Νομική μάχη για την απελευθέρωση των πέντε Ελληνοκυπρίων ομήρων στα κατεχόμενα

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Κύπρος: Νομική μάχη για την απελευθέρωση των πέντε Ελληνοκυπρίων ομήρων στα κατεχόμενα

Tη λήψη νομικών μέτρων ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) για την παράνομη κράτηση των πέντε Ελληνοκυπρίων πολιτών από το κατοχικό καθεστώς εξετάζει η Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Κύπρος: Νομική μάχη για την απελευθέρωση των πέντε Ελληνοκυπρίων ομήρων στα κατεχόμενα

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Κύπρος: Νομική μάχη για την απελευθέρωση των πέντε Ελληνοκυπρίων ομήρων στα κατεχόμενα

  •  14.08.2025 - 13:19
Φωτιά Λεμεσός: Τη Δευτέρα στο Προεδρικό οι Αμερικάνοι εμπειρογνώμονες

Φωτιά Λεμεσός: Τη Δευτέρα στο Προεδρικό οι Αμερικάνοι εμπειρογνώμονες

  •  14.08.2025 - 12:06
Εμπρησμός οχημάτων: Ανατριχιάζουν οι λεπτομέρειες - Ο ένας με πιστόλι ο άλλος παγούρι με βενζίνη - Από θαύμα γλύτωσε ο φρουρός - Σε κολώνα η σφαίρα

Εμπρησμός οχημάτων: Ανατριχιάζουν οι λεπτομέρειες - Ο ένας με πιστόλι ο άλλος παγούρι με βενζίνη - Από θαύμα γλύτωσε ο φρουρός - Σε κολώνα η σφαίρα

  •  14.08.2025 - 13:27
Απαγωγή 22χρονου: Καταζητείται ένα πρόσωπο - Όσα κατέθεσε το θύμα και τι εξετάζουν οι Αρχές

Απαγωγή 22χρονου: Καταζητείται ένα πρόσωπο - Όσα κατέθεσε το θύμα και τι εξετάζουν οι Αρχές

  •  14.08.2025 - 14:11
Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ψηλές θερμοκρασίες - Πότε τίθεται σε ισχύ

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ψηλές θερμοκρασίες - Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  14.08.2025 - 17:48
«Ανεύθυνη ενέργεια»: Πέταξαν αναμμένα κάρβουνα σε κάδο και κινδύνευσε να καεί σπίτι - Δείτε φωτογραφίες

«Ανεύθυνη ενέργεια»: Πέταξαν αναμμένα κάρβουνα σε κάδο και κινδύνευσε να καεί σπίτι - Δείτε φωτογραφίες

  •  14.08.2025 - 13:52
Αποκαλυπτικές λεπτομέρειες για τον Γιώργο Μαζωνάκη - Οι δραματικές στιγμές που τον οδήγησαν σε ψυχιατρική κλινική

Αποκαλυπτικές λεπτομέρειες για τον Γιώργο Μαζωνάκη - Οι δραματικές στιγμές που τον οδήγησαν σε ψυχιατρική κλινική

  •  14.08.2025 - 18:12
ΑΠΟΕΛ: Αυτοί είναι οι 4 παίκτες που έκοψε ο Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ: Αυτοί είναι οι 4 παίκτες που έκοψε ο Γκαρσία

  •  14.08.2025 - 16:45

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα